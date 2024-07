Che caratteristiche deve avere una buona scopa elettrica?

Vediamoli tutti: dalla differenza tra modelli con filo e senza filo alla potenza, per passare alla maneggevolezza e l'eventuale possibilità non solo di aspirare, ma anche di effettuare un lavaggio.

Ma in cosa differisce una scopa elettrica da un'aspirapolvere e come scegliere una scopa elettrica ? Andiamo a scoprirlo, perché a vostra disposizione ci sono veramente tanti modelli diversi , con differenze di costo anche notevoli, e per fare una scelta ragionata è bene capire quali siano gli aspetti più importanti da tenere in considerazione prima di decidere.

Grazie alla varietà di dispositivi che si possono trovare sul mercato, tenere la casa pulita non è mai stato così facile, ma ce n'è uno in particolare, la scopa elettrica , che grazie alla sua versatilità e facilità d'uso sta riscuotendo un notevole successo di mercato.

Indice

Che differenza c'è tra scopa elettrica e aspirapolvere

Una scopa elettrica è un particolare tipo di aspirapolvere, che deve il suo nome alla forma.

Questo è infatti il primo aspetto che differenzia una scopa elettrica da un aspirapolvere, in quanto la prima è molto più maneggevole e meno ingombrante, ma soprattutto più versatile.

Questa caratteristica rende le scope elettriche adatte per tantissime superfici diverse, come pavimenti in legno, piastrelle e persino aree esterne. Inoltre la loro semplicità d'uso le rende ottime da usare anche per piccole pulizie, a cui magari avremmo rinunciato o avremmo effettuato a mano per non avere il fastidio di dover tirare fuori un ingombrante aspirapolvere.

Detto questo, come vedremo nel capitolo successivo un tipo di scope elettriche non è dotato di filo per connettersi alla rete elettrica, ma di batteria, che consente un utilizzo senza fili.

Per non avere un impatto eccessivo sul peso, però, queste scope elettriche non sono dotate di batterie molto capienti, il che significa che la loro autonomia non sia enorme. Quindi in alcuni casi potresti trovarti con la scopa elettrica che si spegne proprio mentre stai pulendo, soprattutto se usi le potenze più elevate.

Non solo, ma la necessità di garantire la massima maneggevolezza ha un altro svantaggio: il serbatoio non è enorme, quindi dovrete svuotarlo spesso (le scope elettriche senza filo sono tutte senza sacchetto). In genere un aspirapolvere ha un serbatoio nell'ordine del 2-3 litri, mentre una scopa elettrica è meno di un litro.