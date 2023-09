Volete ascoltare la vostra musica preferita anche senza connessione Internet, oppure volete sapere come scaricare della musica gratis e legalmente, come sottofondo per un video o un podcast o semplicemente per conoscere nuovi artisti? Allora forse vi interesserà sapere come scaricare musica gratis sul cellulare, sia grazie ad app che vi consentono, grazie a una prova gratuita del vostro servizio in abbonamento, di effettuare il download dei contenuti, sia da siti online che permettono di accedere a brani musicali di tutti i tipi ed esenti da copyright. Qualunque sia la vostra situazione, andiamo a scoprire i migliori servizi di questo tipo, oltre a ricordarvi il nostro approfondimento su come ascoltare musica gratis online.

Come scaricare musica gratis sul cellulare con le app

Il mezzo più comune per ascoltare musica è ormai attraverso i servizi di streaming, ma se sono numerose le piattaforme che vi consentono di accedere ai vostri brani preferiti gratuitamente, magari con certe limitazioni e una serie di intermezzi pubblicitari, nessuna vi permette di scaricare i contenuti sul cellulare senza spendere niente. Se il vostro intento è quindi sapere come scaricare musica gratis sul cellulare da app, allora l'unica soluzione è trovare quei servizi che vi consentono di accedere al piano a pagamento in via promozionale. Il che avviene in genere per i nuovi abbonati e per un periodo di tempo limitato che può variare dai 30 giorni ai sei mesi. Se invece volete sapere come scaricare musica sul cellulare senza app, allora sappiate che ci sono dei siti online che permettono di farlo in maniera totalmente legale. Ma di questo parleremo nel capitolo successivo. Ora andiamo a scoprire le app più popolari per scaricare musica gratis sul cellulare. Spotify Partiamo da Spotify, perché è così popolare da essere praticamente il sinonimo di streaming musicale e offre una serie di piani per l'ascolto, tra cui anche uno gratuito supportato dalla pubblicità. Se volete scoprire ogni dettaglio riguardante il servizio, vi rimandiamo alla nostra guida dedicata, ma per quanto riguarda la possibilità di scaricare musica con il cellulare, come abbiamo anticipato nell'introduzione sappiate che potete farlo solo tramite uno dei piani a pagamento. Questi eliminano infatti alcune limitazioni del piano gratuito, tra cui la pubblicità e, appunto, la possibilità di scaricare i brani sul telefono per l'ascolto offline. C'è una buona notizia, però. Spotify offre sempre promozioni per accedere ai vantaggi dei piani a pagamento, che possono andare da 30 giorni a 3 mesi a seconda del periodo. Mentre stiamo scrivendo, per esempio, avete la possibilità di farlo per tre mesi. Quindi, per sfruttare l'offerta non dovete fare altro che scegliere uno dei piani, impostare un metodo di pagamento e avviare il periodo di prova gratuito (ricordandovi poi di disdirlo prima della scadenza in caso non siate soddisfatti o non vogliate pagare il servizio). I costi degli abbonamenti partono da 5,99 euro al mese per il piano Studenti, mentre quello Individual costa 10,99 euro al mese (sono previsti anche sconti per chi opta per la fatturazione annuale). Per le famiglie, ci sono poi i piani Duo da 14,99 euro al mese e il piano Family (che consente la condivisione dell'account con altri cinque membri della famiglia) a 17,99 euro al mese. Per farlo, andate sul sito di Spotify ed effettuate l'accesso. In caso non abbiate un account, createlo usando la vostra email o il vostro account Google o Facebook. Nella Home, in alto a destra cliccate su Esplora Premium. Scegliete un piano da provare, per esempio Individual, e cliccate su Inizia o Approfitta di [numero] mesi a €0,00. Inserite un metodo di pagamento e avviate il periodo di prova (non vi verrà addebitato nulla fino alla scadenza del periodo stesso).

Ora scaricate l'app sul vostro telefono Android o iPhone e avviatela. A questo punto, effettuate l'accesso con il vostro account. Ora che avete attivato il piano Premium, potrete ascoltare musica senza pubblicità e scaricarla sul cellulare (per i brani musicali potete scaricarne fino a 10.000 per dispositivo, su un massimo di 5 dispositivi diversi, e dovete collegarvi almeno una volta ogni 30 giorni per conservare i download). Per farlo, cercate un album o una playlist di vostro gradimento, mentre siete collegati a Internet, e toccate il pulsante con la freccia verso il basso. Non potete scaricare singoli brani, ma potete inserirli in una playlist e scaricare la playlist nello stesso modo. Per l'ascolto, troverete i contenuti nella sezione dell'app chiamata La tua libreria. Per consentire il download con il traffico dati, toccate Home e poi l'icona a forma di ingranaggio. Qui toccate Qualità audio e in Download attivate il pulsante di fianco a Download tramite cellulare. Apple Music Apple Music è il popolare servizio di streaming della casa di Cupertino. A differenza di Spotify o altre piattaforme non offre una soluzione gratuita, quindi l'unico modo che avete per utilizzarlo è sottoscrivere un abbonamento a pagamento. Qui trovate il nostro approfondimento su Apple Music. Il lato positivo è però che Apple vi consente di sfruttare un periodo di prova gratuito che va da 30 giorni per i nuovi abboonati fino a ben sei mesi in caso di acquisto di un prodotto Apple. Le promozioni variano, ma nel momento in cui scriviamo otterrete una prova gratuita di sei mesi acquistando un iPhone, AirPods, HomePod o prodotti Beats idonei. Al termine della prova, Apple Music si rinnoverà al prezzo di 5,99 euro al mese per il piano Studenti, 10,99 euro al mese per quello Individuale e 16,99 euro al mese per quello Famiglia. Inoltre Apple Music è incluso nei piani Apple One, che consentono di accedere a un pacchetto di servizi della mela, tra cui Apple Arcade, Apple TV+, iCloud Drive e Apple Fitness a partire da 16,95 euro al mese. Anche in questo caso, avete diritto a una prova gratuita di 30 giorni. Per accedere a Apple Music, toccate l'icona dell'app Musica sul vostro iPhone (quella rossa con la nota musicale in bianco) o scaricatela sul vostro dispositivo Android e avviatela. Effettuate l'accesso con il vostro ID Apple (ecco come crearlo, in caso non l'abbiate già fatto) e cliccate in basso su Ascolta ora o Scopri e poi cliccate sull'offerta che vi invia ad attivare la prova gratuita. Scegliete un abbonamento individuale, un abbonamento familiare da condividere con un massimo di sei persone o un abbonamento per studenti. Confermate i dati di pagamento o aggiungete un metodo di pagamento valido (non vi verrà addebitato niente fino alla scadenza del periodo di prova, quindi ricordatevi di disdirlo il giorno prima se non volete pagare). Toccate Attiva.

Ora trovate un contenuto di vostro gradimento, un brano, una playlist o un album e toccate l'icona con tre puntini e selezionate Aggiungi a libreria. Se aprite la playlist o l'album, toccate il pulsante "+" in alto a destra (nel caso di un brano, toccate prima i tre puntini in alto a destra e poi Aggiungi alla libreria). Ora toccate l'icona con la nuvola e la freccia verso il basso per scaricarlo sul telefono. Troverete i brani scaricati nella sezione Libreria (icona in basso a destra). YouTube Music Come Spotify, YouTube Music offre la possibilità di accedere ai propri contenuti senza pagare niente, ma con le interruzioni pubblicitarie e senza la possibilità di scaricare la musica sul telefono (ecco come funziona il servizio). In alternativa, potete accedere a uno dei piani a pagamento, che costano 4,99 euro al mese per il piano studenti, 9,99 euro al mese per il piano individuale o 14,99 euro al mese per quello Famiglia. Tutti consentono un periodo di prova gratuito di 30 giorni, durante i quali potete scaricare musica gratuitamente sul vostro telefono per l'ascolto offline. Potete installare YouTube Music da Google Play o App Store, poi avviatela ed effettuate l'accesso con il vostro account Google. Se vi viene proposto l'upgrade a Music Premium, cliccate sul pulsante in cui vi si invita a provare il servizio. In alternativa, in alto a destra cliccate sull'icona del vostro account e poi cliccate in basso su Informazioni su Music Premium. Nella pagina successiva, toccate il pulsante Un mese gratis e selezionate il vostro metodo di pagamento (o aggiungetene uno). Toccate Avvia prova e potrete usare il servizio.

Scegliete un album o una playlist e toccatelo. Nella schermata che appare, toccate l'icona con la freccia verso il basso a sinistra del pulsante Play (l'icona al centro con il triangolo su fondo bianco tondo). Se invece volete scaricare un brano, toccate l'icona con tre puntini verticali alla sua destra e selezionate la voce Scarica. I contenuti verranno scaricati sul dispositivo e potrete ascoltarli in assenza di connessione Internet toccando l'icona Raccolta in basso a destra. Amazon Music Questa lista non è completa se non citiamo Amazon Music. Il servizio di streming musicale del gigante dell'eCommerce è cresciuto molto in questi anni, e offre tre piani. Amazon Music, gratuito, per tutti gli utenti, Amazon Music Prime per gli utenti Prime e Amazon Music Unlimited per chi vuole accedere a tutti i contenuti scegliendo i brani e con la possibilità di scaricarli sul telefono (oltre a una qualità audio superiore). Amazon Music Unlimited è disponibile a 11,99 euro al mese per il piano Individuale da app o 17,99 euro al mese per quello Famiglia, ma entrambi offrono una prova gratuita di 30 giorni.

Per sfruttarla, scaricate Amazon Music sul vostro telefono, da Google Play o App Store, e avviatela. Effettuate l'accesso con il vostro account Amazon (in caso non ne abbiate uno createlo toccando Crea account e seguendo le istruzioni). Per provare Amazon Music Unlimited, toccate il pulsante Inizia ora, inserite se necessario le informazioni di pagamento e attivate la prova. Trovate un contenuto di vostro interesse, che sia un album o una playlist, e subito sotto la copertina toccate la freccia verso il basso. Se lo toccate, per aprirlo, toccate l'icona con tre puntini a sinistra e selezionate Scarica. Per scaricare i singoli brani, invece, toccate sull'icona con tre puntini alla destra del brano e toccate Scarica. I contenuti saranno disponibili nella sezione La mia libreria, toccando l'icona Libreria in basso.

Come scaricare musica gratis sul cellulare da siti online

State invece cercando come scaricare musica gratis sul vostro cellulare senza app legalmente? Allora possiamo consigliarvi una serie di siti online perfetti per voi. I download attraverso i siti sottostanti sono di pubblico dominio o, nella maggior parte dei casi, gli artisti hanno permesso al sito di condividere la loro musica. Questo significa che potete scaricarla e ascoltarla quanto volete, ma se volete utilizzarla per i vostri progetti fate attenzione alle regole del sito o del singolo autore, perché possono variare. YouTube Audio Library

YouTube Studio offre una soluzione chiamata Raccolta audio che consente di utilizzare per i vostri progetti da caricare su YouTube musica di produzione royalty-free ed effetti sonori. Attenzione, secondo i termini di servizio, la musica di questa raccolta può essere utilizzata esclusivamente nei video e negli altri contenuti creati da voi e caricati su YouTube, e non potete usarli separatamente dai video e dagli altri contenuti in cui avete incorporato questi file musicali. Nondimeno, sono moltissimi, tutti gratuiti e a vostra disposizione. Un altro aspetto da tenere presente è che visto che potete usarli solo per video da caricare su YouTube, potete utilizzarli solo creando un account YouTube Studio. È gratuito e velocissimo, da creare, ma comunque dovete tenere in mente che non potrete scaricarli come altri contenuti in questa lista. Dopo aver effettuato l'accesso, toccate la piccola icona Play per ascoltare ogni campione di canzone, e se vi piace, toccate il pulsante Scarica alla destra. L'attribuzione non è richiesta a meno che la traccia non abbia una licenza Creative Commons. Free Music Archive

Free Music Archive (FMA) è un sito estremamente popolare per scaricare musica gratuitamente e senza registrazione. A differenza di altri servizi, offre solo musica strumentale e consente di filtrare le ricerche per durata e licenze specifiche, ovvero per uso commerciale, privato, di dominio pubblico o da usare in video. Le classifiche vi permettono di trovare la migliore musica di tutti i tempi sul sito e la migliore musica della settimana e del mese. Ci sono anche 16 generi tra cui scegliere, come blues, jazz, pop, internazionale, sperimentale e novità, e la funzione artist shuffle è perfetta per scoprire nuova musica. La maggior parte dei download gratuiti sono da artisti meno noti, ma di tanto in tanto può apparire un nome famoso. In ogni caso, controllate sempre la licenza. Bensound

Bensound è un altro ottimo servizio per scaricare musica online. Su Bensound potete filtrare le tracce per genere, umore, come cinematografico, ambient, rock, hip-hop e altro ancora, e anche per strumento. Come utente gratuito, non avrete bisogno di effettuare una registrazione, e avrete accesso a più di 80 tracce protette da copyright. Il sito è particolarmente adatto se state cercando musica per i vostri video sui social media, ma assicuratevi di fornire l'attribuzione con un testo nel video e tenete presente che non potete usare il brano per podcast, audiolibri, canzoni o remix sonori. Solo video da caricare su YouTube, Facebook, Instagram e altre. Musopen

Musopen è un'alternativa particolare, in quanto è specializzato in musica classica. Potete ascoltare online o scaricare la musica per qualsiasi scopo, gratuitamente e senza limitazioni, e volendo c'è anche una radio online per ascoltare da un computer o attraverso l'app mobile proprietaria. La funzione di ricerca è particolarmente avanzata, con la possibilità di effettuare ricerche per compositore, esecutore, strumento, forma o periodo di tempo, o tramite una ricerca manuale per vedere se c'è qualcosa di specifico. Ma non solo, Musopen offre uno strumento che consente di scoprire la musica in base a uno stato d'animo come triste o rilassante, in base allo strumento, alla valutazione, alla lunghezza e al tipo di licenza (per trovare solo musica di pubblico dominio, musica creative commons, ecc.). Purtroppo potete ascoltare in anteprima la musica senza accedere, ma per effettuare il download dovete creare un account utente, anche gratuito, cosa che potete fare utilizzando la vostra email. Una limitazione però è che l'account gratuito consente solo cinque download ogni giorno, e di qualità audio standard (non HD). Altro lato negativo, la presenza di pubblicità piuttosto invasiva. Soundclick

SoundClick è una delle soluzioni migliori per trovare musica gratuita direttamente dai siti web di artisti che hanno deciso di condividere la propria arte con gli utenti. Su Soundclick potete sfogliare classifiche e generi musicali o effettuare una ricerca nel campo apposito, ma dovrete cercare i contenuti gratuiti, perché la maggioranza saranno a pagamento. Questo è un po' un limite della piattaforma, oltre al fatto che dovrete creare un account per poter scaricare i brani. Inoltre i termini e le condizioni di SoundClick affermano che mentre potete scaricare legalmente le canzoni per uso personale o educativo, non potete modificarle o trasmetterle in streaming in un luogo pubblico Purtroppo impostando il filtro in alto Price su Free downloads w/o license che appare quando selezionate un genere non sembra funzionare bene, quindi per cercare musica dovrete sfogliare tra i contenuti disponibili. Volendo, potete anche creare stazioni radio personalizzate, conoscere altri ascoltatori sui forum e leggere di più sui vostri artisti preferiti. The Internet Archive

The Internet Archive è famoso per salvare i siti e poter recuperare pagine Internet che credevate perse per sempre, praticamente la storia del Web, ma offre anche la possibilità di scaricare contenuti musicali gratuitamente. Troverete milioni di contenuti tra musica, audio, podcast, programmi radiofonici e, in particolare, il Live Music Archive. Potete ordinare i download gratuiti di musica per elementi più visti, titolo, data di pubblicazione o creatore, nonché filtrare i risultati per tipo di media (concerti, audio, ecc.), argomenti e argomenti (ad esempio, rock o funk), lingua e altro ancora. Purtroppo la qualità della musica non è elevata e l'interfaccia non è delle più chiare e per scaricare i contenuti potreste dover aprire un po' di cartelle successive, ma il lato positivo è che in genere potete scegliere tra diversi formati, tra cui MP3 e OGG, e non avete bisogno di creare un account utente. CCTrax

CCTrax è un sito specializzato in musiche elettroniche, dub, techno e ambient, e offre download gratuiti coperti da una licenza Creative Commons. L'interfaccia non è delle più moderne, ma potete filtrare la musica per tipo di licenza nella pagina principale in modo che le tracce dell'elenco risultante possano essere utilizzate senza ripercussioni legali. Una volta scelto un brano, potete scaricarlo sul dispositivo senza creare un account. BeatStars

BeatStars è una piattaforma che serve da vetrina a produttori e artisti, ma offre anche una ricca collezione di contenuti scaricabili gratuitamente, e il lato positivo è che non dovete sfogliare tutto il sito per trovarli, ma sono in un unico luogo! Tutto quello che dovete fare è cliccare sulla scheda Free Beats in alto nel sito e accederete a tutti i brani gratis, che potete ordinare per ultime aggiunte o genere (per tag come hip-hop, trap, soul e altro ancora) o filtrarli per stati d'animo, strumenti, BPM, durata o persino livello di energia. La particolarità è che se volete scaricare i brani dovete seguire il profilo dell'artista, su Twitter, SoundCloud o BeatStars direttamente, il che è un piccolo prezzo da pagare ma purtroppo alcuni artisti richiedono il vostro indirizzo email. A proposito di prezzo, noterete che di fianco all'icona di download c'è una cifra. Cliccandoci sopra troverete i termini di acquisto in caso vogliate utilizzare il brano per una vostra canzone, video o altri scopi. CCMixer

ccMixter è una piattaforma dall'interfaccia non proprio moderna, ma, come suggerisce il nome, consente di scaricare remix e campioni di brani sotto licenza Creative Commons. Questo vuol dire che potete utilizzare legalmente la musica scaricata per scopi non commerciali, purché forniate l'attribuzione, mentre alcuni brani sono utilizzabili anche per scopi commerciali, sempre con attribuzione. Per iniziare a orientarvi, cliccate sulla scheda Picks in alto e iniziare a scorrere la musica. Troverete alcune sezioni, come Editors Picks e What's hot right now. Cliccando su un brano, arriverete alla sua pagina, dove potrete ascoltarlo, leggere le condizioni d'uso (sotto forma di tag) e se vi piace scaricarlo cliccando sulla voce Download. Cliccate sul file e questo verrà scaricato sul dispositivo.

