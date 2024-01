In questa guida, scopriremo come scaricare Rockstar Games Launcher , l'applicazione per PC dedicata ai videogiochi sviluppati dall'azienda statunitense.

Indice

Cos’è il Rockstar Games Launcher?

Rockstar Games Launcher è un'applicazione per PC che consente agli utenti di accedere facilmente e gestire i videogiochi pubblicati da Rockstar Games. Questo launcher funge da piattaforma centralizzata per l'acquisto, il download e l'avvio dei giochi, oltre a fornire funzionalità aggiuntive come salvataggi nel cloud, aggiornamenti automatici e notizie sulle ultime uscite/aggiornamenti.

Fondata nel 1998, Rockstar Games è un'azienda statunitense dedita allo sviluppo e alla distribuzione di videogiochi. La società è nota specialmente per titoli di grande successo come Grand Theft Auto (GTA), Red Dead Redemption, Max Payne, Bully (Canis Canem Edit), L.A. Noire, Midnight Club, The Warriors e Manhunt.