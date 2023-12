Come ogni servizio di streaming musicale che si rispetti, Amazon Music Prime e Amazon Music Unlimited consentono di scaricare i brani per poterli ascoltare offline, quando per esempio siamo in aereo, in metropolitana o semplicemente non vogliamo consumare i preziosi Giga del nostro piano dati. Ma come scaricare musica da Amazon Music? Scaricare canzoni e playlist da Amazon Music è una procedura rapida e semplicissima, ma ci sono alcune limitazioni di cui dovete tenere presente, sia per quanto riguarda il dispositivo che state utilizzando sia il vostro abbonamento. Andiamo quindi a scoprire come sfruttare al meglio questa piattaforma, oltre a ricordarvi il nostro approfondimento su come scaricare musica dal servizio concorrente, Spotify.

Indice

Come scaricare musica da Amazon Music

Volete scaricare la vostra musica preferita da Amazon Music per poterla ascoltare anche in assenza di connessione Internet? In questo caso è necessario fare una precisazione. Amazon Music è disponibile in tre versioni: Amazon Music Free, accessibile a tutti gli utenti, Amazon Music Prime, riservato agli utenti Prime, e Amazon Music Unlimited, il piano a pagamento da 10,99 euro al mese (che diventano 17,99 euro al mese per la versione Family e 5,99 euro al mese per quella riservata a Echo / Fire TV, chiamata anche Amazon Music Unlimited per un singolo dispositivo). Come potete immaginare, a seconda della versione ci sono caratteristiche diverse, tra cui anche la possibilità di scaricare i contenuti per l'ascolto offline. Amazon Music Free non consente di scaricare album o playlist, ma solo i podcast, mentre Amazon Music Prime lo permette, ma con delle limitazioni. In caso abbiate sottoscritto questo abbonamento, infatti, potete scaricare solo le cosiddette Playlist con accesso libero, che vi consentono anche di scegliere e riprodurre i vostri brani preferiti on demand e con skip illimitati, e la Playlist personalizzata, una playlist che potete creare con un minimo di 15 e un massimo di 50 brani. Amazon Music Unlimited, invece, consente il download e l'ascolto offline di tutti i contenuti, a patto che non si attivi Amazon Music Unlimited per un singolo dispositivo (Echo / Fire TV): in questo caso non si possono scaricare i brani. Per quanto riguarda i dispositivi, invece, potete scaricare i contenuti solo utilizzando l'app proprietaria e non tramite il sito Web del servizio, e solo su dispositivi Android, iOS / iPadOS, tablet Fire o computer Mac (se avete già installata l'app) o Windows. Andiamo a vedere come fare, tenendo presente che maggiore è la qualità audio del brano, maggiore sarà lo spazio occupato. Inoltre i brani Amazon Music Unlimited e delle playlist con accesso libero scaricati su una chiavetta USB o altri dispositivi di archiviazione esterni. L'unica eccezione, come vedremo, è se sono stati acquistati tramite Amazon Music. Su telefono Android o iPhone In caso vogliate scaricare una playlist di Amazon Music su un telefono o tablet, che sia Android o iOS / iPadOS, la procedura è la stessa. Per prima cosa, assicuratevi di avere installato l'app Amazon Music da App Store o Play Store, poi avviatela ed effettuate l'accesso con il vostro account, inserendo email e password. Come abbiamo già anticipato, dovete avere un abbonamento Amazon Music Prime o Amazon Music Unlimited attivo. Per selezionare la qualità dell'audio, che determina le dimensioni del download, toccate in alto a destra l'icona a forma di ingranaggio, poi toccate Impostazioni e nella schermata che appare, sotto Riproduzione, toccate la voce Qualità audio del download. Qui potete scegliere se scaricare i contenuti solo se collegati al Wi-Fi, attivando l'interruttore di fianco a Scarica solo con Wi-Fi, e potete scegliere la qualità dei file tra Migliore qualità disponibile (HD/ Ultra HD), HD, Standbard e Risparmio memoria. Ora tornate indietro toccando l'icona Home in basso a sinistra e cercate un contenuto da ascoltare. Potete selezionarlo dai suggerimenti o toccando la scheda Trova in basso e poi inserendo nel campo di ricerca il nome di un artista, di un brano o di un album. Se avete Amazon Music Prime, toccate una playlist ad accesso libero e poi toccate il pulsante con la freccia verso il basso, mentre se siete abbonati a Amazon Music Unlimited potete scaricare brani, album o playlist. Per album e playlist, toccate un contenuto di vostra scelta e poi toccate la freccia verso il basso sotto al nome, oppure toccate l'icona con tre puntini, sempre sotto al nome, e selezionate Scarica in [qualità impostata]. Se volete scaricare un singolo brano, potete semplicemente toccare l'icona con tre puntini a destra del nome e selezionare la voce Scarica in [qualità impostata]. In alternativa, potete scaricare un brano anche dalla schermata di riproduzione. Per farlo, mentre il brano è in esecuzione a tutto schermo, toccate l'icona con tre puntini in basso a destra e nella finestra che appare toccate il pulsante con la freccia verso il basso, al centro della schermata sotto la sezione Altro.

Ma come ascoltare i brani salvati? Semplicissimo. Per prima cosa, potete forzare la riproduzione di un brano scaricato invece che della sua versione in streaming toccando dalla Home l'icona a forma di ingranaggio in alto a destra e selezionando Impostazioni. Qui sotto la voce Riproduzione attivate l'interruttore di fianco a Riproduci prima i download. Se invece volete vedere i contenuti scaricati, toccate la scheda Libreria in basso e in alto selezionate il tipo di contenuto che volete ascoltare tra Brano, Playlist e Album e nella schermata che appare troverete i contenuti scaricati. Se volete eliminarli dalla memoria dal dispositivo, toccate in questa schermata l'icona con tre puntini a destra del nome del contenuto e selezionate la voce Rimuovi dalla libreria nella finestra che appare, poi date conferma toccando Elimina. Su PC Se volete scaricare musica da Amazon Music su PC Windows o Mac, dovete utilizzare l'app apposta, ma non il browser. Nondimeno, nel momento in cui stiamo scrivendo, sembra che Amazon voglia disincentivare l'utilizzo dell'app per computer, e infatti se andate alla pagina principale di Amazon Music e di download, questa rimanda solo all'app per dispositivi mobili. L'app per Mac non è scaricabile da nessuna parte, mentre quella per PC Windows è accessibile dal Microsoft Store. In ogni caso, se doveste avere già installata la prima e scaricata la seconda, utilizzando queste app potete scaricare i contenuti sul vostro computer, con le stesse limitazioni viste da app per telefono o tablet. Ovvero con la possibilità di scaricare solo le playlist ad accesso libero per gli abbonati a Amazon Music Prime e tutti i contenuti, brani, playlist e album, per gli abbonati ad Amazon Music Unlimited. Per farlo, avviate l'app ed effettuate l'accesso con il vostro account Amazon, inserendo email e password, per poi cliccare sul pulsante Accedi. Adesso individuate un contenuto che volete scaricare. Se volete scaricare un album o una playlist, potete cliccare sull'icona con tre puntini a fianco del nome o sulla copertina e selezionare la voce Scarica. Se invece cliccate sul nome dell'album o della playlist, potete scaricarlo anche cliccando direttamente sull'icona con la freccia verso il basso che trovate sotto al nome, alla destra del pulsante Play.

Per scaricare un singolo brano, cliccate sull'icona con tre puntini alla destra del nome e selezionate la voce Scarica, oppure, se il brano è in riproduzione, cliccate sull'icona con tre puntini in basso e selezionate la voce Scarica. Volete vedere la musica scaricata? Cliccate sul menu a tendina Libreria in alto, selezionate Musica e vedrete i contenuti scaricati sul computer, che potrete riprodurre. Se volete eliminarli, cliccate sull'icona con tre puntini a destra e selezionate Rimuovi dal dispositivo. Su chiavetta USB Quando scaricate un contenuto dall'app Amazon Music, che sia per dispositivi mobili o per computer, Mac o Windows, non scaricate un file MP3 che potete aprire con qualsiasi programma per l'ascolto di musica, ma un file in un formato proprietario leggibile esclusivamente con l'app Amazon Music. Questo significa che non potete prendere i file e trasferirli su una chiavetta USB. Quello che potete fare, però, è scaricare la musica che acquistate. Forse non sapete infatti che su Amazon potete anche acquistare album musicali, sia digitali che in formato fisico. Questi contenuti possono essere scaricati sia da browser che da app sul vostro computer e poi importati in un lettore multimediale, come iTunes o Windows Media Player. Una volta scaricati, questi contenuti verranno salvati nella cartella Download o Musica a seconda dello strumento utilizzato per scaricarli (browser o app), e potranno anche essere spostati su un supporto diverso, come appunto un disco esterno o una chiavetta USB. Per scaricare i contenuti, andate nella sezione Libreria, dell'app o del browser, e selezionate gli album o i brani che volete scaricare, quindi cliccate su Acquistati. Adesso cliccate sull'icona con tre puntini alla destra del contenuto e selezionate la voce Scarica. Se state operando da browser, vi potrebbe venire chiesto di installare l'app Amazon Music, al che cliccate su No grazie, scarica direttamente i file musicali. Poi scegliete Salva se il browser vi chiede se volete aprire o salvare uno o più file. Da app, potete cliccare sull'icona di download (una freccia verso il basso) accanto al brano o all'album, oppure potete anche trascinare e rilasciare brani e album nella sezione Download presente nella sezione Azioni nella barra laterale destra. Se avete selezionato un solo brano, quest'ultimo viene scaricato come singolo file MP3, mentre per interi album o più brani vengono compressi in uno o più file ZIP. A fine processo di download, se state usando il browser troverete i file nella cartella Download, mentre da app in genere sono nella cartella Amazon Music all'interno de La mia musica per i PC Windows e Musica sui Mac. Una volta che i brani sono sul computer, potete collegare una chiavetta USB, creare una cartella appropriata e trasferirceli dentro. Se invece preferite scaricare i contenuti da smartphone e tablet, sappiate che dovrete utilizzare il browser e, arrivati alla pagina dei brani e album acquistati, attivati la versione desktop del sito (da Chrome cliccate sull'icona con tre puntini in alto e selezionate Sito desktop, mentre da Safari toccate l'icona Aa in basso a sinistra nella barra degli indirizzi e selezionate Richiedi sito desktop). Ora toccate l'icona con tre puntini a destra del contenuto e selezionate la voce Scarica. Il contenuto sarà salvato sul telefono e potrete collegare una chiavetta USB per trasferircelo sopra.

Dove trovo i brani scaricati da Amazon Music

A seconda della vostra situazione, potrebbe interessarvi sapere che fine hanno fatto i contenuti salvati sul telefono o sul computer. Se vi state riferendo ai contenuti acquistati, che potete trasferire su una chiavetta USB o su un disco esterno, la domanda è piuttosto importante, anche perché potete effettivamente trasferirli e leggerli con un'altra app. Se invece vi state riferendo ai contenuti scaricati da Amazon Music per l'ascolto offline, non potrete farvene molto, perché come spiegavamo nel capitolo precedente non potete spostarli o leggerli on un'altra app. Su Android però potete fare in modo che l'app salvi i contenuti sulla scheda di memoria esterna. Android Volete sapere dove sono finite le canzoni e gli album che avete scaricato sul vostro telefono per l'ascolto offline? In questo caso sappiate che potete vedere la cartella con i contenuti, e anche indirizzare Amazon Music a salvarli su una scheda di memoria esterna. Installate (nel caso non doveste averla) un'app File manager, come ad esempio Files di Google, poi avviatela e toccate l'icona con tre linee orizzontali in alto a sinistra. Toccate Impostazioni e nella schermata che si apre mettete la spunta a Mostra file nascosti. Adesso scorrete in basso e toccate Memoria interna, poi andate in Android, toccate data, selezionate com.amazon.mp3, poi files e infine music. Il percorso completo è storage/emulated/0/android/data/com.amazon.mp3/files/music. In alternativa, se avete impostato la posizione di download su una SD esterna, dovete andare in /mnt/extSdCard/Android/data/com.amazon.mp3/files/Music. Se invece volete sapere che fine abbiano fatto i vostri contenuti acquistati, andate sempre da un file manager come Files in Android > dati > com.amazon.mp3 > file > Musica > Acquistati. Qui è dove vengono salvati i file musicali. In ogni caso, da app Amazon Music i contenuti scaricati sono sempre accessibili dalla scheda Libreria, in basso nell'app. iPhone Se invece vi chiedete dove vengano salvati i brani sul vostro iPhone, sappiate che su iPhone non è possibile controllare il percorso o la cartella come su Android, ma potete sempre gestire i brani salvati attraverso la Libreria, ovvero la scheda in basso nell'app. PC Volete sapere che fine hanno fatto le canzoni e gli album che avete scaricato sul vostro PC Windows o sul Mac? Da PC Windows, premete i tasti Windows + E sula tastiera, poi cliccate sul pulsante "Visualizza" nella barra in alto. Ora selezionate la voce "Elementi nascosti" subito sotto, che consente di cercare la cartella nascosta di download di Amazon Music Quando siete pronti, inserite nel campo di ricerca in alto il percorso: C:\Users\UserName\AppData\Local\Amazon Music\Data sostituendo UserName con il vostro nome utente. Da Mac invece la posizione di archiviazione è: UserName/Library/Application Support/Amazon Music/Data Sostituite anche in questo caso la parola UserName con il vostro nome utente. Per quanto riguarda invece i prodotti acquistati, per i PC Windows la musica viene scaricata nella cartella Amazon Music, all'interno della cartella La mia musica, mentre su Mac la cartella superiore è Musica, che conterrà sempre la cartella Amazon Music. Qui trovate i brani o gli album e potete trasferirli dove volete.

Domande e risposte

Come scaricare musica in MP3 da Amazon Music? Se volete scaricare la musica per l'ascolto offline da Amazon Music, sappiate che non potete scaricare MP3. Per ottenere questo formato, dovete acquistare un contenuto digitale su Amazon, poi andare nella vostra libreria e scaricarlo sul computer, dove verrà salvato nella cartella Amazon Music.