Cosa guardare prima di comprare un'asciugatrice: pompa di calore o condensazione?

Basta appendere i vestiti sullo stenditoio per farli asciugare: ormai sempre più persone utilizzano un'asciugatrice per risparmiare tempo, evitare l'umidità in casa o limitare il disordine. Ma come scegliere un'asciugatrice? La domanda sembra banale, in quanto questo apparecchio di base soffia aria calda sui vestiti per asciugarli, ma in realtà il problema è molto più complesso. Ci sono infatti diversi tipi di asciugatrici a seconda della tecnologia di cui sono dotate, fattore che influisce sui consumi, sulle necessità dell'utente e sul prezzo. Andiamo a scoprire come scegliere giusta per te.

Indice

I tipi di asciugatrici in commercio

Nell'acquisto di una asciugatrice, ci sono diversi fattori da considerare, come la stanza in cui verrà posizionata, se areata o meno, o l'impatto sulla bolletta e sull'ambiente. Questi aspetti ti serviranno per capire di quale asciugatrice hai bisogno, perché ci sono diversi tipi di tecnologie a tua disposizione. Se infatti un'asciugatrice funziona facendo passare l'aria calda sui vestiti, la differenza sta nel come viene scaldata questa aria (con una resistenza o con una pompa di calore) e come viene veicolata l'umidità (all'esterno o condensata in acqua).

Asciugatrice a pompa di calore Un'asciugatrice a pompa di calore utilizza un compressore alimentato a gas refrigerante, proprio come avviene in una pompa di calore. La tecnologia della pompa di calore funziona riciclando l'aria che è già stata utilizzata per asciugare i vestiti, mentre il calore viene trasferito dall'aria esterna al bucato. Questa soluzione non richiede l'utilizzo di una resistenza elettrica per la generazione del calore. Quindi è molto più efficiente, consuma meno elettricità e ha un minore impatto ambientale rispetto ad altri sistemi per asciugatrici. Inoltre queste asciugatrici non richiedono ventilazione, rendendole adatte a ogni ambiente e possono essere impilate o posizionate sotto a un bancone. Di contro, essendo basate su un sistema più complesso, il costo iniziale è più elevato, la macchina è più pesante e operando a temperature più basse il tempo di asciugatura potrebbe essere maggiore (a fronte di una maggiore delicatezza e silenziosità). Asciugatrice a condensazione Un'asciugatrice a condensazione è un'asciugatrice che utilizza alte temperature per asciugare i vestiti. Questo dispositivo utilizza una resistenza elettrica per scaldare l'aria, che poi viene spinta nel cestello che contiene i vestiti. L'aria calda estrae l'umidità dai vestiti sotto forma di vapore, che viene estratto grazie a un condensatore, condensato in acqua e depositato in un contenitore. Questo è il primo flusso d'aria, il secondo è quello dell'aria della stanza che viene fatto passare attraverso il condensatore per farlo funzionare. Il contenitore dell'acqua può essere collegato all'impianto idraulico tramite un tubo di uscita e svuotato automaticamente, oppure essere svuotato manualmente. Questa soluzione è adatta a chi usa spesso l'asciugatrice o la deve posizionare in un locale non ben ventilato, in quanto non viene prodotta umidità. Le asciugatrici a condensazione sono piuttosto silenziose e asciugano velocemente i capi, ma non sono molto efficienti e costano più delle asciugatrici ventilate. Asciugatrice ventilata Le asciugatrici ventilate sono la versione più economica, grazie a una struttura semplice e all'elevata temperatura che possono raggiungere. Questo modello funziona come l'asciugatrice a condensazione, ovvero scalda l'aria con una resistenza per estrarre l'umidità dai vestiti. La differenza è che questa non viene recuperata, ma si disperde nell'ambiente circostante (o attraverso un tubo che lo emette da una finestra). Le asciugatrici ventilate sono quindi molto leggere, il che permette di montarle a parete, non richiedono molta manutenzione e consumano meno di una asciugatrice a condensazione. Di contro, necessitano di un ambiente ventilato, e sono più adatte per l'uso occasionale. Lavasciuga Chi cerca la massima comodità può optare per una lavasciuga. Come suggerisce il nome, questo modello racchiude due dispositivi in uno: lavatrice e asciugatrice. Le lavasciuga sono adatte per chi ha uno spazio limitato, e possono essere a pompa di calore o a condensazione. Armadio a vapore Infine c'è una soluzione non molto comune: gli armadi a vapore. Non si tratta di vere e proprie asciugatrici ma di dispositivi delle dimensioni di un armadietto che utilizzano un calore delicato e il flusso d'aria per asciugare in modo efficiente i vestiti. Come indovinerai, a differenza delle asciugatrici tradizionali, negli armadi a vapore i vestiti sono appesi ai ganci, il che consente un'asciugatura delicata e omogenea.

Efficienza energetica

La spesa di una pompa di calore non è data solo dal costo iniziale, ma anche da quello operativo. Vediamo le differenze tra i vari modelli. Qual è l'asciugatrice più efficiente Ti stai chiedendo quale sia il tipo di asciugatrice più efficiente dal punto di vista energetico? Abbiamo già risposto in parte a questa domanda nel capitolo precedente. Le asciugatrici a pompa di calore sono considerate l'opzione più efficiente dal punto di vista energetico, in quanto riciclano l'aria calda necessaria per asciugare il bucato. Le asciugatrici a condensazione sono le meno efficienti, in quanto utilizzano l'energia elettrica sia per scaldare l'acqua che per condensare l'umidità in acqua. Stando ad alcuni calcoli, sono il 15% meno efficienti delle asciugatrici ventilate. Se per esempio utilizzi un'asciugatrice più di una volta a settimana, includendo il costo dell'energia elettrica potresti scoprire che un'asciugatrice a pompa di calore ti costerà meno di una ventilata o a condensazione. La classe energetica Oltre al tipo di asciugatrice, però, devi valutare anche la sua classe energetica. Il sistema di classificazione degli elettrodomestici in base al consumo medio annuo aiuta i consumatori a decidere tra gli apparecchi confrontando la classe, che va da G ad A (non esiste più la vecchia dicitura con le classi A++ e A+++). Come usare l'asciugatrice in modo più efficiente Quando inserisci i vestiti nell'asciugatrice, assicurati che non gocciolino: ci metteranno molto di più ad asciugare. Considera inoltre la possibilità di acquistare un'asciugatrice dotata di sensore di umidità che le permette di sapere se c'è ancora umidità sui vestiti. Questo le permette di regolare in modo intelligente i tempi di asciugatura, eventualmente accorciandoli e risparmiando energia elettrica. Effettua una corretta manutenzione, pulendo il filtro lanugine dopo ogni carico per mantenere l'asciugatrice funzionante nel modo più efficiente possibile e aumentare la sicurezza.

Dimensioni e capacità

Le dimensioni e la capacità di un'asciugatrice sono uno degli aspetti più importanti: devi sapere quanto spazio hai a disposizione e quanti capi devi asciugare. Le dimensioni delle asciugatrici Ci sono fondamentalmente tre dimensioni di asciugatrici: standard, slim e portatili. Le asciugatrici standard hanno dimensioni simili a quelle di una lavatrice, ovvero 85 cm di altezza, 60 cm di larghezza e circa 60 cm di profondità (alcuni modelli anche qualcosa di più). Considera che alcuni modelli sono impilabili, quindi puoi appoggiarle sopra una lavatrice, permettendoti di trasferire facilmente i capi da un apparecchio all'altro. Le asciugatrici slim hanno dimensioni simili alle asciugatrici standard, ma sono meno profonde, in quanto misurano in genere 46 cm di profondità. Infine, le asciugatrici portatili sono molto più piccole, con un'altezza fino a 60-65 cm e una base di 34-35 cm per lato. Anche il peso è molto inferiore, in quanto può variare tra 8 e 20 kg. Per risparmiare il massimo dello spazio, puoi comunque sempre prendere una lavasciuga, che ti permette di avere due prodotti in uno. La capacità La capacità è strettamente legata alle dimensioni, ma di quanta capacità di carico potresti aver bisogno? Qui sotto puoi trovare alcuni numeri indicativi: 1-2 persone: capacità tra 4 e 6,5 kg

3-4 persone: capacità tra 7 e 8,5 kg

5 o più persone: capacità da più di 9 kg Sul mercato troverai difficilmente modelli più piccoli di 6 kg, mentre modelli tra 8 e 9 kg sono i più comuni.

Tempo di asciugatura

La durata del tempo di asciugatura dipende dalla tecnologia dell'asciugatrice, oltre ovviamente che dal tipo di tessuti da asciugare e dalla quantità di carico. Durata del ciclo di asciugatura Come abbiamo anticipato nei capitoli precedenti, le asciugatrici a pompa di calore sono le più delicate e quelle che asciugano più lentamente i capi. Per dare un'indicazione, si parla di circa 30 minuti in più per ciclo rispetto alle altre asciugatrici (a parità di carico). A seguire, abbiamo le asciugatrici a condensazione e quelle ventilate, che però richiedono un ambiente areato per poter lavorare senza creare problemi di umidità. Dicevamo inoltre che alcune asciugatrici sono dotate di un sensore di umidità che consente di regolare in modo intelligente il tempo di asciugatura. L'importanza del programma Assicurati di scegliere il modello adatto alle tue esigenze, sia per la quantità di capi da asciugare che per il tipo di tessuto. Le asciugatrici più moderne sono dotate di numerosi programmi a seconda del tipo di tessuto da asciugare, come le lavatrici. Tieni presente che le asciugatrici ventilate e a condensazione agiscono a temperature più elevate, con il rischio di rovinare alcuni tessuti.

Le migliori asciugatrici

Ti sei fatto un'idea dell'asciugatrice adatta alle tue necessità? Ricapitolando, cerca di determinare alcuni punti principali nella scelta di un'asciugatrice: Costo, sia di acquisto che di gestione

Dove metterai l'asciugatrice: in uno spazio ventilato o no

Quanto spazio hai a disposizione

Quanti vestiti devi asciugare e quanto spesso

Ti interessa la rumorosità?

