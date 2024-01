L'alimentatore è uno dei componenti più sottovalutati in un PC desktop. Sarà perché è il meno appariscente tra tutti, eppure il suo ruolo è fondamentale per assemblare una build di qualità. Per questo, abbiamo deciso di creare una guida per spiegarvi come scegliere un alimentatore per PC fisso. In questa pagina trovate tutte le informazioni necessarie per trovare il giusto alimentatore per il vostro computer, con tanti consigli per scegliere consapevolmente.

Formato

Per gli alimentatori da PC desktop esistono tanti formati, ma quelli più conosciuti sono principalmente tre: ATX, SFX e SFX-L. La maggior differenza tra i diversi formati è la grandezza, anche se esistono altre caratteristiche che li distinguono.

ATX : il formato più popolare e diffuso, utilizzabile su tutti i case mid-tower e full-tower. Può essere considerato lo standard in termini di dimensioni (tipicamente 140 x 86 x 150 mm). Gli alimentatori ATX di solito montano una ventola da 120 mm al loro interno;

: il formato più popolare e diffuso, utilizzabile su tutti i case mid-tower e full-tower. Può essere considerato lo standard in termini di dimensioni (tipicamente 140 x 86 x 150 mm). Gli alimentatori ATX di solito montano una ventola da 120 mm al loro interno; SFX : formato ridotto ideale per PC super compatti, quelli che montano una scheda madre mini-ITX. La dimensione tipica è di 100 x 63,5 x 125 mm circa, con una ventola interna che di solito è da 92 mm;

: formato ridotto ideale per PC super compatti, quelli che montano una scheda madre mini-ITX. La dimensione tipica è di 100 x 63,5 x 125 mm circa, con una ventola interna che di solito è da 92 mm; SFX-L: dimensione intermedia tra le due precedenti, leggermente più allungata di SFX, utile per mid-tower molto compatti e build costruite su scheda madre micro-ATX. Le misure tipiche sono pari a 125 x 63,5 x 125 mm circa, con all'interno una ventola da 120 mm. Altri formati conosciuti ma meno diffusi sono il Flex ATX e il TFX. Esistono poi anche alimentatori che usano piccole variazioni di questi formati, con misure leggermente diverse soprattutto per quanto riguarda la profondità.

Alimentatore in formato SFX-L, modello ROG LOKI SFX-L 1000W Platinum

Il consiglio: per la maggior parte degli utenti è meglio scegliere un alimentatore in formato ATX, che di solito si adatta senza problemi a quasi tutti i case. I formati SFX e SFX-L vanno considerati solo se state creando una build con un case molto compatto, che non ha lo spazio per accogliere un ATX. Gli alimentatori con formati più piccoli, infatti, solitamente sono più costosi e hanno prestazioni inferiori rispetto agli ATX.

Modularità

Anche per quanto riguarda la modularità degli alimentatori ci sono tre diversi formati, ed ovviamente hanno tutti a che fare con connettori e i cavi da collegare ai diversi componenti hardware sul PC. Non modulare : tutti i cavi sono già collegati all'alimentatore e sono fissi, non possono essere rimossi;

: tutti i cavi sono già collegati all'alimentatore e sono fissi, non possono essere rimossi; Semi-modulare : solo una parte dei cavi sono fissi (solitamente quelli per scheda madre e CPU), mentre altri sono a parte e possono essere collegati tramite i connettori disponibili;

: solo una parte dei cavi sono fissi (solitamente quelli per scheda madre e CPU), mentre altri sono a parte e possono essere collegati tramite i connettori disponibili; Completamente modulare: tutti i cavi sono staccati e possono essere collegati singolarmente ai rispettivi connettori.

Alimentatore ROG LOKI SFX-L 1000W Platinum completamente modulare, con tutti i cavi da attaccare ai relativi connettori

La scelta sulla modularità di un alimentatore non ha effetti diretti sull'alimentatore stesso, bensì riguarda l'ottimizzazione del flusso d'aria interno al case. Gli alimentatori modulari permettono di utilizzare solo i cavi che servono per l'hardware installato sul PC, dunque riducono l'ingombro nel case e permettono di avere un airflow migliore. Inoltre, usare meno cavi all'interno del case ha anche un vantaggio estetico, perché consente di fare un cable management più ordinato. Il consiglio: ovviamente scegliete sempre un alimentatore completamente modulare. Ormai i prezzi si sono abbassati per tutti i modelli e la differenza è molto piccola rispetto agli altri formati.

Standard ATX

Per la scelta consapevole di un alimentatore per PC fisso è necessario conoscere anche la certificazione ATX. L'ultima versione dello standard si chiama ATX 3.0 ed è arrivata nel 2023, portando due miglioramenti molto importanti. Per prima cosa, grazie al nuovo standard è stato integrato il nuovo connettore 12VHPWR compatibile con la tecnologia PCIe 5.0. In questo modo, è possibile collegare direttamente l'apposito cavo a 12 pin sulle GPU di ultima generazione, in particolare quelle a marchio NVIDIA. Il connettore supporta una potenza fino a 600 Watt.

Connettore 12VHPWR inserito in una GPU MSI GeForce RTX 4070 Ti SUPER

Gli alimentatori certificati ATX 3.0 hanno inoltre una migliore gestione dei picchi di potenza, dunque sono più indicati per chi vuole assemblare una build con componenti di ultima generazione e di fascia molto alta. Il consiglio: per il momento gli alimentatori ATX 3.0 costano ancora di più rispetto ai modelli di precedente generazione, dunque dovete valutare quanta longevità volete dare alla vostra build. Se usate processori e schede video top gamma, invece, dovete assolutamente puntare ad un modello già compatibile con ATX 3.0.

Potenza

Il dato sulla potenza in Watt è sicuramente quello più importante per decidere quale alimentatore da PC acquistare. Da questo punto di vista, avete solo l'imbarazzo della scelta, visto che le soluzioni disponibili sul mercato sono tantissime e soddisfano qualsiasi esigenza.

Alimentatore NZXT C850 Gold da 850 W

Per aiutarvi a navigare in questo vasto mare, abbiamo diviso il mercato in diverse fasce di potenza, secondo lo schema che trovate a seguire. 350-450 W : alimentatori con potenza molto bassa, ormai poco diffusi e quasi anacronistici. Da considerare solo per sostituire modelli danneggiati di build molto vecchie;

: alimentatori con potenza molto bassa, ormai poco diffusi e quasi anacronistici. Da considerare solo per sostituire modelli danneggiati di build molto vecchie; 550-650 W : fascia di alimentatori molto popolare per le build di fascia bassa. Con questo livello di potenza potete gestire un PC con componenti economiche o poco recenti;

: fascia di alimentatori molto popolare per le build di fascia bassa. Con questo livello di potenza potete gestire un PC con componenti economiche o poco recenti; 750-850 W : livello di potenza medio, ottimo per la maggior parte dei PC gaming moderni e per gestire diversi tipi di hardware senza grossi problemi;

: livello di potenza medio, ottimo per la maggior parte dei PC gaming moderni e per gestire diversi tipi di hardware senza grossi problemi; 1.000-1.300 W : fascia alta, potenza sufficiente per alimentare hardware top di gamma e diverse componenti aggiuntive;

: fascia alta, potenza sufficiente per alimentare hardware top di gamma e diverse componenti aggiuntive; 1.500-1.600 W: alimentatori top di gamma per la fascia consumer, utili per chi vuole assemblare una workstation molto potente e con tanti componenti installati. Se volete capire quanta potenza vi serve per il vostro PC, dovete prima sapere quali e quanti componenti installare al suo interno. Su questo punto non ci sono molte interpretazioni possibili, è solo questione di matematica: potete usare strumenti come questo per calcolare comodamente la potenza necessaria per la build che avete in mente.

Corsair RM1000e da 1.000 W

Il consiglio: per la maggior parte degli utenti basta un alimentatore da 750W o 850W. Se avete esigenze più importanti, potete andare anche sui modelli da 1.000W, ma attenzione ai costi più elevati. Acquistare adesso alimentatori da meno di 750W è sconsigliabile per una questione di longevità. Il consumo energetico di CPU e GPU sta crescendo sempre di più col passare delle generazioni, quindi se nei prossimi anni voleste aggiornare la vostra build con nuovo hardware potreste ritrovarvi un alimentatore sottodimensionato. Meglio pensarci subito!

Efficienza

L'efficienza energetica è il secondo fattore più importante per la scelta di un alimentatore. Se con il valore di potenza potete capire quanta energia viene prodotta, con la certificazione sull'efficienza avete un dato fondamentale per sapere come questa energia viene prodotta e, soprattutto, quanta ne state sprecando. Il valore dell'efficienza energetica si esprime in percentuale, quindi maggiore è tale valore più è efficiente il vostro alimentatore. Lo standard minimo è fissato su 80%: al di sotto di questa cifra è sconsigliabile acquistare qualsiasi modello di alimentatore. Per rendere più semplice l'identificazione del valore di efficienza esiste la certificazione 80 Plus, che prevede diversi livelli a seconda della qualità dell'alimentatore. Li trovate tutti nella tabella a seguire.

La maggior parte degli alimentatori consumer ha certificazione 80 Plus Gold, che corrisponde ad un'efficienza del 87% circa. Esistono però livelli di efficienza ancora più alti, come Platinum e Titanium, che di solito sono utilizzati solo sugli alimentatori top gamma. Il consiglio: non sottovalutate la certificazione 80 Plus. Negli ultimi anni i prezzi degli alimentatori con certificazione Gold è sceso costantemente, perciò ha senso acquistare prodotti che abbiano almeno questo livello di efficienza. Se poi avete una build particolarmente potente e avete bisogno di alimentatori da oltre 1.000 W, potete valutare anche un modello Platinum.

Funzioni speciali

Solitamente gli alimentatori per computer fissi sono abbastanza "noiosi", nel senso che hanno dimensioni e design molto simili tra loro, senza particolari variazioni. Esistono, però, alcuni modelli con funzionalità aggiuntive che permettono loro di distinguersi dai concorrenti. Ovviamente questi piccoli extra influiscono molto sul prezzo finale. Molti dei modelli di fascia alta e top gamma includono vari tipi di protezione contro le sovracorrenti e sistemi di raffreddamento ottimizzati, con ventole interne un po' più grandi o più efficienti.

Alimentatore NZXT C850 Gold con tasto fisico per attivare la modalità Zero RPM

Recentemente si è molto diffusa la modalità Zero RPM, che permette di silenziare completamente la ventola interna (bloccando la rotazione) quando l'alimentatore funziona a bassi regimi. Guardando invece all'estetica, anche sugli alimentatori sono comparsi design molto aggressivi negli ultimi anni. Diversi modelli a marchio ROG, Cooler Master e MSI hanno colorazioni particolari e illuminazione LED RGB integrata su alcune parti del dispositivo, ventola compresa. In più, sui top gamma di alcuni marchi ci sono addirittura schermi OLED che danno informazioni in tempo reale sullo stato del sistema e sul consumo di energia, come ad esempio sugli alimentatori della serie ROG Thor.

Modello ROG Thor 1000W Platinum II con illuminazione LED RGB e schermo laterale

Quale scegliere

Per aiutarvi più concretamente, abbiamo deciso di consigliarvi qualche modello di alimentatore per PC tra i tantissimi che esistono sul mercato. Molti di questi li abbiamo provati con le nostre mani: cliccate sui link sul nome di ciascun prodotto per leggere la recensione completa.

Alimentatore NZXT C850 Gold

Uno dei migliori alimentatori in rapporto qualità/prezzo è NZXT C850 Gold, che abbiamo utilizzato nella build con il case NZXT H7 Flow. Le caratteristiche sono molto buone: 850W e certificazione 80 Plus Gold, praticamente uno sweet spot in grado di accontentare la maggior parte degli utenti, soprattutto per creare una build da PC gaming.

Salendo un po' con la potenza troviamo il Corsair RM1000e, che ha la stessa certificazione 80 Plus Gold ma ha più potenza (1.000W) ed è aggiornato allo standard ATX 3.0. Un prodotto più moderno, ideale per chi vuole installare hardware recente e di fascia alta.

Se poi volete un top gamma che sappia stupire anche a livello estetico, non possiamo che consigliarvi lo strepitoso ASUS ROG Thor 1000W Platinum II. Ha una potenza di 1.000W, certificazione 80 Plus Platinum, supporta lo standard ATX 3.0 e soprattutto integra tanti LED RGB e uno schermo OLED sul lato.

Mettiamo anche un consiglio per chi cerca alimentatori in formato SFX-L, come il bellissimo ROG Loki 1000W Platinum che abbiamo messo nella build ASUS Back To Future. Anche in questo caso c'è tanta potenza e tanti LED RGB, ma in dimensioni molto più ridotte.

ROG LOKI SFX-L 1000W Platinum in formato SFX-L