Certo, per utilizzare questo servizio dovete abbonarvi al piano a pagamento Premium, ma il bello è che per un certo periodo il servizio ve lo concede in prova a titolo completamente gratuito! Vediamo come usarlo, anche in situazioni particolari come in assenza di Wi-Fi , oltre a ricordarvi il nostro approfondimento su come personalizzare Spotify .

Vi farebbe comodo avere a disposizione la vostra vecchia libreria di MP3, ma niente paura: la piattaforma svedese ha una soluzione per voi. Vediamo come scaricare musica da Spotify e ascoltarla offline , da telefono o PC.

Grazie a cataloghi che superano i 100 milioni di brani e alla versatilità di ascolto da qualunque dispositivo, i servizi di streaming come Spotify sono ormai la soluzione più utilizzata per chi ama la musica. Ma come fare se non si ha a disposizione una gran quantità di traffico dati o si è all'estero?

Indice

Come scaricare musica da Spotify e ascoltarla offline

Se volete sapere come scaricare la musica su Spotify per ascoltarla offline, sappiate che l'unico modo è abbonarsi al servizio a pagamento Premium, che oltre a eliminare la pubblicità, ascoltare qualsiasi brano anche da dispositivi mobili e consentire skip illimitati, permette pure appunto di scaricare la musica.

Per gli utenti gratuiti, come vedremo nel capitolo dedicato, è possibile scaricare per l'ascolto offline solo i podcast, mentre per gli utenti Premium c'è la possibilità di scaricare album, playlist e podcast, con un limite per i brani musicali di 10.000 per dispositivo, su un massimo di 5 dispositivi diversi. Inoltre dovete collegarvi almeno una volta ogni 30 giorni per conservare i download.

Spotify Premium è disponibile in quattro versioni: Individual a 10,99 euro al mese, Duo, che mette a disposizione due account Premium per una coppia che vive insieme a 14,99 euro al mese, Family, per avere fino a 6 account per i vari membri della famiglia, a 17,99 euro al mese, e Student, la soluzione dedicata per gli studenti idonei iscritti all'università, a 5,99 euro al mese.

Andiamo a vedere come usare questa funzione da telefono o PC, tenendo presente che potete ascoltare offline solo i contenuti scaricati in precedenza.

Da PC Windows e Mac

Se volete scaricare la musica da Spotify sul vostro PC, sappiate che potete farlo solo utilizzando l'app desktop, disponibile per Windows e Mac, e non dal sito di Spotify.

Qui potete trovare il link per scaricare l'app adatta per il vostro sistema operativo, mentre per installarla, su Windows premete i tasti Windows + E e cliccate su Download a sinistra.

Poi cliccate due volte su SpotifySetup.exe. Per Mac, cliccate sul Finder (l'icona con la faccia sorridente nel Dock), cliccate a sinistra su Download e poi tenendo premuto il tasto control cliccate sul file SpotifyInstaller. Selezionate Apri, poi entrate nella cartella creatasi e cliccate due volte su Spotify.

Seguite le istruzioni a schermo per completare l'installazione e avviate l'app (da Mac dovete dare conferma). A questo punto dovrete effettuare l'accesso con il vostro account inserendo i vostri dati di accesso e cliccando su Accedi, o iscrivervi utilizzando l'email o uno tra i vostri account Facebook, Google o Apple.

Per scaricare un album o una playlist (non potete scaricare i singoli brani), andate nella schermata principale e in alto a sinistra cliccate su Cerca. Ora in alto inserite il nome del contenuto da scaricare e cliccate sull'album, l'artista o la playlist che vi interessa.

Ora cliccate sul contenuto di vostro interesse e nella schermata che si apre cliccate sull'icona con la freccia verso il basso che appare in alto, subito sotto alla copertina dell'album o della playlist.