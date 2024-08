Come funzionano le lavapavimenti e come sceglierne una per pulire casa

E magari neanche questa è la soluzione per te, perché potresti prendere in considerazione una scopa a vapore , oppure un robot lavapavimenti . Scopriamo tutti i dettagli, in modo da fare una scelta consapevole e non pentirci in un secondo momento dell'acquisto.

Prima di correre a comprarne una, però, vediamo come scegliere una lavapavimenti , perché le caratteristiche da tenere in considerazione non sono poche, e devi fare attenzione che il prodotto che acquistate sia adatto alle tue necessità.

Cosa fai con il mocio e il secchio in mano? Non sai che ci sono le lavapavimenti elettriche , che grazie a un rullo bagnato sono in grado di lavare il pavimento senza fatica e, almeno entro certi limiti, servono anche da aspirapolvere?

Indice

Cos'è una lavapavimenti

Oltre alle scope elettriche c'è un altro prodotto che si sta sempre più diffondendo sul mercato: le lavapavimenti.

Questi dispositivi hanno un aspetto non troppo differente dalle scope elettriche, con cui condividono infatti numerose caratteristiche, ma oltre ad aspirare sono specializzate in una cosa: lavano i pavimenti.

Grazie infatti a due serbatoi, uno che contiene l'acqua pulita e uno per raccogliere l'acqua sporca, sono in grado di effettuare un ciclo di pulizia utilizzando un rullo nella spazzola.

Tali prodotti sono in genere ottimi per lavare, ma non tanto per aspirare, per questo sul mercato si stanno diffondendo alternative, ovvero scope elettriche dotate di spazzola lavapavimenti, che concentrano i serbatoi e le funzioni necessarie all'interno della spazzola, che può essere sostituita con una normale per effettuare l'aspirazione.

Ma stiamo esplorando solo la superficie di un settore ampissimo e in continua crescita, perché c'è un altro tipo di lavapavimenti che funziona in maniera differente, ovvero invece di pulire con acqua pulisce a vapore, con una spazzola in microfibra per passare sulle superfici.

E che dire delle lavapavimenti robot, che mappano la casa e la puliscono automaticamente? Questi prodotti sono in grado di mappare la casa ed effettuare aspirazione e lavaggio del pavimento in completa autonomia.

Non solo, ma alcuni sono così avanzati da riconoscere i tappeti e sollevare le spazzole per non bagnarli, girare intorno agli ostacoli, a volte grazie all'intelligenza artificiale, e persino di ricaricare l'acqua pulita e gettare l'acqua sporca attraverso una base di ricarica apposita. Tutto automaticamente!

Come vedi, il settore delle lavapavimenti è estremamente vario: vediamo prima come funzionano le lavapavimenti "tradizionali", ovvero quelle a rullo.