Come scoprire la data di creazione di un profilo Instagram

Vi piacciono i social network e, in particolare, tenete molto al vostro account di Instagram? Magari vi piace l'aspetto visual della piattaforma di Meta e amate condividere con i vostri amici, i vostri familiari e la vostra community di follower ciò che fate durante la giornata, il vostro mood e i vostri pensieri. Parlando con gli amici vi sarà sorto il dubbio relativo alla data di apertura del vostro profilo. Non lo ricordate? Se stavate cercando informazioni in merito allora dovete sapere che la vostra ricerca si conclude qui, in quanto vi stiamo per fornire l'aiuto di cui avete bisogno.



Se vi abbiamo incuriosito e state ancora leggendo, allora prendetevi un po' di tempo da dedicare alla lettura dei paragrafi che seguono. In questa nostra guida che abbiamo scritto proprio per voi vi spiegheremo come fare per vedere la data di creazione profilo Instagram. Troverete le istruzioni dettagliate, il percorso da seguire per arrivare a questo dato. Vi consigliamo di prendere subito il vostro telefono e di sbloccare lo schermo, in questo modo potrete subito seguirci ed evitare così di commettere errori e di dover ripetere la procedura dall'inizio. Che ne dite, siete pronti per cominciare?

Indice

Trovare la data di creazione del proprio profilo Instagram

Avete Instagram da così tanto tempo e avete pubblicato così tanti contenuti al punto da non ricordare quando l'avete creato? Nessun problema, adesso andiamo a scoprire insieme dove trovare questa informazione di cui siete alla ricerca. Questa procedura è valida sia per chi ha un dispositivo Android, sia per chi possiede un iPhone. Anche se in questo momento state utilizzando il vostro computer potrete comunque scoprire la data di creazione del vostro profilo Instagram. Dunque, accedere al social, da applicazione con un clic sulla sua icona o dal browser che usate di solito. Effettuate il login nel caso in cui sia necessario digitando le credenziali che avete scelto in fase di registrazione. Andate sul vostro profilo facendo clic sull'icona con la vostra foto che si trova in basso a destra (se usate l'app) o in alto a destra (se usate il PC). Adesso dovrete premere sull'icona con le tre linee disposte in orizzontale, che vedrete in alto a destra (da smartphone) o in basso a sinistra (da computer). Da qui selezionate la voce La tua attività e poi andate su Cronologia account. Nella nuova schermata vedrete, appunto, la cronologia, con tutte le informazioni dell'account social. Potrete sfruttare il filtro per impostare dalle meno recenti alle più recenti, in modo che in cima abbiate la data che vi interessa. Leggerete Account creato associato alla data in cui il vostro profilo è nato. Nulla di complicato, vero?

Trovare la data di creazione profilo Instagram altrui

Ora che avete appena scoperto la data di creazione del vostro profilo Instagram, la vostra curiosità vi porterà a interrogarvi anche sugli account altrui, non è così? Ecco che, anche in questo caso, abbiamo una soluzione per voi. Così come in precedenza non importa se avete un dispositivo Android, iOS o state usando il vostro computer per cercare quest'informazione, la procedura si applica in ogni caso. Dunque, come prima, avviate l'app di Instagram o accedete alla versione web del social network di Meta. Procedete con il login usando le credenziali scelte in fase di registrazione. Poi, quello che dovrete fare è utilizzare la barra di ricerca per individuare l'account di cui volete scoprire la data di creazione. Scrivete il nome e cliccate sul risultato corretto. Accederete così alla pagina del profilo in questione. Ora dovrete selezionare l'icona con i tre puntini disposti in orizzontale, presente nella parte superiore a destra. Si aprirà un menù e dovrete selezionare la voce Informazioni su questo account. Nella finestra successiva vedrete la voce Data d'iscrizione, con l'informazione che vi interessa.