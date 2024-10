Che cuffie da gaming prendere per PC e console? Ecco come sceglierle

Come qualsiasi altro dispositivo, sul mercato troverai tantissime alternative, ma come scegliere delle cuffie gaming adatte a te? Scopriamo le caratteristiche a cui prestare attenzione, dalla comodità alla qualità audio, dal microfono alla possibilità o meno di collegamento wireless.

Che tu sia per un giocatore solitario o ti trovi in una stanza con altre persone, le cuffie gaming sono un componente essenziale per i migliori videogiochi . Ti consentiranno di apprezzare al meglio gli effetti sonori del titolo, ti isoleranno da fastidiosi rumori esterni, e ti permetteranno di comunicare con altri giocatori.

Indice

Come e dove le userai?

Infine ci sono cuffie come le ASTRO A50 X di Logitech che utilizzano un adattatore in grado di garantire la massima compatibilità con ogni piattaforma.

Questo significa che le tue cuffie supporteranno solo l'audio 2.0 e non il suono surround immersivo, il che potrebbe essere uno svantaggio in certi giochi.

Ad esempio, alcune cuffie come le JBL Quantum 600 sono pensate principalmente per i PC, e anche se funzioneranno con la tua PlayStation tramite USB e jack 3,5 mm, potrebbero non supportare funzionalità come il suono surround 7.1 come, per esempio, le Sony Pulse 3D , che sono progettate specificamente per le PlayStation.

In genere, qualunque cuffia dotata di jack audio da 3,5 mm funzionerà bene sulla maggior parte delle piattaforme, ma a causa di alcune caratteristiche software, alcune console potrebbero non supportare tutte le funzioni una cuffia gaming specifica.

La comodità e i materiali sono fondamentali

Se c'è una cosa che le cuffie gaming devono avere, è la comodità. Certo, ci si può abituare a tutto, ma se un paio di cuffie sono scomode dopo alcuni minuti, dopo un'ora iniziano a diventare una tortura. E chi gioca lo fa per alcune ore di fila.

Non stiamo parlando solo di peso, che già di per sé se non bilanciato potrebbe causare dolori al collo dopo qualche tempo, ma di un insieme di fattori come materiali che non facciano sudare, o imbottiture che non espongano la pelle o la testa alla plastica dura.

Inoltre anche i materiali devono essere di qualità, in quanto le cuffie gaming vengono usate molto, e se le giunture non sono di plastica di qualità potrebbero rompersi a furia di indossarle o toglierle, per non parlare del rivestimento dei cuscinetti.

Ecco alcuni aspetti da considerare: