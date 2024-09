Cosa guardare quando si compra un notebook gaming? Come capire se è un buon affare

Vediamo quindi quali sono gli aspetti da tenere in considerazione in modo da prendere il portatile migliore per le tue esigenze, e soprattutto per il tuo budget.

Ma come sceglierne uno? La questione non è semplicissima, perché sul mercato ci sono numerose proposte e tra processore, GPU, capacità di archiviazione e memoria è difficile orientarsi. Dopo aver visto come scegliere un notebook , scopriamo quindi come scegliere un notebook gaming .

Associare la parola "portatile" a PC gaming è un sacrilegio? Non più: anche se i computer desktop rimangono la scelta migliore per giocare ai titoli più impegnativi, anche per la possibilità di aggiornamento, la versatilità dei migliori notebook gaming sta conquistando sempre più persone.

Indice

Come scegliere la scheda video e il processore

Come per le GPU, queste sono le CPU di ultima generazione, ma puoi optare per modelli con soluzioni degli anni passati per risparmiare qualcosa.

Le CPU sono prodotte da Intel e AMD. I processori Intel sono arrivati alla 14esima generazione e troverai indicati i processori in questo modo: Intel Core è il brand, "i[numero]", il livello, il 14 (o 13) la generazione, il numero successivo, es 900, il tipo e poi c'è il suffisso, come K, HX, HK, P, U o Y. Questi sono i livelli di CPU disponibili per il gaming: Core i3, Core i5, Core i7 e Core i9.

La CPU è un'altra scelta complessa, in quanto una CPU è caratterizzata da velocità di clock , numero di core e funzioni supportate, come la possibilità di fare overclock.

Queste sono le GPU di ultima generazione, ma per risparmiare potresti optare per modelli dotati di GPU degli anni scorsi , tenendo presente che potrebbero non supportare alcune tecnologie come il ray tracing.

Per giochi più impegnativi, di tipo mainstream, si può passare a GeForce RTX 4060 - RTX 4070 o equivalente, mentre per chi vuole giocare a impostazioni più elevate e in VR, bisognerà passare a una RTX 4080 o RTX 4090. Sappi che le differenze economiche sono consistenti: si passa da portatili da poco più da 1000 euro a macchine da più di 4000 euro.

Quale GPU scegliere? Se non giochi a impostazioni elevate , puoi optare per un portatile con una NVIDIA RTX 4050 o RTX 4060 , o equivalente.

AMD a catalogo offre le Radeon RX 7000M , per prestazioni estreme, e Radeon RX 7000S , per bilanciare potenza ed efficienza.

Le GPU per notebook gaming in genere sono una versione meno potente delle schede desktop della stessa serie, ma con una serie di ottimizzazioni che le rendono a volte estremamente performanti (per esempio NVIDIA usa le tecnologie Max-Q ).

Quindi una GPU serve per consentire risoluzioni e frame rate elevati (FPS, una misura della velocità nel produrre e visualizzare i fotogrammi. Generalmente, più alto è il numero di FPS, più fluido e coinvolgente sarà il gameplay per gli utenti), gestire schermi con frequenze di aggiornamento elevate e supportare il ray tracing.

Tutti i laptop hanno una GPU, ma per la maggior parte dei casi è integrata nella scheda madre . Questa è la scelta più economica ed efficiente dal punto di vista energetico, ma se devi giocare a titoli impegnativi, magari in 1440p o 4K, avrai bisogno anche di una GPU dedicata.

Se non giochi a titoli AAA , forse potrebbe non servirti una potenza esagerata, e se magari ti interessa più la fluidità della risoluzione, in mancanza di un budget elevato puoi raggiungere apprezzabili compromessi.

Visto che il gioco è la tua massima priorità, garantire una combinazione di CPU e GPU adeguata significa che i tuoi giochi funzionano senza problemi e il sistema rimane reattivo sotto carichi pesanti . Considera inoltre la necessità di supportare il ray tracing , per effetti grafici incredibili, e il DLSS , per ridurre lo sforzo computazionale.

La scelta di quale notebook gaming comprare, però, è piuttosto complessa, e passa per la scelta di due delle componenti più importanti per questo tipo di dispositivi: CPU e GPU, ovvero processore e scheda grafica.

Questi notebook sono progettati per offrire un'esperienza di gioco appagante, fornendo al contempo portabilità e praticità per i giocatori che vogliono giocare ai loro giochi preferiti mentre sono in movimento.

Un portatile gaming è un computer portatile progettato specificamente per giocare ai videogiochi, e per questo è caratterizzato da una notevole potenza, soprattutto per quanto riguarda la parte grafica, ampia memoria e un sistema di raffreddamento in grado di gestire sessioni di gioco prolungate.

Non sottovalutare il sistema di raffreddamento

La potenza è nulla senza controllo, giusto? Ecco quindi che anche un computer potentissimo non potrà mai raggiungere il suo potenziale se non viene raffreddato correttamente.

Il sistema di raffreddamento è particolarmente importante nei computer da gaming, in quanto vengono sfruttati a elevate potenze anche per lunghi periodi. E in mancanza di una soluzione adeguata entrerà in gioco la limitazione termica, ovvero una funzione software che limita le prestazioni del sistema in caso superi eventuali temperature, per evitare di danneggiarlo.

In genere i computer da gaming offrono soluzioni avanzate per il raffreddamento, sia passive, ovvero in grado di dissipare il calore trasferendolo passivamente, come paste termiche adeguate, heat pipe in numero sufficiente, dissipatori e camere di vapore, che attive.

Queste sono soluzioni che intervengono attivamente per raffreddare CPU e GPU, come le ventole o persino sistemi di raffreddamento ad acqua. Un computer gaming deve avere almeno due ventole per il raffreddamento, e funzionare ad alte velocità

Alcune ventole sono realizzate in materiali particolari, che assicurano sia leggerezza che resistenza, oltre a permettere di creare diverse lame sottili per facilitare il flusso d'aria.

Ma un portatile è fatto per essere portato in giro: cosa succede se le prese d'aria si intasano, visto che poi pulirle potrebbe non essere semplicissimo? Alcuni portatili presentano soluzioni per impedire l'ingresso di sporco e detriti grazie a reti in fibra.

E, in caso dovessero entrare, ci sono anche soluzioni che integrano un canale separato incorporato con le prese d'aria da cui i ventilatori possono spingere fuori le particelle più grandi.

Ovviamente più un computer è piccolo e sottile, più sarà difficile raffreddarlo efficacemente.