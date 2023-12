Come scegliere i film da guardare

La realtà è che la scelta inizia solitamente dopo cena, e si conclude quando la prima serata è ormai agli sgoccioli e comincia a farsi tardi. Insomma, in questa guida ti diamo qualche consiglio per individuare il film perfetto da guardare con tutta la famiglia e ti diamo qualche consiglio che, di norma, aiuta a semplificare la scelta .

Indice

Non sei l’unico a metterci una vita a scegliere un film da guardare

È un grande classico di tutte le famiglie: che film guardiamo stasera? E la serata è improvvisamente finita dopo che hai guardato una decina di trailer, hai discusso animatamente con tutti su che genere di film "siamo dell'umore di vedere" e alla fine hai guardato un sacco di caroselli senza arrivare a una scelta convincente.

Oppure hai messo su un film, ma ti rendi conto che la serata è già quasi passata e non farai in tempo a vederlo tutto prima dell'ora di andare a dormire.

Decidere cosa guardare può essere davvero fastidioso. Non usiamo la parola estenuante, perché decisamente ci sono problemi ben peggiori nella vita. Però le serate sono poche, preziose, e sprecarle sfogliando cataloghi farebbe davvero irritare anche l'uomo più fortunato della terra.

Alla fine ti convinci che, nonostante il tuo abbonamento a Netflix, Prime Video, NowTV e Disney+ non ci sia niente di bello da vedere. In realtà l'essere umano non ha mai avuto a disposizione così tante possibilità come al giorno d'oggi, e come sempre, quando si ha così tanto, si finisce per cadere nell'indecisione totale.

Per evitare che l'ennesima serata in compagnia si trasformi in una trattativa diplomatica internazionale per mettersi d'accordo nello scegliere il film ci sono diverse soluzioni.

Ve ne proponiamo alcune che potrebbero fare al caso vostro.