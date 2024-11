Come scegliere una webcam per videoconferenze, streaming e non solo

Ci sono diversi motivi per cercare una buona webcam, e non solo se non ne hai già una, anche se integrata. Grazie alla possibilità di regolare l'angolo di visione e a una qualità dell'immagine più elevata, faresti bene a valutarne una anche per il tuo portatile. Ma come scegliere una webcam? Le caratteristiche da considerare sono diverse, dalla risoluzione alla qualità dei microfoni, per passare al frame rate e al campo di visione o al materiale della lente. Andiamo a scoprire tutti questi particolari, perché una buona webcam, magari in grado di connettersi senza procurarti mal di testa, è in grado di fare la differenza tra una sessione di lavoro produttiva e un'esperienza frustrante. Al termine di questa guida sarai pronto a comprare una delle migliori webcam che abbiamo già selezionato per te nella nostra raccolta.

Indice

L'effetto della risoluzione sulla qualità dell'immagine

Le webcam esterne sono molto più versatili delle webcam integrate, come quelle che si possono trovare sui portatili o su alcuni monitor esterni. I vantaggi delle webcam esterne È infatti possibile posizionarle a piacere, per scegliere l'inquadratura migliore. Ma presentano anche un altro vantaggio, che potrebbe far perdonare la scomodità di essere un'altra periferica da portarsi in giro (almeno nel caso di chi lavora in mobilità). La qualità dell'immagine. Se infatti le webcam integrate faticano ad arrivare a una risoluzione Full HD, le migliori webcam si spingono all'Ultra HD. Ma perché è importante? Cos'è la risoluzione La risoluzione di un'immagine è il suo livello di dettaglio, ovvero la sua chiarezza, e può essere descritta in molti modi diversi. Nel campo dell'imaging digitale, come per i televisori o le fotocamere dei telefoni, è considerata equivalente al numero di pixel. Verrà quindi descritta come un certo numero di pixel in larghezza per un certo numero di pixel in altezza, che determinano il numero di pixel totali. Ovviamente a una maggiore risoluzione corrisponde una migliore qualità dell'immagine. La risoluzione nelle webcam Sulle webcam puoi trovare queste tre risoluzioni, dalla più bassa alla più elevata: HD, Full HD e UHD. Le webcam con risoluzione HD (720p, 1280 x 720 pixel) sono ormai un gradino sotto il minimo sindacale per quanto riguarda ormai la qualità visiva. Vanno bene per videoconferenze saltuarie, di livello non professionale. Le webcam con risoluzione Full HD (1080p, 1920 x 1080 pixel) sono ormai considerate lo standard per le video conferenze, Rappresentano un miglioramento significativo rispetto all'HD e sono il giusto compromesso tra qualità e larghezza di banda. Queste webcam sono eccellenti per lo streaming, la generazione di contenuti e le riunioni professionali. Le webcam con risoluzione UHD (4K, 3840 x 2160 pixel) mettono sul piatto la massima risoluzione sul mercato. Queste webcam sono eccessive per una riunione di lavoro casuale, ma sono progettate per i creatori di contenuti professionali. Soprattutto quelli che richiedono la massima chiarezza e dettagli in quanto vorranno poi riutilizzare il contenuto. Lo svantaggio di questa soluzione è che non solo costa di più, ma richiede una maggiore larghezza di banda nel caso di streaming.

Considera il frame rate

C'è un altro aspetto da considerare nella scelta di una webcam, sempre relativa alla qualità del video: il frame rate, o frequenza dei fotogrammi. Ma cos'è e come valutarlo? Cos'è il frame rate Il frame rate, espresso in fotogrammi al secondo (FPS, frames per second), è la frequenza con cui i fotogrammi (ovvero le singole immagini fisse che compongono un video) vengono catturate o visualizzate. Un video è infatti composto da immagini statiche: più ce ne sono nell'unità di tempo, quindi maggiore è il frame rate, più il video risulta fluido (ma presenta anche dimensioni maggiori, soprattutto a risoluzioni elevate). Che frame rate valutare nella scelta di una webcam Per quanto riguarda le webcam, 30 FPS è un valore piuttosto comune, in grado di offrire un'esperienza di visione appagante a 1080p. In alcuni contesti, però, potrebbe essere necessario spingersi a frame rate più elevati, e infatti alcune webcam arrivano a ben 120 FPS. Stiamo parlando di situazioni particolari, come chi effettua registrazioni dal vivo per attività come giocare o registrare contenuti frenetici. Il limite maggiore è infatti dato dalle dimensioni del video: la larghezza di banda potrebbe essere un problema in alcune circostanze, soprattutto a risoluzioni elevate. Anche CPU/GPU del computer e il software della webcam svolgono un ruolo nel frame rate, e così le condizioni di illuminazione (con poca luce il frame rate si abbassa). Mediamente, potete trovare webcam con le seguenti opzioni di frame rate e risoluzioni: 720p a 90 FPS

1080p a 30 o 60 FPS

4K a 30 FPS

Audio più chiaro? L'importanza del microfono

Il microfono è un aspetto non molto eccitante, ma è di primaria importanza in una videochiamata. La qualità audio è infatti altrettanto importante delle prestazioni video. Webcam dotate di microfoni integrati di qualità evitano, entro certi limiti di dover indossare cuffie o utilizzare microfoni esterni. Il problema infatti è che i microfoni delle webcam sono progettati per catturare i suoni dell'intera stanza questo può essere un problema con i suoni di sottofondo. La maggioranza delle webcam è dotata di un microfono, ma alcuni modelli ne hanno due. Questo consente di ottenere un suono più naturale e binaurale, eliminando il rumore di sottofondo e aumentando la chiarezza della voce. È la soluzione che fa per te? Dipende: se lavori in un ambiente rumoroso o comunque nella stessa stanza di qualcun altro, potrebbe essere comunque necessario affidarsi a un microfono o a un auricolare esterno.

Altre caratteristiche da tenere in considerazione

Questi sono gli aspetti più importanti da tenere in considerazione nella scelta di una webcam, ma non sono gli unici. Eccone altri che potrebbero fare la differenza a seconda delle tue necessità. FOV: il campo visivo Spesso quando si acquista una webcam si incontra un termine, FOV, associato a un numero. Si tratta del campo visivo, ovvero la larghezza dell'area che verrà catturata dalla webcam, misurata in gradi. Maggiore è il FOC, maggiore sarà il campo visivo, quindi l'area che sarà possibile vedere. I valori associati al FOV sono in genere tra 60 e 90°, e anche se la maggior parte delle schede tecniche indicherà il valore in diagonale, potresti trovare quello orizzontale o verticale. Un FOV ampio non è necessariamente meglio di un FOV inferiore: dipende da cosa vuoi mostrare. Indipendentemente da questo, i software in genere consentono di decidere tra tre preset. Tieni presente che con un FOV di 60 - 75° potresti vedere bene la tua figura, mentre un FOV di 90° è pensato per mostrare due persone. Un FOV di 100° potrebbe essere indicato per mostrare una lavagna o un gruppo di persone. Il tipo di lente Il tipo di lente montata sull'obiettivo della webcam ha un notevole impatto sulla qualità dell'immagine. Le lenti in plastica sono più economiche, ma anche meno chiare, e sono indicate per la scuola o riunioni a distanza. Le lenti in vetro producono immagini più nitide, con colori più accurati e migliori prestazioni in condizioni di scarsa illuminazione. Questi obiettivi si trovano spesso nelle webcam di fascia alta, quindi sono pensate per chi fa un uso professionale del dispositivo, magari con risoluzioni elevate. Copertura dell'obiettivo fisica Alcune webcam sono dotate di una copertura dell'obiettivo, che offre una maggiore protezione per la privacy impedendo a un malintenzionato di vederti mentre sei al computer. Inoltre questa funzione aiuta a proteggere l'obiettivo da sporco e detriti, in modo che sia sempre pulito e il video rimanga sempre nitido e chiaro. Opzioni per il montaggio La maggior parte delle webcam sono progettate per essere montate sulla parte superiore del monitor di un computer ed eventualmente allo schermo di un portatile. Valuta eventualmente anche quelle dotate di treppiede, che offrono una maggiore versatilità e controllo della posizione. Non sottovalutare il software Il software riveste un'importanza notevole per una webcam: ecco alcuni aspetti da valutare. Compatibilità Quasi tutte le webcam funzionano automaticamente, in modalità "plug-and-play", ovvero si collegano e puoi iniziare a usarle. Alcune, però, richiedono l'installazione di un software: valuta bene la compatibilità con il sistema operativo del tuo computer. Autofocus e modalità primo piano Quasi tutte le webcam sono dotate di autofocus, ma alcune offrono anche una funzione che consente di mantenere in primo piano il soggetto in ogni situazione, anche se si muove. Questa funzione è molto comoda per i primi piani, ma in alcuni momenti potrebbe essere utile disattivarla. Se infatti un primo piano è utile per mettere in evidenza l'interlocutore in alcuni contesti, a volte potrebbe creare problemi con poca luce o con altri soggetti nel campo visivo. Anche la velocità di messa a fuoco può variare da webcam a webcam. Correzione scarsa illuminazione La correzione per le riprese con poca luce consente di ottenere immagini accettabili anche con scarsa illuminazione. Non solo, ma eventualmente possono anche correggere i problemi derivanti da una luce proveniente da molteplici fonti. Per chi vuole di più, alcune webcam sono anche dotate di luci ad anello integrate con la possibilità di selezionare il livello di luminosità desiderato, che sono ottime per affrontare i problemi di scarsa illuminazione. Altre funzioni Alcune webcam sono dotate di effetti chroma key che consentono di rimuovere lo sfondo o effetti speciali come filtri e altro, che aggiungono un tocco di originalità a videochiamate o registrazioni. In alcuni casi potrebbe esserti utile la possibilità di catturare immagini fisse oltre al video. Se hai intenzione di scattare foto, cerca di capire se la webcam a cui sei interessato offre queste funzioni. Non dovrebbero esserci problemi, ma a scanso di equivoci assicurati che la tua webcam supporti senza problemi le piattaforme di videochiamata più popolari, come Zoom, Meet, Teams, Skype o Streamyard.