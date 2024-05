Come scaricare WhatsApp Web su PC e tablet

Forse non tutti sanno che WhatsApp Web può essere scaricato e può diventare un'app sul PC, senza bisogno della versione Desktop: ecco come fare!

WhatsApp Web è la soluzione che permette di accedere all'app di messaggistica attraverso un qualsiasi browser. Questo strumento è utile quando si vuole utilizzare WhatsApp da un PC non di proprietà, da un computer Linux, o anche da iPad. Ma forse non sapete che per non dover ogni volta aprire il sito da browser si può anche aggiungere un comodo collegamento. Scopriamo quindi come scaricare WhatsApp Web sul computer. Ovviamente non stiamo parlando della possibilità di scaricare un'app vera e propria, per quello c'è WhatsApp Desktop. Potete però installare una web app che consenta di aprire lo strumento da un'icona sul computer. Vediamo come fare per scaricarla, metterla sul desktop e, eventualmente, disinstallarla. Tenete sempre presente che WhatsApp Web presenta delle limitazioni. Su tutte l'impossibilità di effettuare chiamate o videochiamate.

Come scaricare WhatsApp Web sul computer

Sopra, installare WhatsApp Web da Chrome. Sotto, installare WhatsApp Web da Edge

Se volete scaricare WhatsApp Web sul vostro computer, come prima cosa dovete collegarvi a WhatsApp Web. Aprite quindi un browser e andate sul sito di WhatsApp Web. Successivamente aprite WhatsApp sul telefono e andate nelle Impostazioni (tre puntini in alto a destra su Android). Selezionate Dispositivi collegati. Qui toccate Collega un dispositivo, autenticatevi e inquadrate il codice QR che vedete sul computer. Adesso che siete connessi a WhatsApp Web e vedete le vostre chat, potete scaricare la Web app. Come fare dipende dal browser in questione. Se siete su Chrome, cliccate in alto, a destra nella barra degli indirizzi, su un'icona a forma di monitor con una freccia verso il basso. Cliccate su Installa e l'app sarà installata tra le Applicazioni Chrome. Su Edge, cliccate, sempre a destra sulla barra degli indirizzi, sull'icona con tre quadrati e un "+", poi cliccate su Installa. Potrete scegliere se aggiungerla alla barra delle applicazioni, a Start (su Windows), sul Desktop, e se avviarla automaticamente. Effettuate la scelta poi cliccate su Consenti. Su Safari, cliccate sul menu File, in alto a sinistra, e selezionate la voce Aggiungi al Dock. Ora se volete personalizzate il nome, che sarà WhatsApp Web, e cliccate su Aggiungi. L'icona sarà aggiunta al Dock. Lo stesso si può fare su iPad, ma solo da Safari. Oppure, su tablet Android, tramite Chrome. Aperto il sito di WhatsApp Web, toccate in alto a destra l'icona con il quadrato e la freccia verso l'alto. Poi toccate nel menu la voce Aggiungi alla schermata Home. Verrà aggiunta un'icona alla Home del tablet, che potete usare come se fosse un'app. Ricordatevi di attivare le notifiche, come indicato in alto a sinistra nel banner azzurro dell'app: Attiva notifiche desktop.

Come mettere WhatsApp Web sul Desktop

Adesso che avete scaricato WhatsApp Web, potete utilizzarla come un'app qualsiasi, con la sua icona. Su Windows, le opzioni dipendono dal browser usato. Con Edge, avete potuto impostare una serie di scelte. Ovvero decidere se aggiungerla alla barra delle applicazioni, a Start, sul Desktop, e se avviarla automaticamente. Effettuate la scelta poi cliccate su Consenti. Da Chrome, dopo aver scaricato la web app, questa si aprirà e vi verrà chiesto se volete aggiungerla alla barra delle applicazioni. Cliccate su Sì. In ogni caso, l'app apparirà tra i programmi installati (Impostazioni > App > App Installate). Da Mac, troverete l'icona nel Dock e nel Launchpad. Su iPad troverete l'icona nella Home e potrete spostarla nel Dock o dove volete.

Come disinstallare WhatsApp Web

Una volta installata WhatsApp Web, potete anche disinstallarla come un qualsiasi programma. Se non volete più usare WhatsApp Web da quel computer, è consigliato prima disconnettere l'account. Se non lo fate, aprendo il sito WhatsApp Web dal browser web da cui l'avete scaricata chiunque potrà vedere le vostre chat. Successivamente, potete disinstallare l'app. Da Windows, la procedura è la solita. Andare nelle app installate (Impostazioni > App > App Installate) e individuate WhatsApp Web. Poi cliccate sull'icona con tre puntini a destra del nome e selezionate Disinstalla. Da Mac, trascinate l'icona WhatsApp Web dal Dock nel cestino. Da iPad, toccate e tenete premuta l'icona dell'app e poi selezionate Rimuovi app, poi toccate Elimina app.

Domande e risposte

Come si fa a mettere WhatsApp web? Se volete mettere WhatsApp Web sul computer, aprite il sito ed effettuate l'accesso con il vostro account. Poi a seconda del vostro browser dovrete seguire una procedura diversa. Su Chrome, toccate l'icona a forma di monitor con una freccia verso il basso, poi cliccate il pulsante Installa.