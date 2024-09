Cosa sapere prima di comprare un proiettore? Le caratteristiche da considerare per fare la scelta giusta

Che tu abbia poco spazio in casa o voglia un proiettore portatile da usare in diverse condizioni, a lampada o laser, con una luminosità da 2.000 Lumen o te ne basti uno che si veda solo nel buio più completo, sono diversi gli aspetti da considerare.

La scelta non è però semplicissima : ci sono molti modelli diversi, non solo per prezzo e caratteristiche, ma proprio per destinazione d'uso. Vediamo quindi come scegliere un proiettore , in modo da non rischiare di prendere un prodotto non adatto alle tue esigenze e che ti lasci l'amaro in bocca ogni volta che lo accendi.

Indice

Dove lo userai: standard, a tiro ultra-corto o portatile?

Se ti interessa un proiettore per guardare programmi TV o video su YouTube, potresti optare per una soluzione portatile con risoluzione Full HD. Questi proiettori in genere sono dotati di app di streaming integrate e connettività.

Per lo sport e i giochi, idealmente dovresti ottenere un modello Full HD o 4K che sia abbastanza luminoso da guardare con un po' di illuminazione ambientale della stanza e abbia una frequenza di aggiornamento di 120 Hz, il che si traduce in meno sfocatura del movimento nelle immagini in rapido movimento.

Ovviamente la qualità dell'immagine dipende dalla sorgente. Se guardi contenuti solo in Full HD (per esempio Netflix Standard), potresti non aver bisogno di un proiettore 4K, mentre se guardi contenuti in 4K potrebbe avere senso investirci.

La tecnologia LCoS utilizza chip a cristalli liquidi con un supporto a specchio per creare un'immagine ad alta risoluzione. Questa soluzione si trova nei prodotti premium, in quanto garantisce un ottimo contrasto e livelli i nero.

La tecnologia LCD ( Liquid Crystal Display) è la più economica. Generalmente si trova una soluzione chiamata 3LCD che sfrutta tre pannelli LCD: questi mostrano colori diversi si combinano per creare un'immagine, con luminosità e colore migliori, e non c'è nessuna parte mobile.

La tecnologia DLP usa un chip ottico (il DMD, Digital Micromirror Device), che contiene milioni di microspecchi per riflettere la luce. L'immagine è creata quando la luce colpisce gli specchi, e a seconda del tempo di riflessione si creano sfumature di grigio . A questo punto la luce passa attraverso una ruota dei colori, per colorare l'immagine, e infine attraverso una lente.

Se la tua stanza è molto piccola, puoi considerare i proiettori a tiro corto o ultra-corto (UST, Ultra-short throw), che rendono più facile trovare una soluzione non a soffitto per il posizionamento del proiettore.

Ecco perché questi proiettori offrono anche soluzioni che consentono di montarli al soffitto, in modo da non doverli mettere in mezzo alla stanza. In entrambi i casi, assicurati che i proiettori siano dotati di soluzioni per la keystone correction , verticale o laterale, in modo che appaia perfetta nonostante il dispositivo non sia allineato.

Generalmente, per ottenere un'immagine da 100 pollici bisogna mettere questi dispositivi a una distanza di circa 3 metri, il che potrebbe non essere sempre fattibile, a meno di non metterli da un lato della stanza.

Perché vuoi un proiettore ? Vuoi un sistema che ricrei l'effetto cinema in casa o un dispositivo da portare in giro, magari nella casa di vacanza? Oppure cerchi un prodotto per le presentazioni in ufficio?

Di quanti Lumen hai bisogno

Una specifica del proiettore è la luminosità, che si misura in lumen. Potresti vedere indicati i lumen in due modi, ANSI lumen o ISO lumen.

ANSI o ISO?

ANSI sta per American National Standards Institute, ed è la specifica per misurare la luminosità del proiettore più utilizzata nel mercato nordamericano. I lumen ANSI forniscono una misura della luminosità totale emessa da un proiettore, attraverso un metodo che prevede di prendere misurazioni in più punti attraverso l'immagine proiettata e quindi la media di questi valori per fornire una valutazione di luminosità rappresentativa.

ISO sta per International Organization for Standardization, che ha specificato un metodo di prova standard internazionale per determinare i lumen del proiettore in modo più accurato. Questo metodo è ora ampiamente utilizzato in tutto il mondo, e tiene conto non solo della luminosità dell'immagine, ma anche di fattori come le prestazioni del colore e la temperatura, fornendo una misurazione più completa dell'uscita luminosa di un proiettore.

I lumen ISO sono misurati in un ambiente più controllato e standardizzato, riducendo al minimo le influenze esterne. Man mano che la lampada invecchia oltre le cento ore circa, i valori di luminosità scenderanno più vicino alle valutazioni ISO. Anche fattori aggiuntivi, come l'accumulo di polvere, la superficie di proiezione e le condizioni di illuminazione ambientale, giocano un ruolo.

Quello che ti interessa sapere è che i lumen ISO saranno sempre inferiori ai lumen ANSI, poiché misurano la luminosità in condizioni più rigorose: per questo motivo non è consigliabile confrontare direttamente le due misurazioni tra diversi proiettori.

Perché ti interessa la luminosità

Perché dovrebbe interessarti la luminosità? Per due questioni fondamentali. La prima è la capacità di mostrare l'immagine anche in assenza del buio totale.

Come immaginerai, i proiettori si vedono meglio al buio, mentre in condizioni di illuminazione, che sia per la luce diurna o per le luci della stanza, potresti avere problemi. In questo caso ti servono più lumen.

Come metro di paragone, un proiettore portatile presenta in genere una luminosità tra 300 e 500 ISO lumen, mentre un proiettore di alta gamma arriva a oltre 2.000 ISO lumen.

Ancora una volta, è importante sapere in che stanza e per quali utilizzi prenderai il proiettore.

Il secondo motivo sono le dimensioni dello schermo. Più è grande, maggiore è l'emissione luminosa di cui il tuo proiettore ha bisogno per produrre un'immagine ben satura.

Lasciando da parte i proiettori portatili, è consigliata una luminosità di almeno 1.000 lumen per uno schermo da 100 pollici, ma se hai intenzione di usarlo sempre al buio potresti anche accontentarti di qualcosa in meno.

Attenzione, perché le specifiche potrebbero non essere rispecchiare esattamente la luminosità reale, e dopo qualche tempo comunque la lampada sarà meno luminosa.

Per questo motivo, è consigliato sempre cercare proiettori più luminosi delle proprie necessità.

Non scordare il contrasto