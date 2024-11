Che caratteristiche deve avere un buon mouse?

Un mouse infatti presenta alcune caratteristiche come la forma e l'ergonomia, il tipo di connessione, il sensore, i DPI , il polling rate e altro. Vediamo come mettere insieme questi fattori per essere sicuri di fare la scelta giusta e poter lavorare meglio, sia in termini di produttività che di comfort.

Indice

Come valutare l'ergonomia

Tieni presente che ci sono diversi tipi di mouse. Assicurati quello corretto per il tuo utilizzo, in quanto potrebbero avere forme o caratteristiche diverse:

Il mignolo dovrebbe appoggiare sul tavolo e non sul mouse, e assicurati di prendere il mouse adatto per la tua mano dominante (sinistra o destra).

Questo significa che per molte ore al giorno (tre volte di più secondo alcuni studi ) la mano sarà in una posizione stazionaria e innaturale.

Con filo o wireless

Come anticipavamo poche righe sopra, i mouse wireless possono collegarsi al computer in due modi: tramite Bluetooth o radiofrequenza.

In passato, i mouse wireless presentavano problemi di latenza e autonomia, ma ora questi difetti sono stati in buona parte risolti. Merito della connessione wireless a 2,4 GHz a bassa latenza (rispetto al Bluetooth) e di batterie molto più performanti.

Di contro, questa soluzione può essere meno versatile, in quanto il cavo è spesso d'intralcio, limita i movimenti ed esteticamente è meno gradevole. Senza considerare che si occuperà una porta USB solo per collegare la periferica.

Inoltre, non avendo batterie, sono generalmente più leggeri dei modelli wireless, e sono mediamente più economici. E visto che non presentano nessun tipo di ritardo tra movimento e risposta, sono una scelta molto popolare per chi gioca.

Un mouse da collegare al computer tramite cavo USB è la soluzione indicata per chi non vuole avere problemi di connessione o di autonomia. Basta connettere il cavo a una porta del computer e si è pronti a lavorare o giocare.

DPI, polling rate e tipo di sensore: quanto sono importanti

A questo punto potresti aver già individuato il mouse che fa per te, ma fermati un attimo ancora a riflettere su un aspetto: non tutti i mouse sono uguali per precisione e sensibilità.

Ci sono alcune caratteristiche del mouse che dipendono da specifiche tecniche come i DPI, il polling rate e la precisione del sensore. Per l'utente medio magari non faranno una grande differenza, ma se fai progettazione grafica, programmi o utilizzi il mouse per giocare, saranno fondamentali.

DPI e sensibilità

I DPI (Punti per Pollice, Dots per Inch) sono una misura della sensibilità del mouse, in quanto danno un'indicazione di quanto il cursore si muoverà sullo schermo rispetto al movimento fisico del mouse.

Un DPI più elevato equivale a una maggiore sensibilità, quindi un movimento minore del mouse per coprire lo stesso spazio sullo schermo. Il che può essere utile per schermi di grandi dimensioni e ad alta risoluzione, in cui è preferibile un movimento fisico minimo.

Per dare qualche numero, un mouse può avere da 400 fino a 26.000 DPI, anche se per la maggior parte degli scopi, di lavoro e di gioco, un intervallo di DPI da 600 a 1.500 è ottimale.

DPI elevati sono più indicati per schermi ad alta risoluzione, configurazioni multi-monitor o per i giochi. DPI più bassi potrebbero essere preferibili per chi lavora con strumenti di precisione, come Photoshop.

Chi vuole di più, generalmente chi gioca, può optare per mouse in grado di regolare i DPI, che consentono di modificare al volo il valore e offrendo un'elevata adattabilità in tempo reale. Più piccoli sono i valori incrementali di DPI possibili (come 50 DPI), maggiore è il controllo. Quindi maggiore sarà la capacità di trovare l'equilibrio tra velocità e precisione.

Polling rate

Il polling rate, misurato in Hertz (Hz) è la frequenza con cui il mouse riporta la sua posizione al computer, quindi la sua scorrevolezza e reattività.

Per fare un esempio, un polling rate elevato, come 1.000 Hz, segnala i movimenti al computer 1.000 volte al secondo, il che riduce il ritardo e migliora la precisione in tempo reale. Quindi più elevato è, meglio è.

Questo comportamento è particolarmente importante per i videogiocatori, soprattutto per i titoli FPS (sparatutto in prima persona), dove anche i millisecondi di ritardo possono influenzare le prestazioni.

Tipo di sensore

Infine, valuta il tipo di sensore del mouse, ovvero la tecnologia su cui si basa. Ormai non ci sono più mouse con la pallina, di tipo meccanico, ma troverai dispositivi con sensore ottico o laser.

Entrambi sono dotati di un sensore CMOS che rileva la luce e traccia il movimento. Quello che cambia è come viene proiettata questa luce.

Sensore ottico

Un sensore ottico utilizza LED a infrarossi per riflettere la luce e funziona bene su superfici piane. I suoi vantaggi sono una maggiore economicità e minore consumo energetico. Inoltre offre bassa latenza e alta reattività.

Di contro, un sensore ottico non è così sensibile come un sensore laser, il che lo rende meno indicato per i lavori di precisione. E potrebbe avere problemi con le superfici lucide o trasparenti.

Sensore laser

Il sensore laser utilizza un raggio laser per tracciare il movimento, rendendolo più versatile su una gamma più ampia di superfici. I suoi vantaggi sono quindi una maggiore sensibilità, che lo rende ideale per il lavoro di precisione.

Questo tipo di mouse presenta spesso funzioni aggiuntive, come i DPI regolabili, e funziona bene su una vasta gamma di superfici, comprese quelle lucide e trasparenti. Di contro, presenta un maggiore consumo energetico, costa di più e potrebbe avere problemi sui tappetini morbidi.