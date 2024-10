Che caratteristiche deve avere un mouse da gaming? Non esistono solo i DPI

Quando si tratta di gioco, anche quelli che possono apparire come semplici dettagli hanno in realtà un notevole impatto sulle tue prestazioni. Uno di questi è il mouse, una periferica spesso sottovalutata ma che può fare spesso la differenza. E non basta sapere quali sono i migliori mouse gaming sul mercato, perché ognuno ha esigenze diverse. Ecco perché è importante sapere come scegliere un mouse gaming adatto non solo alle nostre mani, ma anche ai titoli su cui ci cimentiamo più spesso. Andiamo a vedere quali sono le caratteristiche da considerare. Perché anche se i mouse gaming non sono necessariamente differenti dai mouse normali, come accade per portatili e monitor chi gioca ha alcune necessità a cui bisogna prestare attenzione.

Indice

I tipi di mouse gaming per i vari giochi

La domanda iniziale a cui dovresti rispondere nella scelta di un mouse gaming è a che tipo di giochi dedichi più tempo, o comunque quali sono quelli per cui vorresti avere un dispositivo dedicato. A seconda del titolo, potresti infatti aver bisogno di una diversa configurazione. Certo, nulla toglie che puoi scegliere un mouse adatto a tutti i giochi, ma se giochi quasi esclusivamente a un MOBA, forse potrebbe valere la pena sceglierne uno che ti faciliti la vita. Polivalente Giochi a tanti FPS (first-person shooter) ma vuoi la versatilità di un mouse che ti consenta di spaziare tra diversi generi? In questo caso caschi bene: è la situazione in cui si trova la maggioranza degli utenti. Il mouse che fa per te dovrebbe avere un design ergonomico, materiali di qualità e non eccessivamente leggero. Dal punto di vista delle funzioni, dovrebbe inoltre consentirti di affrontare i vari titoli che incontrerai. Ecco perché vorrai avere un dispositivo dotato di pulsanti (da due e fino a sei) e funzionalità extra per la rotellina di scorrimento. Sparatutto Se gli sparatutto (FPS o TPS) sono il tuo credo, concentrati su un mouse piccolo, leggero (meno di 90 g), e con un sensore di qualità. Dovrai essere infatti pronto a muoverti in maniera estremamente veloce, e non ti serviranno tanti pulsanti. Alcuni mouse di questo tipo hanno un pulsante di precisione o sniper, che consente di abbassare temporaneamente il DPI per migliorare la precisione. Per quanto riguarda la connessione, alcuni utenti optano per un mouse con collegamento via cavo, che elimina qualsiasi latenza. La scelta non è universalmente condivisa: ormai anche i mouse wireless sono molto veloci, e l'assenza di cavo offre maggiore libertà di movimento. MOBA o MMO Chi gioca a titoli Massive Multiplayer Online o Multiplayer Online Battle Arena avrà bisogno di un altro tipo di mouse. Questi giochi infatti richiedono l'accesso di skill specifiche da richiamare in contesti particolari. Ecco perché i migliori mouse gaming per questi giochi sono più ingombranti e pesanti, ma hanno una caratteristica: tanti pulsanti. Alcuni ne hanno anche 12 laterali, che possono essere configurabili a piacere. Per questo motivo, assicurati che il mouse sia sufficientemente confortevole e abbia un'ergonomia adeguata per te. Altre necessità Considera inoltre altre possibilità. Per esempio se sei mancino potresti avere dei problemi a trovare il mouse adatto alle tue esigenze. Alcuni mouse gaming sono ambidestri, il che può andare a scapito dell'ergonomia. E che dire se giochi spesso in mobilità? Avrai bisogno di un mouse leggero e piccolo, magari wireless.

Che tipo di impugnatura hai?

Un'altra caratteristica da valutare è la tua impugnatura, ovvero la posizione della tua mano sul mouse. Generalmente si possono distinguere tre tipi di prese: con il palmo, con la punta delle dita e ad artiglio. L'impugnatura con il palmo prevede che tutta la mano sia posizionata sulla parte superiore del mouse, con le dita appoggiate per la loro lunghezza sui pulsanti. In questo caso sarà meglio un mouse più grande, e il peso avrà un'importanza minore. Se usi il mouse con la punta delle dita, lo toccherai solo con le punte dell'indice, del medio, dell'anulare e del pollice (di lato), mentre il palmo sarà sollevato. In questo caso è meglio un mouse piccolo e leggero, anche con forma a uovo. Infine, se impugni il mouse appoggiando il palmo solo sul bordo posteriore, con la punta delle dita e del pollice inclinate verso i pulsanti, stai usando la presa ad artiglio. In questo caso ti sarà più comodo un mouse relativamente stretto, magari con forma a uovo e con pulsanti primari sottili e allungati.

La connessione: wireless o con filo

I mouse con connessione via cavo non presentano praticamente latenza, ma oggigiorno anche i mouse wireless sono molto migliorati. Tanto che molti professionisti di eSport usano periferiche di questo tipo. Il vantaggio maggiore dei mouse wireless è che non avrai l'impiccio del cavo, e quindi potrai usarli più facilmente anche se giochi in mobilità. E se opti per un mouse con memoria integrata, puoi salvare diverse configurazioni a seconda del computer che userai. Per la maggiore stabilità di collegamento, potrebbe essere consigliato utilizzare un mouse con connessione a radiofrequenza (a 2,4 GHz) rispetto a quelli Bluetooth. In questo caso, però, dovrai occupare una porta USB del computer per il dongle. Considera un aspetto: le luci RGB. I mouse wireless spesso presentano poche o nessuna opzioni di questo tipo, in quanto le luci consumano molta batteria.

DPI, polling rate e tipo di sensore

Quando si gioca, la sensibilità è estremamente importante: ecco perché dovrai valutare il tipo di sensore, i DPI e il polling rate. Tipo di sensore La buona notizia è che ormai i mouse gaming sono tutti dotati di sensori ottimi, in grado di soddisfare le esigenze anche dei professionisti. Generalmente i mouse gaming sono dotati di sensore ottico, che usa LED a infrarossi per riflettere la luce, o di un laser. I giocatori in genere preferiscono i mouse ottici, in quanto quelli laser possono soffrire maggiormente di accelerazione. Questo è dovuto ai maggiori dettagli registrati dal laser, ma non significa che i sensori ottici non soffrano dello stesso problema. Il problema maggiore è che i mouse laser sono più sensibili e hanno un maggiore consumo energetico, cosa che potrebbe non andare bene a tutti. DPI I DPI (Dots per Inch, punti per pollice) rappresentano il numero di input registrati dal sensore quando si muove il mouse di un pollice. Quindi è un valore associato alla sua sensibilità. In combinazione con il cursore di sensibilità del gioco, determina infatti quanto lontano si muove il cursore quando si muove il mouse. I mouse gaming presentano DPI che arrivano a 16.000 e anche fino a 35.000, numeri apprezzabili solo dai professionisti. Un giocatore medio si troverà sufficientemente bene con mouse dotati di DPI tra 600 e 2.000. Considera inoltre che molti mouse consentono di modificare i DPI, anche con variazioni di 50, a seconda del tipo di gioco o delle preferenze. Questo si può effettuare con un pulsante dedicato o via software. Un altro aspetto importante è che DPI elevati sono spesso associati a una migliore qualità complessiva del mouse. Polling rate Un altro aspetto da valutare è il polling rate, ovvero la frequenza con cui il sensore del mouse riporta i cambiamenti di posizione sul computer. Un polling rate più elevato si tradurrà in una latenza inferiore, che è incredibilmente importante per i mouse da gioco. Per dare un valore, un polling rate di 1.000 Hz è sufficiente per un gioco fluido, ma alcuni mouse arriveranno a 4.000 Hz o più. Per gli sparatutto, apprezzerai maggiormente mouse con DPI e polling rate elevati.

Il massimo della funzionalità: i pulsanti

Come anticipavamo nel primo capitolo, alcuni giochi richiedono mouse dotati di numerosi pulsanti, che possono arrivare anche a 12. Diversi pulsanti per diverse necessità Chi gioca a titoli MOBA o MMO potrà volere i tasti programmabili con macro. Chi gioca a uno sparatutto potrebbe voler passare rapidamente tra movimenti veloci e precisi grazie a un pulsante dedicato per la commutazione dei DPI. Senza considerare chi usa il mouse anche per lavorare: in questo caso potrebbe far comodo avere pulsanti programmabili per il copia e incolla. Magari con una memoria interna in modo da poterli usare su diversi computer. Valuta la qualità Non sottovalutare poi la qualità costruttiva del mouse. Queste periferiche sono usate senza risparmio: controlla sempre nelle recensioni a lungo termine degli utenti o nei forum dedicati come si comportano nel tempo. Questo ha particolarmente valore per pulsanti e rotellina. Alcuni mouse gaming di fascia alta poi sono dotati di interruttori ottici, più veloci e potenzialmente migliori per chi gioca a livello professionale. Questa soluzione ha poi il vantaggio che soffre meno del doppio clic. La maggior parte dei mouse gaming sono garantiti per 20 - 50 milioni di clic o circa 4.000 - 10.000 ore di utilizzo.

Peso e dimensioni: non c'è una risposta unica

Anche peso e forma del mouse hanno un'enorme importanza. Come anticipavamo nei primi capitoli, a seconda del genere di gioco e della tua impugnatura dovresti scegliere il mouse adatto a te. Il peso Non c'è una risposta unica. Un mouse leggero è più veloce da maneggiare, il che lo rende perfetto per gli sparatutto, mentre un mouse più pesante comporta uno sforzo maggiore, ma è anche più preciso. Tieni però presente che alcuni mouse possono pesare anche 31 g, il che li rende difficili da controllare. Tutto dipende dalle tue preferenze e sensibilità. La forma Qui entra in gioco la tua impugnatura e le dimensioni delle tue mani: si possono trovare anche molto piccoli e modelli decisamente imponenti. I mouse piccoli sono più facili da controllare, ma se hai un'impugnatura rilassata potresti non trovarti bene e avere difficoltà a controllarli con precisione.

Anche il software ha la sua importanza

C'è un altro aspetto da considerare: il software. La maggior parte dei produttori di mouse gaming ha sviluppato un programma dedicato che potrai utilizzare per una serie di funzionalità come: Personalizzare i pulsanti e le macro

e le macro Impostare le opzioni per i DPI per cambiare la sensibilità

per cambiare la sensibilità Salvare i profili, sia dei pulsanti che dei DPI

sia dei pulsanti che dei DPI Impostare i profili di illuminazione RGB

Utilizzare il mouse insieme ad altri dispositivi come tastiere e cuffie Ogni software sarà diverso dall'altro, e le opzioni disponibili varieranno a seconda del mouse. Per esempio i mouse gaming economici ti consentiranno di scegliere solo tra valori preimpostati dei DPI, mentre in quelli più premium avrai la possibilità di variare i valori in modo più capillare. Non solo, ma alcuni mouse ti permetteranno anche di effettuare modifiche fisiche, che possono spingersi non solo ai colori, ma anche ai pesi.

