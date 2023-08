Detto questo, andiamo a scoprire come scaricare i video da YouTube su PC, Android o iPhone, oltre a ricordarvi come vedere il tempo speso su YouTube .

Allora sappiate che sono disponibili app di terze parti che consentono di effettuare il download dei video, anche se in questo caso non si tratta di una pratica approvata da Google, e per i video non protetti da copyright . Questa guida ha il solo scopo informativo: Smartworld non approva in nessun modo o istiga la violazione delle leggi vigenti.

Niente di più facile, YouTube Premium offre proprio questa opzione, ma che fare se non volete pagare per il servizio e volete trovare degli strumenti che lo consentano gratuitamente?

Ogni giorno guardate diversi video, ma a volte vorreste sapere come scaricare video da YouTube per averli sempre a disposizione anche senza connessione Internet, per esempio se viaggiate, oppure siete a corto di Giga.

Indice

È legale scaricare i video da YouTube?

Detto questo, la presente guida ha il solo scopo informativo e non ci assumiamo nessuna responsabilità per l'utilizzo illecito di questi strumenti, che non appoggiamo o promuoviamo in nessun modo.

Per tutti gli altri video, è illegale scaricarli, così come usarli o ridistribuirli che non sia per scopi di informazione o educativi, e se violate ripetutamente questa regola YouTube potrebbe arrivare a chiudere il vostro account.

Quindi dal punto di vista legale potreste in teoria scaricare contenuti di dominio pubblico non protetti da copyright, video coperti da una licenza Creative Commons , video per cui avete il permesso dell'autore per scaricarli o fatti da voi stessi.

Accedere a, riprodurre, scaricare, distribuire, trasmettere, mostrare, vendere, concedere in licenza, alterare, modificare o utilizzare alcuna parte del Servizio o dei Contenuti, tranne (a) secondo le modalità specifiche consentite dal Servizio; (b) previa autorizzazione scritta da parte di YouTube e, se presenti, dei rispettivi proprietari dei diritti; o c) nei modi consentiti dalla legge vigente.

Tutto quello che esula da questa funzione, non è consentito dalla GrandeG a parte alcuni casi specifici, come si può leggere nei Termini di servizio di YouTube :

Partiamo subito da un punto fermo: Google offre uno strumento proprietario per scaricare i video sul dispositivo, ed è l'abbonamento a YouTube Premium , la prima opzione che proponiamo in questa guida.

Come scaricare video da YouTube gratis senza programmi

YouTube Premium è il servizio in abbonamento di YouTube, che non solo consente di poter guardare i video della piattaforma senza annunci e con lo schermo spento (o mentre si usano altre app), ma anche di poterli scaricare per la visione offline, e lo stesso per quanto riguarda i contenuti musicali di YouTube Music .

Il primo che vi proponiamo è YouTube Premium , che è accessibile gratuitamente per 30 giorni, dopodiché dovrete pagare l'abbonamento. In alternativa, alcune delle altre soluzioni potrebbero della pubblicità per potersi sostenere, ma in caso vediate degli annunci non cliccateci sopra. Queste sono solo alcune delle soluzioni disponibili, ma sono sicuramente tra le più popolari ed efficaci.

Volete sapere come scaricare video da YouTube gratis senza programmi, online o su PC? In questo caso potete usare degli strumenti che vi consentono di effettuare il download dei vostri filmati preferiti senza per questo installare niente sul computer o sul vostro dispositivo.

Tutto quello che dovete fare è copiare dal sito di YouTube il link del video che volete scaricare cliccandoci sopra per evidenziarlo tutto e poi premendo i tasti Ctrl + C (command + C sul Mac). Poi andate sul sito di noTube e inserite nel campo al centro il link al video cliccando sul campo vuoto e poi premendo i tasti Ctrl + V (command + V sul Mac).

Come abbiamo anticipato, esistono altri strumenti per scaricare i video da YouTube gratis senza programmi. noTube è un servizio che consente di effettuare proprio questa operazione.

Vi verrà proposto di scegliere la qualità del video da scaricare e poi cliccate su OK. A seconda della connessione, della durata del video e della qualità che avete scelto di scaricare, potrebbe impiegare più o meno tempo. Quando il video è pronto, riceverete una notifica in basso e potrete vederlo anche senza connessione internet . Per farlo, da app toccate l'icona Raccolta e poi Download. Sul sito, a sinistra in basso, cliccate direttamente sulla voce Download .

Quando avete attivato YouTube Premium, per scaricare un video dovete avviare l'app o andate sul sito Youtube (i browser supportati sono Chrome, Edge, Firefox e Opera) e cercare un contenuto che volete scaricare. Una volta trovato, cliccate sul pulsante Scarica che trovate in basso sotto al video. Sull'app per dispositivi mobili, è alla destra del pulsante Condividi.

In alternativa, potete andare a questo indirizzo e cliccare su Avvia prova . Vi verrà chiesto di effettuare l'accesso, dopodiché seguite i passaggi a schermo per completare l'iscrizione.

La buona notizia è che potete usufruire di questo piano gratuitamente per 30 giorni . Tutto quello che dovete fare è avviare YouTube sul vostro dispositivo mobile. Se non l'avete installata sul vostro dispositivo potete scaricarla da qui , in caso usiate un iPhone, o da qui se usate un telefono Android (anche se dovrebbe essere già installata). Se richiesto, effettuate l'accesso con il vostro account Google e toccate in alto a destra l'icona del vostro avatar, poi selezionate Passa a YouTube Premium e completate i passaggi indicati.

YouTube Premium costa 11,99 euro al mese per il piano Individuale, oppure potete optare per il piano Famiglia, che consente di condividere il piano con altri 5 membri della propria famiglia, a 17,99 euro al mese , o Studenti, per gli studenti universitari, a 6,99 euro al mese.

Una volta installata, andate sulla pagina di YouTube dove si trova il video che volete scaricare e cliccate sull'icona dell'estensione in alto a destra, alla destra del campo degli indirizzi (la riconoscete perché è formata da tre cerchi colorati). In caso non la troviate, cliccate sull'icona a forma di pezzo di puzzle e selezionatela dall'elenco.

L'estensione funziona per qualunque tipo di video, ma per YouTube funziona solo su Firefox, in quanto Google ha disabilitato questo genere di funzionalità sulle estensioni del Chrome Web Store.

Video DownloadHelper non è un sito ma una comoda estensione per Chrome e Firefox che consente di scaricare video da YouTube, gratuitamente e senza programmi. In quanto tale, potrete usarla solo su PC e non su dispositivi mobili.

In pochi minuti il sito recupererà il video, effettuerà la conversione per voi e lo scaricherà sul computer. A seconda del vostro browser, potrebbe venirvi chiesto dove scaricare il file oppure verrà scaricato nella cartella Download del dispositivo.

Ora cliccate sul tasto MP3 per scegliere il formato con cui scaricare il video, potete scegliere tra MP4, M4A, FLV, 3GP o anche MP3, e poi cliccate su OK.

Easy Youtube Video Downloader Express è un'altra estensione per Firefox molto popolare, specializzata nel download di video da YouTube. Lo strumento è semplicissimo da usare, tanto che aggiungerà un comodo pulsante "Scarica" sotto al video per il download, proprio come se usaste YouTube Premium.

Una volta scaricato, cliccate due volte sul file per installarlo, seguendo poi le istruzioni a schermo. Infine, se la procedura non prosegue automaticamente, riprovate a scaricare il video come descritto sopra e questo verrà salvato nella cartella Download del computer (o come avete impostato le preferenze di Firefox).

Cliccate sulla voce in alto, quella con l'anteprima del video a sinistra, e il video verrà scaricato (se l'estensione non riconosce contenuti, chiudete e riavviate Firefox). L'estensione potrebbe chiedervi di installare l'app integrativa per completare il download. In caso cliccate su Installa app integrativa e poi su Download per scaricare il programma indicato.

Tenete presente che gli utenti gratuiti possono scaricare il video solo come 3GP o MP4 360p, perché per gli altri formati c'è bisogno di una conversione.

Come scaricare video da YouTube gratis su PC e Mac, anche con sottotitoli

Se invece volete sapere come scaricare i video di YouTube gratis su PC Windows o Mac usando un programma apposito, ecco alcune proposte per voi.

VLC (Windows, Mac, Linux)

VLC è uno dei programmi più usati per scaricare un video da YouTube o da qualunque parte del Web: è gratuito, è open source e ha tutto quello che vi serve per lo scopo. Inoltre, vantaggio non da poco, molto probabilmente lo avrete già installato per usarlo come player multimediale, quindi potreste non dover scaricare nient'altro.

In caso invece non l'abbiate già sul computer, potete effettuare il download dalla pagina ufficiale. Il sistema dovrebbe riconoscere automaticamente il vostro sistema operativo e tutto quello che dovete fare è cliccare sul pulsante Scarica VLC.

Ora per installarlo dovete cliccare due volte sul file scaricato. Da PC Windows, sarà un file che inizia per vlc- e ha un'estensione .exe.

Cliccate su Sì, nella finestra che si apre, poi su OK e seguite il programma di installazione cliccando su Avanti finché non vedete la scritta Installa. Cliccate sopra anche questo pulsante e per concludere cliccate su Fine.

Su macOS, dopo aver cliccato due volte sul file che inizia per vlc- e ha estensione .dmg, spostate l'icona VLC nella cartella Applicazioni come indicato nella finestra che vi viene mostrata. Poi cliccate sul Finder (l'icona a forma di faccina nel Dock), cliccate sulla cartella Applicazioni e scorrete fino a trovare VLC.

Cliccateci sopra con il tasto destro del mouse o premendo prima il tasto control e poi cliccandoci sopra, selezionate Apri e poi cliccate su Apri per confermare l'intenzione di avviare l'app anche se non installata da App Store (l'app è affidabile, non preoccupatevi). Questa operazione sarà necessaria solo la prima volta che la usate.

A questo punto trovate un video sul sito di YouTube che volete scaricate e copiate l'indirizzo cliccando sulla barra degli indirizzi e premendo i tasti Ctrl + C o command + C (sul Mac).

Su Windows, cliccate sul menu Media in alto e selezionate Apri flusso di rete, mentre su Mac dovrete cliccare in alto sul menu File in alto a sinistra e poi selezionare Apri rete.

Incollate l'URL copiata nel campo apposito premendo i tasti Ctrl + V o command + V (sul Mac) e cliccate su Riproduci su Windows o su Apri nel Mac.

Se il video dovesse avviarsi, su Windows cliccate sul menu Strumenti e selezionate Informazioni media, mentre su Mac cliccate sul menu in alto Finestra e poi selezionate Informazioni media.

Se non vedete niente, chiudete VLC. Poi andate qui e cliccate sulla scritta Raw in alto a destra. Nella pagina che si apre cliccate su un punto qualsiasi con i tasti Ctrl + S (Windopws) o control + S (Mac). Salvate il file come youtube.lua (cancellate .txt) sulla Scrivania.