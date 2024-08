Cosa guardare quando si acquista uno smartphone Android, e quanto è giusto spendere?

La forma e il design sono uno dei punti principali nella scelta di un telefono. Non è una questione solo estetica, che comunque ha il suo peso, ma anche di sensazione e caratteristiche fisiche.

Magari prendendo in mano un telefono potrebbero darci fastidio i bordi piatti o gli spigoli, oppure potrebbe essere troppo pesante.

E che dire del blocco fotocamere posteriore? Magari teniamo spesso il telefono in orizzontale su un tavolo, e siamo soliti interagirci in questo modo. Un blocco fotocamere che lo faccia oscillare a ogni tocco, rendendo difficile interagirci, potrebbe farci odiare il dispositivo nel giro di poche ore e farci rimpiangere dell'acquisto.

Un altro aspetto da considerare è la resistenza: telefoni in vetro e metallo sono sicuramente premium, ma più delicati. Oppure siamo disposti comunque a correre il rischio perché non ci piace la sensazione della plastica in mano? Anche se non vogliamo spendere molto, sul mercato ormai ci sono alcuni telefoni economici con caratteristiche da telefoni più costosi.

Sempre a proposito della resistenza, potrebbero piacerti gli schermi curvi con profilo 2.5D, che a differenza di quelli piatti sono però più fragili in caso di cadute.

Infine, oggigiorno sono molti i dispositivi che offrono un certo grado di resistenza a liquidi e polvere, ma se per te è necessario avere un telefono che possa affrontare ogni condizione, puoi cercare tra quelli dotati di certificazione MIL-STD-810.

E i pieghevoli?

Infine, anche se più di nicchia, tieni presente che sul mercato ci sono anche i telefoni pieghevoli, a conchiglia o a libro.

I primi, come Motorola Razr 50 Ultra, sono compattissimi e si piegano come i telefoni a conchiglia di una volta, con uno schermo esterno che arriva anche a 4 pollici e uno interno da ben 6,7 pollici.

I secondi, come Samsung Galaxy Z Fold 6, sono invece telefoni quasi normali da chiusi, mentre da aperti raggiungono le dimensioni di un piccolo tablet, con una diagonale fino a 8 pollici.

Questi dispositivi non sono però ancora perfetti: la resistenza a polvere e liquidi non è al livello dei telefoni canonici, e lo schermo interno è molto delicato in quanto non è in vetro ma in plastica. Inoltre potrebbe darti fastidio la piega interna, che in alcuni dispositivi si nota ancora abbastanza, per quanto negli ultimi anni sia molto migliorata.

In generale, è sempre una buona idea andare a vedere un telefono di persona e prenderlo in mano, in modo da essere sicuri che sia quello che faccia per noi.

Anche i colori tutto sommato hanno la loro importanza, per quanto relativa e al netto del fatto che se usiamo una cover possiamo ovviare a scelte magari azzardate.