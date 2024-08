Quale iPhone conviene comprare adesso? Ecco alcuni suggerimenti per scegliere il migliore per te!

Scegliere un nuovo iPhone non è facile come a dirsi: se infatti anni fa c'era solo un modello, con eventualmente il dubbio di prendere quello dell'anno precedente o decidere il quantitativo di memoria, ora abbiamo assistito a un'esplosione di varianti che differiscono per dimensioni dello schermo, capacità fotografiche, prestazioni e altre caratteristiche.

Ma come scegliere un iPhone giusto per le nostre esigenze? Tutti vorremmo il massimo, ma, anche avendo i soldi necessari per l'acquisto (e non sono pochi), ha senso spenderli? Per non parlare della decisione da prendere sulla memoria: gli iPhone non supportano le schede SD, e i vari tagli presentano differenze di prezzo importanti.

Vediamo come affrontare questi aspetti, eventualmente anche affidandoci a un prodotto ricondizionato per risparmiare qualcosa. Perché sia che tu stia cercando un iPhone per un bambino, voglia un dispositivo dallo schermo ampio ma senza spendere una fortuna o lo zoom migliore che c'è, sono molte le caratteristiche da considerare.