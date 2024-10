Come deve essere una sedia da gaming? Ecco come valutare regolazioni, ergonomia e altro

E quando finalmente sarete pronti a comprarne una, non dimenticate la nostra guida all'acquisto con le migliori sedie da gaming in commercio.

Ecco perché è importante sapere come scegliere una sedia da gaming. Trovare la seduta che fa per noi, comoda , resistente e che ci piaccia, magari senza spendere un patrimonio, renderà la nostra esperienza di gioco molto migliore.

Indice

Quali controlli deve avere

Infine, il supporto lombare: nelle sedie gaming c'è un componente che offre sostegno alla parte bassa della schiena. La possibilità di regolazione consente di posizionarlo in modo da offrire la migliore posizione possibile per la nostra schiena, mantenendone la curva naturale.

I braccioli sono un aspetto spesso sottovalutato, ma sono importantissimi in una sedia da gaming , in quanto supportano gomiti e avambracci, che altrimenti dovremmo tenere sollevati. Dopo lunghi periodi al computer, li apprezzerai senza riserve in quanto riducono la pressione sulle spalle.

Ecco quindi che una buona sedia da gaming deve essere dotata di una serie di controlli per essere in grado regolare accuratamente la posizione ideale per il tuo corpo.

Indipendentemente da questo aspetto, una buona sedia da gaming dovrebbe essere in grado di garantirti una certa flessibilità, in modo da poterti sostenere in ogni situazione. Che tu sia rilassato, stia sparando freneticamente ai nemici o stia guidando un'auto da corsa.

Come valutare la giusta ergonomia

Controlla anche l'imbottitura dei braccioli. Fidati, braccioli troppo duri dopo un po' saranno una tortura (ricordati che li userai per appoggiare il peso delle braccia su gomiti e avambracci). Non solo, ma per chi ha la pelle delicata significheranno problemi alla pelle a contatto con il bracciolo.

Un'imbottitura adeguata è importantissima per una sedia da gaming. Deve essere spessa e resistente, soprattutto per quanto riguarda la seduta (sui cui poggiamo il nostro peso).

Per scegliere la giusta dimensione di una sedia da gaming , devi considerare sia la tua altezza che il tuo peso. In genere i marchi di sedie indicano le misure massime che garantiscono una seduta comoda, quindi questo aspetto è piuttosto semplice da valutare.

Ma cosa significa per una sedia da gaming avere una buona ergonomia? Ci sono diversi fattori da considerare, come le corrette dimensioni, le imbottiture (di seduta, schienale e braccioli), o altro.

Materiali: durata e traspirabilità

L'ergonomia di una sedia dipende anche dai materiali e dalla sua qualità costruttiva. Ecco come valutarli.

Memory foam

Come dicevamo nel capitolo precedente, una seduta in memory foam ad alta densità garantisce una durata maggiore nel tempo.

Questo materiale è solido ma morbido, e consente alla sedia da gaming di rimanere comoda anche quando la si utilizza tutto il giorno.

Rivestimento

Il rivestimento della sedia da gaming è un altro aspetto da valutare con attenzione. Quelli in PVC sono i più economici, ma anche molto semplici da pulire. La traspirazione potrebbe essere un problema, però.

Le sedie in ecopelle o finta pelle (PU) sono economiche e facili da pulire, oltre che resistenti ai liquidi, ma come quelle in PVC non offrono un'ottima traspirabilità e con il caldo possono far sudare di più.

Il vantaggio rispetto al PVC è soprattutto l'aspetto, meno "plasticoso".

La vera pelle sarà più resistente e più traspirante di quella sintetica, ma si macchierà più facilmente e costerà molto di più.

Se soffri il caldo, vivi in un luogo con clima caldo o prevedi di usare la sedia a diretto contatto con la tua pelle, potresti optare per una sedia in tessuto, che offre una maggiore traspirabilità.

Di contro, può essere un problema se giochi facendo spuntini o bevendo bevande di vario tipo, e possono essere meno resistenti all'usura rispetto alle altre opzioni.

Può essere difficile definire la durata di un rivestimento: assicurati di controllare le recensioni, per esempio su Amazon, effettuate (o aggiornate) a distanza di tempo, meglio se dopo un anno o più.

Un aiuto può provenire dalle cuciture: assicurati che siano doppie o rinforzate.

Dureranno di più.

Qualità costruttiva

Sempre a proposito di durata nel tempo, valuta anche la qualità costruttiva, soprattutto del telaio. Meglio se in acciaio, in quanto dura di più e sostiene meglio il peso, soprattutto nel caso tu ti muova vivacemente durante una sessione.

In alternativa, puoi optare per quelli in alluminio, che pur essendo più leggeri garantiscono una discreta resistenza. I telai in plastica sono quelli usati dalle sedie più economiche: budget permettendo, sarebbe meglio che almeno le parti principali siano in metallo, per non rischiare rotture o spiacevoli incidenti.

Considera inoltre che una base a cinque raggi offre una stabilità maggiore, e sarebbe meglio se fosse in alluminio. Per quanto riguarda le ruote, in commercio troverai diversi materiali, ma considera alcuni particolari.

È consigliato affidarsi a una soluzione in poliuretano o PU, che garantiscono minor rumore e ridurranno il rischio di graffi sul parquet.

Una parola sulle dimensioni: ruote più grandi (65 mm rispetto a 50 mm) sono meglio per chi ha i tappeti.