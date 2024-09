Le caratteristiche per comprare un buon PC portatile. Ecco come sceglierlo e risparmiare

Dalla scelta della RAM e del processore, per passare a GPU e schermo, tastiera e touchpad, per arrivare alla batteria, vediamo quali caratteristiche deve avere il portatile adatto a te.

Certo non tutti i portatili sono adatti per ogni esigenza, per questo è necessario capire bene di cosa si ha bisogno, in modo da non comprare una macchina non adeguata o spendere più del necessario. Vediamo quindi come scegliere un notebook , perché la varietà di dimensioni, caratteristiche e prezzi è così ampia da rendere l'operazione è piuttosto complessa.

Indice

Le caratteristiche principali di un buon pc portatile

I processori Apple sono invece utilizzati solo dai Mac. Attualmente in catalogo puoi trovare MacBook con chip M2 o M3, ma presso store di terze parti si trovano ancora i primi modelli con M1 e a breve arriveranno quelli con M4. Ciascun Apple Silicon è inoltre disponibile nelle varianti Pro, Max e Ultra, in ordine di potenza crescente.

Al momento sono declinati in: Snapdragon X Plus e Snapdragon X Elite (il più potente).

I processori Qualcomm Snapdragon sono invece la nuova generazione di processori basati su architettura ARM e non x86, e specifici per le funzioni IA dei PC Copilot+ .

La scelta relativa al processore è piuttosto complessa, in quanto ci sono tantissime possibilità, con CPU Intel, AMD, Apple o Qualcomm. Ci sono anche i MediaTek, ma non sono molto diffusi, e comunque solo per computer economici.

Nella scelta, se possibile (a meno che tu non stia considerando un Chromebook), opta per almeno 256 GB di spazio di archiviazione, anche perché sono numerosi i portatili con la memoria saldata sulla scheda madre ed è quindi probabile che tu non possa cambiarlo.

Detto questo, difficilmente troverai portatili nuovi con HDD in commercio, visto che anche portatili da 200 euro offrono un SSD da 128 GB. Potresti però trovare portatili con memorie flash eMMC, come PC Windows o Chromebook economici.

Per dare qualche numero, mentre un HDD offre velocità di circa 80 MB/s in lettura e arriva a 160 MB/s in scrittura, mentre un SSD con connessione NVMe (SATA è più lenta) arriva anche a 7000 MB/s in lettura e 6000 MB/s in scrittura.

Gli SSD invece utilizzano la memoria flash per offrire prestazioni e durata superiori, senza parti in movimento e quindi scaldano meno (e consumano meno).

Gli HDD sono costituiti da uno o più piatti magneticamente sensibili, dotati di un braccio dell'attuatore con una testina per la lettura/scrittura e un motore per far girare i piatti e spostare i bracci.

Le prestazioni dell'unità di archiviazione sono infatti quasi altrettanto importanti come la velocità della CPU. Mentre in passato si trovavano computer con disco rigido (HDD, Hard Disk Drive), ormai quasi tutti i portatili sono dotati della ben più performante tecnologia SSD (Solid State Drive).

Scelto il sistema operativo, si passa alle caratteristiche tecniche: potrai valutare il fattore di forma, ovvero se scegliere un portatile classico , un 2-in-1 o anche un tablet come Surface Pro (se opterai per un MacBook, non avrai queste opzioni).

Infine, i Chromebook sono i computer che usano ChromeOS di Google, una scelta di nicchia per chi vuole spendere poco e cerca un dispositivo sicuro e robusto, dall'ampia autonomia, con la consapevolezza che non potrai eseguire tutte le app di cui potresti aver bisogno.

I MacBook sono i computer di Apple, dotati di macOS. Il sistema offre un'ampia selezione di app, ma non così ampia come Windows (che si può comunque emulare ), e se i giochi sono sempre stati il punto debole di questa opzione, la casa della mela vuole recuperare il terreno perduto.

Sei in cerca di un nuovo portatile, dovrai considerare una serie di aspetti, a partire dal sistema operativo , per poi decidere le dimensioni, il processore, la RAM, lo spazio di archiviazione, la batteria, i dispositivi di input e la dotazione di porte.

Quanta RAM deve avere

Comunque, vista la fame di RAM di sistemi operativi con sempre più funzioni e soprattutto delle nuove funzionalità di intelligenza artificiale , se vuoi una macchina in grado di affrontare qualunque situazione, il minimo sindacale si sta spostando verso i 16 GB di RAM. Non è necessario spendere molto: a partire da 450 euro sta diventando la normalità.

Per una questione di longevità, non è consigliato scendere sotto i 8 GB , e ormai anche i Chromebook da 200 euro vengono venduti con questo quantitativo di RAM.

A volte si può aumentare la RAM , ma ormai sono sempre più i portatili in cui anche questo componente è saldato (per non parlare dei Mac e dei computer ARM). Informatevi prima di acquistare il computer.

La RAM (Random Access Memory, memoria ad accesso casuale) si misura in GB (gigabyte) ed è la memoria del computer che serve per immagazzinare i dati e renderli disponibili velocemente per avviare e usare i programmi.

Come scegliere il processore

Come abbiamo visto nel primo capitolo, la scelta del processore può essere piuttosto complicata. Il processore del tuo portatile è come il suo cervello, e in combinazione con la memoria di sistema la sua potenza determina la complessità del software che puoi eseguire.

La maggior parte dei laptop è dotata di un processore Intel o AMD, mentre i Mac sono dotati di chip Apple della serie M. Un processore più potente è sicuramente in grado di garantirti prestazioni ottimali in ogni contesto, ma a volte potrebbero non servirti.

Facciamo l'esempio più semplice, quello dei MacBook. Generalmente, un processore più potente implica un maggiore numero di Core, velocità di clock più elevate e altro.

Per l'utente comune, un MacBook Pro 14 pollici con M3 (CPU a 8 core e GPU a 10 core) è già una macchina in grado di affrontare qualsiasi situazione, e anche molto di più.

Chi ha bisogno delle varianti M3 Pro con CPU a 11 core e GPU a 14 core (che costa 500 euro in più, già da un prezzo di partenza di 2000 euro) o M3 Max con CPU a 14 core e GPU a 30 core (che arriva a 4000 euro)? Chi ha necessità molto specifiche, come grafica, creazione di video o comunque programmi particolari.

Lo stesso vale per tutti i processori. Per i computer Windows x86, i chip Intel Core indicati come Core i3 sono meno potenti dei Core i5 (insieme agli i7, i processori più comuni) e così via fino ai Core i9 (disponibili solo su laptop premium, workstation e piattaforme di gioco di fascia alta, servono per chi utilizza i programmi e le app più esigenti).

Le lettere in fondo indicano il tipo di ottimizzazione. Per esempio il codice HX, HK e H indica che si tratta dei processori più potenti, mentre il codice P indica che sono processori ottimizzati per portatili sottili. Il codice U e Y è invece usato per i portatili più efficienti e meno potenti.

I processori Intel Core Ultra invece sono i processori con design ibrido, indicati per chi vuole utilizzare le ultime funzionalità di intelligenza artificiale.

Per quanto riguarda i chip AMD, la differenziazione è simile, con le serie che offrono chip Ryzen 3, più efficienti, Ryzen 5, ideali per lo streaming e il gaming casuale, oltre che per la scuola, i Ryzen 7, che offrono funzionalità adatte per editing video e, oltre che per la produttività, e i Ryzen 9, dedicati per editing video e foto di tipo professionale e il gaming con titoli AAA (nella variante HX sono ancora più potenti).

Oltre a questi abbiamo i Ryzen AI 9, dedicati ad applicativi IA, e i nuovi Ryzen AI 300, attualmente della serie 9, per l'utilizzo nei PC Copilot+.

Discorso a parte merita la scheda grafica. I portatili sono spesso dotati di scheda grafica integrata (cosa che avviene sempre per i Mac), ma a volte, soprattutto per quanto riguarda i portatili gaming, questa è discreta.

La grafica integrata va bene per la maggior parte degli utenti, per guardare film in streaming e persino giocare a giochi casuali senza problemi.

Se sei un giocatore incallito o fai molto editing video, vorrai un portatile con una scheda grafica separata (discreta) e molto più potente (ancora, stiamo parlando solo dei portatili Windows). AMD e NVIDIA fanno la maggior parte delle schede grafiche che troverai sui laptop.

La maggior parte dei laptop basati su Intel sarà abbinata a una scheda grafica NVIDIA della linea GeForce, di solito una delle schede Max-Q, che identifica le schede a basso consumo energetico, mediamente dal 15 al 25% meno potenti rispetto alle versioni desktop.

La linea GPU di AMD si chiama Radeon e va dalle schede Vega e RX di fascia alta fino alle schede della serie R che rispecchiano lo schema di denominazione Ryzen, dove la Radeon R9 è più veloce e più potente della serie Radeon R7, che è a sua volta più potente della serie Radeon 5.