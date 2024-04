In questa guida vedremo come scaricare quadranti Apple Watch per personalizzare lo smartwatch di Apple

Un modo rapido ed efficace per personalizzare Apple Watch è cambiare watchfaces, vale a dire i quadranti integrati dall'azienda americana nei suoi smartwatch. Ce ne sono diversi tra cui scegliere, in base ai propri gusti e, perché no, al cinturino indossato (può essere modificato pure quello). Peraltro, ogni quadrante può essere arricchito da funzionalità, che Apple chiama "complicazioni", per vedere o accedere rapidamente ad alcune opzioni del sistema operativo watchOS: la percentuale di autonomia residua, la temperatura corrente, il numero di passi, l'icona delle applicazioni maggiormente utilizzate (rubrica, contatti, posta elettronica, musica, e via discorrendo). Vediamo, quindi, come scaricare quadranti Apple Watch per dare un tocco di stile in più al proprio orologio. La procedura richiede giusto una manciata di tap ed è alla portata di tutti. Se avete acquistato da poco uno smartwatch Apple, vi suggeriamo di dare un'occhiata al nostro articolo su come configurare Apple Watch.

Come cambiare quadrante Apple Watch

Nelle righe che seguono vi spiegheremo come passare da un quadrante Apple Watch all'altro e modificarli per dare a ciascuno di essi un tocco personale. Tenete conto che ogni aggiornamento watchOS (il sistema operativo dello smartwatch di Apple) introduce generalmente nuovi quadranti, per cui vi suggeriamo di controllare aggiornamenti Apple Watch prima di procedere. Come aggiornare Apple Watch Vi abbiamo già spiegato come aggiornare Apple Watch e vi rimandiamo alla guida dedicata per maggiori approfondimenti sul tema. In questa sede vi diciamo solo che per scaricare nuovi update di watchOS è necessario, innanzitutto, aprire l'app Watch su iPhone (è già preinstallata da Apple), scorrere su Generali e fare tap su Aggiornamento software. Il sistema provvederà a cercare nuovi update e, in caso di nuove release, proporrà all'ultimo firmware all'utente. Collegate ovviamente Apple Watch ad iPhone, che dovrà a sua volta essere collegato a una rete WiFi, per scaricare l'aggiornamento; lo smartwatch, inoltre, dovrà essere in carica. Come cambiare quadrante Apple Watch fino a watchOS 9 Il sistema operativo watchOS ha cambiato il modo di modificare le watchfaces. Per tutti gli smartwatch Apple aggiornati a watchOS 9 e versioni precedenti, è sufficiente scorrere verso sinistra o verso destra sul quadrante attuale per cambiarlo. Come cambiare quadrante Apple Watch da watchOS 10 Con il nuovo aggiornamento, il procedimento è leggermente diverso: occorre, prima , premere sul quadrante corrente e, poi, effettuare uno swipe verso sinistra o verso destra per cambiare quadrante. Se questo metodo vi sembra troppo complicato, l'aggiornamento watchOS 10.2 ha ripristinato il procedimento originale, purché venga attivata un'apposita opzione nelle impostazioni. Entrate, quindi, nelle impostazioni di Apple Watch, fate tap su Orologio e attivate l'apposito interruttore in corrispondenza della voce "Scorri per cambiare quadrante". In questo modo, è possifbile scorrere verso sinistra o verso destra sul quadrante attuale per cambiare quadrante Apple Watch e impostare le watchfaces aggiunte in precedenza. Adesso non resta che vedere come scaricare quadranti Apple Watch per sbizzarrirsi con le watchfaces.

Come scaricare quadranti Apple Watch

Tutto quello che dovete fare è collegare Apple Watch allo smartphone e aprire l'app Watch su iPhone: nella parte superiore della schermata è possibile visualizzare una panoramica dei quadranti installati sullo smartwatch, in corrispondenza della sezione "I miei quadranti". Per modificare l'ordine predefinito, oppure rimuovere un quadrante, è sufficiente cliccare su Modifica e, nella pagina successiva: tenere premuto sulle tre linee orizzontali accanto al quadrante che si vuole impostare come predefinito e portarlo in cima all'elenco

cliccare sull'icona a forma di "divieto" (-) accanto al quadrante che si vuole eliminare per cancellare la watchfaces. Per scaricare nuovi quadranti Apple Watch, invece, dovete spostarvi nella sezione "Galleria quadranti" che si trova nella barra inferiore dell'app Watch (seconda voce, accanto a Apple Watch a sinistra e Scopri a destra). Nella nuova schermata potete vedere, in cima, i nuovi quadranti introdotti da Apple con le nuove release del suo sistema operativo. I quadranti sono ordinati per categorie (Animazione, artisti, astronomia, attività caleidoscopio, california, e via discorrendo). Per ogni categoria Apple ha previsto diverse varianti della watchfaces. Cliccate su quello di vostro gradimento per entrare nella pagina dedicata: potete modificare il colore di riferimento, la scala e le complicazioni, ossia le funzioni associate al quadrante: ad esempio, potete impostare su "In alto a sinistra" la visualizzazione delle condizioni meteo, mentre "In basso a destra" la percentuale di autonomia residua. Non occorre, comunque, che ci siano complicazioni: potete settare per ognuna delle voci sopracitate l'opzione "Nessuna". Quando avete finito, toccate sul pulsante "Aggiungi" in alto per aggiungere quadrante Apple Watch. Seguite il paragrafo sopra per modificare l'ordine dei quadranti di Apple Watch o per eliminare la watchfaces appena aggiunta se non è di vostro gradimento. Come scaricare quadranti Apple Watch di terze parti Con watchOS 7 e versioni successive, Apple ha previsto che gli sviluppatori di terze parti possano proporre al pubblico i propri quadranti per Apple Watch. Ci sono, in effetti, diverse app Apple Watch che permettono di scaricare quadranti Apple Watch: tenete presente, però, che la maggior parte di queste sono a pagamento. In ogni caso, i quadranti proposti da Apple (e, quindi, integrati già sullo smartwatch) sono gratuiti. Per scaricare quadranti Apple Watch è sufficiente aprire l'App Store su iPhone o su Apple Watch e cercare "quadranti" nella barra di ricerca: scaricate l'app che vi interessa. Il quadrante verrà proposto nella parte superiore dell'app Watch in corrispondenza della sezione "I miei quadranti". Cliccate, poi, su di esso per impostarlo come predefinito, oppure fate tap su Modifica, come si è già detto, per cambiare l'ordine dei quadranti.