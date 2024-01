Chiarito questo punto, andiamo a scoprire come fare, oltre a ricordarvi il nostro approfondimento sui migliori programmi per scaricare musica .

Ma se non volete pagare per il servizio e volete trovare degli strumenti che consentano di farlo gratuitamente , allora abbiamo altre soluzioni per voi, tenendo però presente che non si tratta di una pratica legale e che si può fare solo per i contenuti di cui avete il permesso scritto dall'autore. Smartworld infatti non approva in nessun modo e non vuole indurre alla violazione delle leggi vigenti, quindi la guida che vi presentiamo ha il solo scopo informativo.

YouTube è ricchissima di contenuti musicali, ed è quindi naturale pensare di poterli scaricare come MP3 per ascoltarli sul proprio dispositivo anche senza connessione Internet .

Come scaricare musica da YouTube

Se invece volete sapere come scaricare musica da YouTube senza abbonarsi a YouTube Music Premium o YouTube Premium, tenendo presente gli avvertimenti esposti a inizio capitolo, vediamo come fare.

Adesso vi verrà chiesto un metodo di pagamento , (in caso di prova gratuita non verrà addebitato nulla), verrà data conferma e potrete iniziare a scaricare i contenuti. Per farlo, avviate l'app e individuate una canzone da scaricare.

A questo punto toccate in basso a destra il pulsante Esegui upgrade e nella schermata che si apre toccate Avvia prova (o Abbonati ora, in caso non abbiate diritto alla prova).

Per scaricare la musica, sappiate che potete farlo solo da app per dispositivi mobili e quindi dovrete scaricare YouTube Music sul vostro dispositivo Android o iPhone , dopodiché avviatela ed effettuate l'accesso con il vostro account Google.

In caso vi chiediate se sia possibile scaricare la musica da YouTube Music gratuitamente, sappiate che non potete farlo, a meno di non usufruire della prova gratuita di 30 giorni o una più lunga, detta prova estesa, a cui potete accedere se siete nuovi clienti o non l'avete già utilizzata da almeno 1 anno (la prima) o 3 anni (la seconda).

Con questi abbonamenti Premium, sia su YouTube (per YouTube Premium) che su YouTube Music (YouTube Premium e YouTube Music Premium) potete eliminare la pubblicità, ascoltare la musica anche in background e scaricare i contenuti per l'ascolto offline, oltre che poter scegliere se ascoltare solo l'audio o vedere anche il video.

Si parla infatti di 15,99 euro al mese e 22,99 euro al mese per i piani YouTube Premium Individuale e Famiglia, oppure di 12,99 euro al mese e 19,99 euro al mese per il piano YouTube Music Premium Individuale e Famiglia rispettivamente (il piano Studenti non è contemplato dai dispositivi della mela).

In alternativa, il piano Famiglia di YouTube Premium (per la condivisione dell'account con altri 5 membri del nucleo familiare) costa 17,99 euro al mese , mentre quello Studenti (riservato agli studenti universitari idonei, e che devono essere verificati ogni anno) costa 6,99 euro al mese.

Ecco perché il modo consigliato per scaricare musica su YouTube è abbonarsi a YouTube Premium o YouTube Music Premium. Il primo costa, per il piano individuale e da web o Android, 11,99 euro al mese e comprende anche il secondo, che singolarmente viene 9,99 euro al mese .

Questo significa che in teoria potreste scaricare contenuti di cui avete il permesso o che non sono coperti da copyright, come i contenuti coperti da licenza CC ( Creative Commons ). Il problema è che sempre nei termini di servizio è indicato che non si possono utilizzare software di terze parti per scaricare qualsiasi contenuti ed è obbligatorio usare i link di YouTube per il download dei contenuti.

Se volete sapere come scaricare musica da YouTube, per prima cosa sappiate che i termini di servizio di YouTube affermano che non siete autorizzati a scaricare alcun contenuto audio, a meno che "specificamente consentito dal Servizio" o che abbiate un'autorizzazione scritta preventiva da parte di YouTube o del titolare dei diritti.

Metodi alternativi per scaricare musica da YouTube

Chiarito che il metodo consigliato per scaricare musica da YouTube (Music, in realtà) è abbonarsi al servizio Premium, potreste scaricare contenuti non protetti da copyright o vostri usando strumenti di terze parti, anche se questo in teoria viola i termini di servizio (e per questo motivo non troverete su Play Store o App Store un'app che consenta di farlo su dispositivi mobili).

Andiamo a vedere i più popolari ma soprattutto i più sicuri, perché alcuni di questi strumenti vengono utilizzati per iniettare malware sul computer o sul telefono e quindi è bene prestare molta attenzione a cosa si sta utilizzando.

Online senza programmi

Se vi state chiedendo come scaricare musica da YouTube utilizzando un sito online e quindi senza la necessità di scaricare programmi, sappiate che la situazione è piuttosto delicata.

Ci sono diversi siti che vi permettono di scaricare musica da un video di YouTube, ma vi sconsigliamo di utilizzarli in quanto per quanto popolari possono essere potenzialmente fonte di malware. Lo strumento che elenchiamo è a solo scopo informativo, e non ci prendiamo nessuna responsabilità per eventuali problemi.

Inoltre, se proprio voleste usarlo, vi consigliamo di utilizzare sempre una VPN, gratuita o a pagamento.

noTube

noTube è un sito che consente di effettuare proprio questa operazione. Tutto quello che dovete fare è copiare dal sito di YouTube il link del video di cui volete scaricare la musica cliccandoci sopra per evidenziarlo tutto e poi premendo i tasti Ctrl + C (command + C sul Mac). Poi andate sul sito di noTube e inserite nel campo al centro il link al video cliccando sul campo vuoto e poi premendo i tasti Ctrl + V (command + V sul Mac).

Ora cliccate sul tasto azzurro per scegliere il formato con cui scaricare la musica, ovvero MP3 o MP3 HD, e poi cliccate sul pulsante rosso OK.

In pochi minuti il sito recupererà il video, effettuerà la conversione per voi e scaricherà il file MP3 sul computer.

A seconda del vostro browser, potrebbe venirvi chiesto dove scaricare il file oppure verrà scaricato nella cartella Download del dispositivo.

Da Android

Se invece volete scaricare la musica MP3 di un video da YouTube da Android senza abbonarvi a YouTube Music Premium o YouTube Premium, potete utilizzare il sito di noTube come sopra indicato o, meglio, l'app 4K Video Downloader.

Tra tutti gli strumenti disponibili per questo genere di operazioni, 4K Video Downloader rimane l'app più attendibile sul mercato ed è quindi la sola che ci sentiamo di consigliare. Come abbiamo detto, non la troverete sul Play Store, ma potete scaricarla dal sito dello sviluppatore.