Come scegliere un monitor per gaming: quanti Hz deve avere, di quanti pollici deve essere e altre caratteristiche

Un monitor gaming non è come un monitor tradizionale: deve consentirti di sfruttare al meglio il computer e godere al massimo dei migliori giochi PC, anche quelli dove l'azione è fondamentale. Ecco perché se ti stai chiedendo come scegliere un monitor gaming devi sapere che bisogna prestare attenzione ad alcuni particolari differenti, o perlomeno complementari. Per esempio la frequenza di aggiornamento, il tempo di risposta o il supporto alla tecnologia AdaptiveSync, ma senza dimenticare anche la tecnologia delle porte, come il supporto allo standard HDMI 2.1, per esempio. Scopriamo cosa significano e come valutare questi aspetti, oltre ovviamente a valutare caratteristiche come il tipo di pannello, la risoluzione, le dimensioni o altro.

Dimensioni e risoluzione

Dimensioni e risoluzione sono aspetti molto importanti per qualsiasi monitor, prima di tutto perché determinano come sarà l'esperienza di visione. Inoltre la scelta della risoluzione in un monitor gaming avrà un effetto profondo sul tuo gioco e sulle capacità del computer di mostrare i contenuti in maniera sufficientemente fluida. Dimensioni Le dimensioni di un monitor dipendono dallo spazio a tua disposizione, e in genere sono comprese tra una diagonale di 24 pollici e una di 32 pollici. Più grande è il monitor, migliore sarà l'esperienza di gioco, e ci sono anche schermi che arrivano a 50 pollici e oltre, ovvero dei veri e propri TV. I monitor ultrawide, con rapporto d'aspetto 21:9, sono sempre più popolari tra i giocatori, in quanto offrono maggiore spazio di visualizzazione e sono anche molto coinvolgenti, soprattutto nel formato curvo. La dimensione adeguata per la maggior parte delle persone probabilmente è 27 pollici, ma ovviamente dipende dalle tue esigenze. Curvo o piatto? I monitor da gioco con schermo piatto sono ottimi per qualsiasi configurazione di gioco, e consentono di vedere con precisione i vari aspetti del gioco senza muovere la testa. Questo tipo di schermi sono consigliati per i titoli FPS e i giochi dove non sono richieste distrazioni periferiche, e anche nel caso si giochi in due. I monitor da gioco con schermo curvo, d'altro canto, offrono un'esperienza di gioco incredibilmente più coinvolgente, in quanto riempiono tutto il tuo campo visivo. Questi schermi creano una sensazione più realistica, e pur funzionando bene con qualsiasi gioco, sono particolarmente indicati per i titoli open world, i giochi d'azione in prima persona e i giochi di guida. In questi ultimi, infatti, un'esperienza più realistica ti aiuta a ottenere un vantaggio competitivo sugli altri giocatori. Tieni presente che gli schermi curvi sono in genere con risoluzioni e formati insoliti (21:9), e non tutti i giochi supportano un ampio campo visivo. Nondimeno, questa soluzione è molto più efficace per il gaming rispetto a due schermi separati, visto che la presenza del bordo in centro potrebbe essere un problema per i giochi. Risoluzione La risoluzione è il numero di pixel, ovvero di punti che vengono mostrati su uno schermo: generalmente, maggiore è questo numero, più nitida sarà la qualità dell'immagine. Nel gaming, però, questo aspetto potrebbe scontrarsi con le capacità della tua scheda grafica, in quanto più pixel hai, maggiore potenza di calcolo è necessaria per modificarli velocemente. Un monitor di fascia media, quello probabilmente consigliato per la maggior parte delle persone, è un monitor con risoluzione 2560 x 1440 pixel, noto anche come 1440p o QHD. In alternativa, puoi optare per un monitor FullHD o 4K, ma il QHD, pur essendo più nitido del FullHD, è meno esigente di un 4K dal punto di vista della scheda grafica. Inoltre consente di raggiungere frequenze di aggiornamento più elevate.

Frequenza di aggiornamento

La frequenza di aggiornamento è il numero di volte in cui il monitor può aggiornare l'immagine ogni secondo. Questo parametro è uno dei più importanti per un monitor gaming, perché a frequenze di aggiornamento più elevate corrispondono immagini in movimento più fluide. Contestualmente, è ridotto anche il ritardo di input perché una nuova immagine appare sul display più frequentemente. È consigliato non scendere sotto i 144 Hz, ma se possibile è meglio un valore superiore (alcuni monitor arrivano anche a 540 Hz). Nondimeno, la maggior parte delle persone noterà soprattutto il passaggio da 60 a 144 Hz, come si può vedere dall'immagine qui sopra. Come per la risoluzione, anche la frequenza di aggiornamento dipende dalla scheda grafica: se non è abbastanza potente non vedrai il vantaggio dell'utilizzo di un monitor ad alta frequenza di aggiornamento. La nota positiva però è che puoi sempre ridurre la risoluzione nelle impostazioni per aumentare la frequenza dei fotogrammi.

Tempo di risposta e GtG

Il tempo di risposta è il tempo necessario al monitor per cambiare il colore dei pixel, da nero a bianco o da grigio a grigio ed è misurato in millisecondi (ms). Per giocare, avrai bisogno di tempi di risposta inferiori ai 4 ms, ma i migliori monitor gaming offrono tempi di risposta nell'ordine dei 0,3 ms. Il tempo di risposta è importante perché durante il movimento veloce un tempo di risposta più lento può portare a una sfocatura del movimento, fenomeno noto come ghosting. Questo significa che il monitor non sta tenendo il passo con il gioco. La frequenza di aggiornamento e il tempo di risposta dei pixel sono elementi strettamente connessi: un monitor con una frequenza di aggiornamento veloce avrà anche una risposta rapida ai pixel. Il tempo di risposta può essere anche chiamato Motion Picture Response Time (MPRT) o Gray-to-Gray time (GtG). Questi nomi sono usati come sinonimi, ma: GtG rappresenta il tempo necessario a un pixel per cambiare tra due colori (si usa il grigio in quanto gli schermi LCD sono monocromi e i colori sono ottenuti attraverso un filtro).

rappresenta il tempo necessario a un pixel per cambiare tra due colori (si usa il grigio in quanto gli schermi LCD sono monocromi e i colori sono ottenuti attraverso un filtro). MPRT rappresenta per quanto tempo un pixel è continuamente visibile.

Cosa sono G-Sync e FreeSync

L'Adaptive Sync sincronizza l'uscita video di un PC con la frequenza di aggiornamento di un monitor. Questo fa si che quando i frame rate fluttuano a seconda dell'azione sullo schermo, non si evidenzino effetti di screen tearing, lag o scatti. Il problema del tearing sincronizza l'uscita video di un PC con ladi un monitor. Questo fa si che quando i frame rate fluttuano a seconda dell'azione sullo schermo, non si evidenzino effetti di screen tearing, lag o scatti. Il tearing, per esempio, è un fenomeno che avviene quando il monitor visualizza allo stesso tempo una parte di un fotogramma e il fotogramma successivo. Questo accade perché il monitor è impostato per funzionare a una frequenza di aggiornamento impostata e non sempre sa cosa fare quando i dati del fotogramma che riceve non corrispondono alle sue impostazioni. Le tecnologie usate per limitarlo Ci sono diverse tecnologie che eliminano questo problema. VSync (Vertical Synchronization) per esempio fa sì che il monitor aspetti l'intero fotogramma successivo prima di mostrarlo, ma non è una soluzione perfetta in quanto può introdurre ritardi (il che per i giochi è un male). In generale, dovresti scegliere un monitor che supporti un VRR generico (variable refresh rate). Questo consentirà ai giochi di utilizzare i propri metodi per sincronizzare le frequenze, il che sul PC spesso significa che il gioco limita solo il frame rate consentiti. Un passo avanti è la frequenza di aggiornamento adattiva generica, che utilizza tecnologie estese a livello di sistema per variare la velocità di aggiornamento dello schermo in base alla frequenza dei fotogrammi che esce dal gioco. Questo può fornire un risultato migliore rispetto al semplice VRR. Le soluzioni di AMD e NVIDIA AMD e NVIDIA hanno sviluppato soluzioni di sincronizzazione adattiva o frequenza di aggiornamento variabile (VRR) per aiutare i monitor a mantenere una riproduzione fluida anche quando le schede grafiche emettono frame rate non standard. AMD ha FreeSync mentre NVIDIA ha G-Sync. Entrambi fanno un ottimo lavoro nell'eliminare il tearing, ma richiedono hardware compatibile per farlo. FreeSync di AMD è più ampiamente disponibile ed è più economico da implementare, il che significa che è molto comune nei monitor più economici. G-Sync di NVIDIA richiede invece una certificazione e passa attraverso il controllo di qualità per garantire prestazioni adeguate. Questo significa che lo troverai in monitor più costosi. NVIDIA ha anche uno standard di sincronizzazione chiamato NVIDIA Reflex, che riduce al minimo la latenza durante la risposta click-to-screen (l'equivalente di AMD si chiama Radeon Anti-Lag 2). Molto probabilmente dovrai scegliere in base alla tua scheda grafica: se hai una scheda AMD, prendi un monitor FreeSync, se hai NVIDIA, prendi G-Sync.

Le specifiche HDMI

Questo è un aspetto che non si considera abbastanza con la dovuta attenzione: il tipo di input. Puoi collegare il tuo computer al monitor tramite DisplayPort, HDMI e USB Tipo C o Thunderbolt 4, ma quale è il migliore? HDMI La porta più comune, ma ci sono molti standard disponibili. Ormai tutti i monitor dovrebbero supportare la specifica HDMI 2.1, la cui ultima versione è 2.1b, ma le specifiche sono molto confuse. In teoria, lo standard HDMI 2.0 consente di arrivare a 60Hz in 4K e porta il supporto per il VRR, mentre lo standard HDMI 2.1 ha portato l'eARC e la frequenza di aggiornamento a 240Hz a 1440p. La connessione HDMI 2.0 può essere però etichettata come 2.1a, con il risultato che molte funzionalità dell'HDMI 2.1, specialmente per le console, sono ora facoltative. Quello che ti interessa, in generale, è verificare il supporto al VRR, la modalità a bassa latenza e la possibilità di arrivare a 120 Hz in 4K. Per questo affidati alle specifiche più che sul numero di versione della porta. DisplayPort In alternativa, molti monitor supportano la connessione DisplayPort (DP), ora arrivata alla versione 2.1a, ma già il DisplayPort 1.4 dovrebbe andare bene per la maggior parte degli utenti.

Altri aspetti da considerare

Fin qui abbiamo parlato di alcuni aspetti particolarmente importanti per i monitor gaming, ma non sono gli unici da considerare. Ecco alcune caratteristiche che vale la pena approfondire. Tipo di pannello Nel gaming il tipo di pannello non è così importante, ma ovviamente dipende da quanto sei disposto a spendere. Puoi trovare pannelli LCD VA (vertical alignment), che offrono tempi di risposta migliori, o IPS (In-Plane Switching), che sono più lenti ma offrono una maggiore precisione dei colori, oltre ad angoli di visione maggiori. In alternativa, ci sono i pannelli OLED, che presentano un contrasto molto migliore, angoli di visione ottimi e la migliore chiarezza del movimento. Di contro, sono molto costosi e sono meno luminosi (oltre a soffrire potenzialmente di ritenzione permanente dell'immagine). HDR L'High Dynamic Range (HDR) consente un maggiore contrasto con luci più luminose e ombre più profonde, pur mantenendo i dettagli in ciascuno. Sui giochi questa tecnologia consente di vedere meglio le scene in ombra, il che può significare un vantaggio tattico in alcuni titoli, ma nei monitor non è ancora diffusissimo come nei TV. Alcuni dispositivi, come i PC con Windows 11 o le Xbox Series S/X, consentono di aumentare automaticamente la luminosità e le gamme di colori dei giochi non HDR. Questa non è la stessa cosa che avere un gioco che è stato pensato per utilizzare le gamme estese, ma può farlo sembrare migliore di quanto farebbe altrimenti. L'HDR10 Plus Gaming, annunciato nel 2022, offre la possibilità di regolare la gamma di luminosità a livello di scena in base ai dati incorporati dallo sviluppatore del gioco. Inoltre c'è anche la possibilità di attivare automaticamente la modalità a bassa latenza di un monitor, per compensare il sovraccarico aggiuntivo imposto dai dati HDR, nonché il supporto per le frequenze di aggiornamento variabili in 4K a 120Hz sulle console. Sorgente automatica Molti monitor ormai sono dotati di una funzione che identifica automaticamente la sorgente. Samsung, per esempio, offre l'Auto Source Switch+, che consente al monitor di rilevare quando i dispositivi connessi sono accesi e passa istantaneamente al nuovo segnale sorgente. Questo permette di passare subito al gioco senza scorrere tra le opzioni di input. Ergonomia I monitor gaming offrono in genere diverse regolazioni, ma ovviamente tutto dipende dal prezzo. Cerca se possibile un monitor che si regoli in altezza e inclinazione. Alcuni sono anche in grado di ruotare lungo il suo asse, in modo da poterlo orientare con il lato lungo in verticale. Considera anche la compatibilità con lo standard VESA, in quanto consente di connetterlo a un supporto a muro o a un braccio di terze parti che permette maggiori regolazioni.

