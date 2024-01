Perché la piattaforma musicale di Google offre sì la possibilità di ascolto offline, ma solo se vi iscrivete a uno dei piani a pagamento e solo tramite app installata su dispositivi mobili : andiamo a scoprire tutti i dettagli, oltre a ricordarvi il nostro approfondimento su come ascoltare YouTube Music in background .

Cosa fare se questo non è possibile, perché per esempio ci si trova in aereo o all'estero, oppure perché il vostro piano dati è agli sgoccioli? Nessuna paura: vediamo come scaricare musica da YouTube Music , su Android o iPhone.

YouTube Music è il perfetto compagno per una sessione di allenamento, una passeggiata o per creare la giusta atmosfera, ma come tutti i servizi di streaming ha un limite: funziona tramite la connessione Internet .

Indice

Come scaricare musica da YouTube Music

è il servizio musicale di YouTube, che mette a disposizione degli utenti uno sterminato catalogo didi brani accessibili tramite browser o da app dedicata per

Ma i servizi di streaming funzionano recuperando i brani da Internet e quindi hanno bisogno di una connessione attiva, come fare? Per fortuna c'è la possibilità di scaricare i contenuti sul dispositivo, in modo da poter sfruttare il servizio anche senza accesso al Web, ma come fare? Andiamo a scoprirlo, perché la funzione non è accessibile a tutti gli utenti, e soprattutto non è gratuita.

Informazioni preliminari

YouTube Music è disponibile in diverse versioni. Una, gratuita, include però la pubblicità e da app per dispositivi mobili ha alcune limitazioni come l'ascolto della musica sempre con schermo attivo (anche se sono possibili soluzioni alternative) e solo con connessione Internet attiva.

Per quanto riguarda i podcast, invece, anche con questa versione sono possibili sia l'ascolto in background che quello offline.

Se volete eliminare queste limitazioni, dovete passare alla versione a pagamento, YouTube Music Premium, che oltre a essere senza pubblicità consente l'ascolto in background (quindi con schermo spento o mentre si usano altre app), anche senza connessione Internet (ovvero offline, previo download dei contenuti) e la possibilità di passare da audio a video durante l'ascolto con un tocco (con il piano Premium infatti potete ascoltare i brani in modalità anche solo audio, senza caricare i video).

YouTube Music Premium è disponibile in tre piani per diverse esigenze. Il primo è YouTube Music Individuale, che costa 9,99 euro al mese e consente l'ascolto su un solo dispositivo (se si effettua l'abbonamento da iPhone o iPad costa 12,99 euro al mese).

In alternativa, c'è il piano Famiglia, che per 14,99 euro al mese consente di aggiungere fino a cinque membri del gruppo famigliare (con un'età minima di 13 anni) e residenti nella stessa abitazione (se sottoscritto da iPhone / iPad costa 19,99 euro al mese).

Infine, gli studenti universitari idonei (iscritti a un istituto approvato da SheerIDe) possono sottoscrivere (solo da web e dispositivi Android) il piano Studenti da 4,99 euro al mese, che ha le stesse caratteristiche del piano individuale ma prevede la verifica annuale obbligatoria.

Per tutti, è disponibile una prova gratuita di 30 giorni, che potete annullare in qualsiasi momento e consente di testare le caratteristiche del servizio senza dover pagare subito il costo dell'abbonamento. In alcuni periodi particolari o ad alcuni utenti, il servizio poi propone una prova estesa che dura più di un mese.

Se invece volete accedere anche ai contenuti di YouTube senza pubblicità, potete abbonarvi a YouTube Premium, che comprende YouTube Music Premium. In questo caso i costi sono di 11,99 euro al mese per il piano Individuale, 17,99 euro al mese per il piano Famiglia e 6,99 euro al mese per quello Studenti (da iPhone i Pad i costi sono di 15,99 euro al mese e 22,99 euro al mese rispettivamente).

Quindi se volete sapere come scaricare la musica da YouTube Music gratuitamente, la vostra unica soluzione è attivare la prova gratuita del servizio Premium.

Per farlo, dovete essere utenti idonei, ovvero dovete essere nuovi abbonati, oppure aver annullato un abbonamento a YouTube Premium, Music Premium o Google Play almeno 6 mesi fa. In ogni caso, è consentita una sola prova nell'arco di 12 mesi.

Per quanto riguarda la prova estesa, è invece riservata solo per gli utenti che si abbonano per la prima volta o per quelli che hanno annullato l'abbonamento da almeno tre anni. Inoltre è consentito un solo periodo di prova gratuita estesa nell'arco di tre anni.

Infine, gli utenti Workspace non possono sottoscrivere piani Individuale o Famiglia, ma solo Studenti.

Soddisfatti questi requisiti, potete attivare la prova scaricando l'app YouTube Music sul vostro dispositivo Android o iPhone, dopodiché avviatela ed effettuate l'accesso con il vostro account Google.

A questo punto toccate in basso a destra il pulsante Esegui upgrade e nella schermata che si apre toccate Avvia prova.

Se volete provare un altro piano, toccate sotto al pulsante i link ad abbonamento Famiglia o abbonamento Studenti e nella schermata successiva toccate Conferma.