State cercando un videogioco di carte collezionabili? In questa guida scopriremo come scaricare Magic: The Gathering Arena, un titolo free-to-play sviluppato da Wizards Digital Games Studio.

Indice

Cos’è Magic: The Gathering Arena?

Magic: The Gathering Arena è un videogioco di carte collezionabili multiplayer pubblicato nel 2019 da Wizards of the Coast, un editore di giochi fondato nel 1990 (conosciuto specialmente per Magic: l'Adunanza e Dungeons & Dragons). In Magic: The Gathering Arena, i videogiocatori possono vincere in diverse modalità, tra cui Ridurre a zero i punti vita dell'avversario;

Ridurre a zero le carte dell'avversario;

Utilizzare le carte con l'effetto "Vinci la partita";

Utilizzare le carte con l'effetto "L'avversario perde la partita". Questo videogioco è free-to-play, con la possibilità di effettuare microtransazioni al suo interno, ed è disponibile per macOS, Microsoft Windows, Android e iOS.

Come scaricare Magic: The Gathering Arena per Windows e Mac

Ecco come scaricare Magic: The Gathering Arena per Windows e Mac.

Dal sito web ufficiale Potete scaricare il videogioco dal sito web. Prima di tutto, aprite un browser (come Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Opera) e andate alla pagina principale (cliccando qui). Posizionate il cursore del mouse sopra la voce "Prodotti" per visualizzare il menu a tendina.

Il sito web ufficiale di Magic: The Gathering, il gioco di carte collezionabili: la voce "Prodotti" del menu principale.

Scegliete "MTG ARENA" e "Download" per scaricare il videogame.

Come scaricare Magic: The Gathering Arena per Windows e Mac: la sezione "MTG ARENA" e il pulsante "Download".

Dopo il download, avviate il file "MTGAInstaller", selezionate la lingua e il percorso di installazione, quindi cliccate "Accetta e Installa".

Da Epic Games Store Magic: The Gathering Arena è disponibile anche su Epic Games Store, il negozio di videogiochi digitali. Prima di tutto, dovete creare un account gratuito. Collegatevi al sito web (cliccando qui); Fate click su "Accedi" e poi su "Iscriviti"; Scegliete una modalità di registrazione (e-mail, Facebook, Google, Xbox, PlayStation Network, Steam, Apple); Inserite tutti i dati richiesti.

Ecco come creare un account Epic Games Store, il negozio che consente di scaricare giochi, DLC e mod: la voce "Iscriviti con l'e-mail" (1) e le altre opzioni disponibili (2).

Ora potete scaricare l'applicazione ufficiale. Collegatevi nuovamente al sito, pigiate "Ottieni giochi Epic Games" e installate Epic Games Launcher.

Il pulsante "Ottieni giochi Epic Games" consente agli utenti di scaricare Epic Games Launcher su PC e Mac.

Dopo aver completato il download, dovete effettuare l'accesso al vostro account. Per scaricare Magic: The Gathering Arena, aprite Epic Games Launcher cliccando l'apposita icona. Selezionate "Negozio".

La schermata "Negozio" su Epic Games Store (in un computer con Windows).

Potete individuare il videogioco utilizzando il campo di ricerca (ovvero "Cerca nel negozio"): digitate il titolo.

"Cerca nel negozio": il campo di ricerca su Epic Games Store, lo store digitale che consente di scaricare videogiochi, mod e DLC.

Selezionate il risultato corretto e fate click su "Ottieni".

Il pulsante "Ottieni" per scaricare Magic: The Gathering Arena da Epic Games Launcher.

Per avviare il download: Aprite Epic Games Launcher, lo store che consente di scaricare giochi, mod e DLC; Premete "Libreria"; Individuate "Magic: The Gathering Arena"; Fate click su "Installa" Scegliete il percorso di installazione; Proseguite con l'installazione.

Come scaricare Magic: The Gathering Arena per iPhone e iPad

Se desiderate scaricare Magic: The Gathering Arena su iPhone o iPad, seguite questi passaggi: Aprite App Store sul vostro dispositivo. Toccate la scheda "Cerca" e digitate "Magic: The Gathering Arena" nel campo di ricerca. Trovate il risultato corretto e premete "Ottieni" per avviare il download. Scarica da App Store

Come scaricare Magic: The Gathering Arena per Android

State utilizzando uno smartphone/tablet Android? Aprite Google Play Store toccando l'apposita icona. Individuate il contenuto utilizzando il campo di ricerca (posizionato nella parte alta) e premete "Installa" per avviare il download. Scarica da Play Store