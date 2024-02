Desiderate costruire un mondo tutto vostro? In questa guida, vi mostreremo il processo per scaricare Minecraft .

Indice

Cos’è Minecraft?

Minecraft , creato da Markus 'Notch' Persson e pubblicato da Mojang, è un acclamato videogioco sandbox rilasciato nel 2009 . Offrendo un alto livello di creatività, ha conquistato un'enorme popolarità mondiale. In Minecraft, i giocatori navigano in un mondo 3D generato proceduralmente, composto da blocchi, dove raccolgono materiali per edificare strutture diverse. Presenta due modalità principali:

Minecraft, requisiti di sistema

A seguire trovate i requisiti di sistema per giocare su PC a Minecraft per Windows 10

Minecraft, le piattaforme

Scaricare Minecraft su PC

Come scaricare il gioco per PC dal sito web ufficiale: il pulsante "Ottieni Minecraft" consente di acquistare e scaricare il titolo.

Come scaricare Minecraft, il videogioco per PC: le edizioni disponibili, ovvero Deluxe Collection (1) e Minecraft (2), e il pulsante "Checkout" (3).

Scaricare Minecraft su PlayStation

Scaricare Minecraft su Xbox

Scaricare Minecraft per Android

Accendete il vostro smartphone o tablet Android; Assicuratevi che il device sia connesso a Internet; Aprite Google Play Store, ovvero il negozio digitale che permette di scaricare giochi e app; Se richiesto, effettuate l'accesso al vostro account Google (oppure iscrivetevi); Utilizzate il campo di ricerca per individuare Minecraft; Fate click su "7,99€"; Aggiungete un metodo di pagamento e completate l'acquisto.

è una versione sviluppata per dispositivi mobili che utilizzano il sistema operativo Android. È parte della "", che è la stessa versione del gioco disponibile su piattaforme come Xbox, PlayStation e Windows 10/11. Questa edizione, che supporta il multigiocatore, include, come la modalità Sopravvivenza (in cui i giocatori devono procurarsi risorse e mantenere la loro salute) e la modalità Creativa (dove hanno risorse illimitate e la capacità di volare). Ecco come scaricare Minecraft per Android.

Scarica da Play Store