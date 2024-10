Cosa deve avere un buon hard disk esterno? Tutte le caratteristiche più importanti

Non solo la capacità, ma anche resistenza, velocità e compatibilità: ecco come scegliere un HDD esterno

Gli hard disk esterni (HDD, Hard Disk Drive) sono un accessorio indispensabile per il proprio computer: possono servire da backup, come semplice espansione di memoria o persino per condividere o trasferire file di grandi dimensioni. Ma è importante sapere come scegliere un HDD esterno in modo, non solo in base alla sua capienza, ma anche per una serie di caratteristiche come velocità, sicurezza e resistenza agli urti. A differenza degli SSD, infatti, gli HDD sono una soluzione economica, seppur non particolarmente veloce, alle proprie necessità di archiviazione: scopriamo quali sono le caratteristiche da considerare prima di acquistarne uno.

Indice

Che differenza c'è tra SSD e HDD

Ci sono due tipi di unità di archiviazione, SSD (Solid State Drive) e HDD (Hard Disk Drive), che sfruttano tecnologie radicalmente diverse, con prestazioni e prezzi molto differenti. Gli SSD utilizzano (almeno le più moderne) la memoria flash per offrire prestazioni (ovvero velocità) e durata molto elevate, e non presentano parti in movimento, in quanto utilizzano minuscoli transistor di gate nelle celle che possono essere accesi o spenti in base agli impulsi elettrici. Questo significa che sono meno soggetti a rotture (quindi più affidabili), sono più resistenti alle cadute , più piccoli, scaldano meno e consumano meno, ma sono anche molto più costosi di un HDD Gli HDD invece sono costituiti da uno o più dischi magnetici rotanti, di un braccio con una testina per la lettura / scrittura dei dati e un motore per far girare i piatti e spostare il braccio. I piatti ruotano a velocità preimpostate (da 5400 giri/min, ovvero RPM, a 7200 RPM per i computer consumer, mentre i modelli professional arrivano a 10.000 RPM), che sono correlate alle velocità di lettura/scrittura: maggiore è la velocità, maggiori sono le prestazioni. Questi dispositivi presentano quindi parti meccaniche, che possono rompersi, consumano energia e hanno prestazioni limitate. Per dare qualche numero, mentre un HDD offre velocità di circa 80 MB/s in lettura e arriva a 160 MB/s in scrittura, un SSD con connessione NVMe (SATA è più lenta) arriva anche a 14.500 MB/s in lettura. Per quanto riguarda le capacità, mentre gli HDD arrivano anche a 14 TB, gli SSD si fermano a 4 / 8 TB. Un'ultima precisazione per quanto riguarda le unità di misura. Quando senti parlare di dischi, potresti trovare, per quanto riguarda la velocità, valori in Mbps (o Mbit/s) e in MB/s (o Gbps ovvero Gbit/s e GB/s). Mbps sta per "Mega bit per second", ovvero 1000 bit al secondo, mentre MB/s sta per "Mega Byte al secondo", ovvero 1000 byte al secondo. Giusto per chiarezza, un bit è la più piccola unità di informazione digitale, che rappresenta un valore binario 0 o 1, mentre un byte è una raccolta di 8 bit. Quindi 1 byte = 8 bit.

Quanto spazio deve avere

La capacità di archiviazione del disco esterno è probabilmente l'aspetto principale da cui partire, in quanto sostanzialmente è il motivo per cui lo stai comprando. La domanda che ti devi porre è quindi: di quanto spazio ho bisogno? Non solo adesso, ma nei prossimi mesi o anni. Certo, nulla ti vieta di comprare altri HDD esterni più avanti (e anzi è probabilmente quello che farai, soprattutto se hai determinate necessità), ma se registri molti video in 4K a 60 FPS e aggiungi anche 100 GB di contenuti al mese, forse non ha molto senso prendere un disco da 1 TB. Al contrario, se hai bisogno di un HDD esterno come backup per i tuoi documenti personali, principalmente PDF o file di testo, potrebbe non essere necessario prendere un disco da 8 TB o più. Per determinare la capacità di archiviazione appropriata per le tue esigenze, è importante considerare le dimensioni dei dati con cui devi lavorare, ovvero immagini, video, file musicali, documenti e programmi.

Velocità: del disco e di trasferimento

Per garantire che il disco soddisfi le tue aspettative di prestazioni, è fondamentale considerare la velocità di rotazione (in RPM) e di trasferimento. Come abbiamo anticipato nel primo capitolo, ci sono due velocità per gli HDD, che determinano le velocità di scrittura e lettura: 5400 rpm e 7200 rpm. Un hard disk da 5.400 RPM ha una velocità di lettura / scrittura di circa 75-120 MB/s, mentre un modello da 7.200 RPM può arrivare a 160 MB/s. Ma la velocità di lettura e scrittura non conta molto se la velocità di trasferimento tra il computer e il disco è bassa. Tutti gli HDD esterni in commercio utilizzeranno un'interfaccia USB, ma ci sono anche notevoli differenze. Seppur raro, potresti infatti trovare modelli dotati del vecchio standard USB 2.0, che offre una velocità massima di trasferimento di appena 480 Mbps, ovvero 60 MB/s. Oggigiorno, la maggioranza degli HDD esterni sono quantomeno connessi con una porta e un cavo USB 3.0, che ha velocità di trasmissione fino a 5 Gbps (o 5000 Mbps), ovvero 625 MB/s. Dieci volte tanto rispetto a una USB 2.0. In molti casi, troverai anche una porta USB 3.1 Gen 1 (che ha le stesse velocità) o una USB 3.1 Gen 2 (che invece arriva a 10 Gbps), e in alcuni anche una porta USB 3.2 Gen 2x2, che arriva a 20 Gbps, o addirittura Thunderbolt 3 e 4 (fino a 40 Gbps). Queste velocità sono molto oltre le capacità di un HDD, ma ti garantiscono che l'unico limite sia dato dal disco e non dalle porte o dai cavi. Ovviamente anche il tuo computer deve essere dotato di una porta USB 3.0, altrimenti funzionerà da collo di bottiglia. Potresti poi trovare una porta USB-A o USB-C, lo standard più recente, ma in genere all'interno della confezione dovrebbero esserci degli adattatori. In caso il tuo computer non sia dotato di porte USB-A o USB-C e ti trovi costretto a comprare un adattatore o un cavo, assicurati che garantisca le velocità della porta, in modo da non limitare il trasferimento di dati. Infine c'è la questione dell'energia. Gli HDD hanno bisogno di energia, e questa deve essere fornita o dal computer o da un'alimentatore: i modelli più grandi avranno bisogno di una loro fonte di energia.

Considera anche la portabilità e la resistenza

Adesso dovrai rispondere a una semplice domanda, ma che avrà un profondo impatto sulle tue scelte: dove userai l'HDD esterno, a casa o lo porterai in giro con te? Se hai bisogno di un'unità per ampliare la capacità del tuo computer fisso o vuoi un disco di backup per i tuoi dati, non hai bisogno di HDD particolarmente resistenti o leggeri: punterai maggiormente su velocità e capacità. In alcuni casi, potresti anche pensare addirittura a una soluzione che ti consenta di connettere alla rete il disco, in modo da crearti uno spazio di archiviazione online, ovvero un NAS (Network Attached Storage). In questo modo potrai accedere ai tuoi dati anche quando sei fuori casa e ti permetteranno di essere indipendente da servizi come Google One, iCloud o OneDrive. Diverso è il caso se hai bisogno di un disco da portare sempre con te per condividere i dati velocemente. In questo caso l'HDD esterno deve essere leggero e piccolo, per quanto possibile, ma soprattutto resistente. In questo caso un SSD esterno sarebbe la soluzione migliore perché risponderebbe a queste tre esigenze in modo più efficace rispetto a un HDD. Ricordiamo infatti che essendo dotati di parti mobili, gli HDD sono più soggetti a rottura degli SSD: questo vale soprattutto per gli shock meccanici, come le cadute, e termici. Nondimeno, ci sono anche HDD esterni di tipo "rugged", ovvero dotati di protezioni contro eventuali cadute ed eventi atmosferici. Se devi portare il disco esterno sempre con te, assicurati di scegliere un dispositivo di questo tipo, in modo da non rischiare di perdere i dati. E in ogni caso, salva sempre una copia di backup su un disco a casa o in ufficio, per ogni evenienza. Infine, se devi portare l'HDD esterno sempre con te, assicurati che non necessiti di alimentazione elettrica, ma che possa essere alimentato direttamente dal computer o dal tablet / telefono. In caso contrario, farai più fatica ad accedere ai dati al suo interno o comunque sarà più scomodo.

Ti servono caratteristiche di sicurezza?

Un disco esterno, che sia HDD o SSD, è particolarmente esposto ai malintenzionati: soprattutto nel caso di un dispositivo portatile, c'è il rischio che venga rubato o cada nelle mani di qualcun altro. Come proteggi l'accesso del tuo computer e del tuo telefono con una password, un PIN o il riconoscimento biometrico, così dovresti pensare di proteggere il tuo disco esterno. Questo è particolarmente vero se conserverai sopra dei dati personali di qualsiasi tipo o file di lavoro sensibili: molti HDD supportano diverse soluzioni di crittografia software, che vanno bene per la maggior parte delle persone. Per chi ha bisogno di una maggiore sicurezza, ci sono anche dischi dotati di crittografia hardware e persino dispositivi con sistemi di sicurezza integrati come l'inserimento di un PIN o il lettore di impronte digitali.

Non scordarti la compatibilità con il tuo computer

Prima di comprare un HDD esterno, assicurati che sia compatibile con il sistema operativo del dispositivo con cui vorrai usarlo (Windows, macOS, Linux o anche sistemi operativi mobili), oltre a offrire la porta adatta (come dicevamo nel capitolo legato alle velocità, una porta USB-A o USB-C). La maggior parte degli HDD sono formattati per funzionare senza problemi con PC Windows e Mac, ma in alcuni casi potresti trovare un dispositivo formattato specificamente per Windows, macOS o Linux. Tuttavia, questo non significa che non potrai comprarlo comunque: anche dopo l'acquisto, potrai collegarlo al tuo computer e formattarlo o partizionarlo secondo esigenze, ma si tratta di un lavoro in più che puoi evitare semplicemente scegliendo l'unità adatta a te. In ogni caso, ecco i formati più comuni: FAT32: funziona con Windows, macOS, Linux, console di gioco, e praticamente qualsiasi cosa abbia una porta USB, ma ha un limite di dimensione file di 4 GB e di dimensione della partizione di 8 TB

funziona con Windows, macOS, Linux, console di gioco, e praticamente qualsiasi cosa abbia una porta USB, ma ha un limite di dimensione file di 4 GB e di dimensione della partizione di 8 TB ExFAT: file system compatibili con Windows, macOS (moderni) e Linux con kernel 5.7 e successivi (Ubuntu 22.04 e successivi)

con

file system compatibili con Windows, macOS (moderni) e Linux con kernel 5.7 e successivi (Ubuntu 22.04 e successivi) con NTFS: tutte le versioni di Windows, sola lettura su Mac e alcune distribuzioni Linux, supportato su Xbox One, X/S

tutte le versioni di Windows, sola lettura su Mac e alcune distribuzioni Linux, supportato su Xbox One, X/S Apple File System (APFS): il file system utilizzato da macOS 10.13 o versioni successive: necessario se vorrai usare Time Machine

(APFS): il file system utilizzato da macOS 10.13 o versioni successive: necessario se vorrai usare Time Machine Mac OS esteso: il file system utilizzato da macOS 10.12 o versione precedente.

