Come capire se degli auricolari Bluetooth sono davvero buoni?

Non solo, ma in un paio di auricolari ormai è importantissimo valutare anche la connettività, come il multipoint, l'autonomia e la qualità di chiamata, ovvero i microfoni. Scopriamo quindi tutti questi aspetti, in modo da fare la scelta più adeguata alle nostre esigenze.

Sicuramente userete un paio di auricolari in qualche situazione, che sia per ascoltare la musica per concentrarsi mentre si lavora o darsi la carica durante un allenamento, oppure per fare una chiamata mentre si cammina.

Indice

Cosa sono gli auricolari Bluetooth

Infine, spesso siamo abituati a identificare gli auricolari wireless (e true wireless) con gli auricolari Bluetooth , ma è bene precisare che ci sono anche altre tecnologie per la trasmissione del suono, che vengono utilizzate soprattutto in ambito gaming per ridurre al minimo la latenza. Tuttavia, la connettività Bluetooth è sicuramente quella più popolare e utilizzata.

La differenza tra wireless e true wireless è che quando parliamo solo di wireless possiamo riferirci ad auricolari che si collegano allo smartphone senza fili, ma presentano invece un cavetto tra i due auricolari ; al contrario, i modelli true wireless sono quelli che non hanno alcun tipo di cavo, con i due auricolari slegati tra di loro. Questa è la tipologia di auricolari che ormai ha preso più piede, come gli AirPods o i Galaxy Buds .

In generale, quando si parla di auricolari wireless , si indica una soluzione che utilizza una tecnologia senza fili (solitamente Bluetooth) per trasmettere l'audio dalla sorgente (che può essere il computer, il telefono, il tablet, il TV o l'impianto Hi-Fi).

In un mondo in cui si cercano sempre più versatilità e mobilità, gli auricolari Bluetooth offrono una soluzione ottimale per godere della musica dal proprio servizio di streaming musicale preferito e gestire le comunicazioni senza il fastidio dei fili.

Design e comfort

Per molti la qualità sonora dovrebbe essere la prima caratteristica da controllare prima di acquistare un paio di auricolari, ma se questi sono scomodi, non stanno in posizione o non sono pensati per quello che stiamo facendo, a cosa servono?

Ad esempio, non ha senso utilizzare un paio di auricolari non resistenti ai liquidi o che si sfilano facilmente per fare attività sportiva: quando ci si allena, la qualità sonora potrebbe non essere la caratteristica più importante.

Ecco quindi che per sapere come scegliere gli auricolari dobbiamo capire quale sarà il loro utilizzo principale. Dobbiamo usarli per ascoltare musica al lavoro o comunque in un luogo rumoroso? Allora dovrebbero avere un design chiuso, possibilmente con gommini, e non un formato aperto che lascia passare i suoni esterni (come quelli che vedete nell'immagine qui sopra, i Bose Ultra Open).

Dobbiamo usarli per lo sport? In questo caso, potremmo essere interessati a un modello che garantisca resistenza ai liquidi (quindi dotati di certificazione IP) per proteggerli dal sudore, ma anche che siano confortevoli e soprattutto stabili anche in movimento.

In generale, gli auricolari wireless chiusi presentano due tipi di design principali, con astina, come gli AirPods per intenderci, o senza astina, come i Pixel Buds. Inoltre, gli auricolari per lo sport in alcuni casi presentano anche un arco che passa dietro l'orecchio e offre una maggiore stabilità durante i movimenti (come i Soundcore Sport X10), oppure particolari rivestimenti gommati che migliorano l'aderenza all'orecchio (come i Jabra Elite 8 Active).

Detto questo, i produttori sperimentano sempre con nuove forme e chi cerca il massimo della comodità potrebbe prendere in considerazione modelli con design più particolari, come Bose Ultra Open Earbuds, Huawei FreeBuds 5 o Huawei FreeClip.