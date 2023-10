Come scoprire i nomi dei font

Avete salvato un'immagine di recente o un po' di tempo fa perché c'era una parola o una frase con un font che vi piaceva particolarmente? Magari vi è successo con un file PDF che avete ricevuto, oppure avete visto un font che vi ha incuriosito su un sito web. In tutti questi casi non sapete come fare per individuarlo e scoprire il suo nome, in modo tale da scaricarlo e poterlo utilizzare voi stessi, non è così? Bene, in questo caso, allora, starete cercando delle informazioni su come fare per trovare il nome di un font. Dovete sapere che la vostra ricerca si conclude qui, in quanto vi stiamo per dare dei suggerimenti utili su come fare.



Se state ancora leggendo, allora ritagliatevi un po' del vostro temp da dedicare alla lettura dei paragrafi che seguono. In questa nostra guida che abbiamo scritto proprio per voi vi consigliamo quali siti web potete utilizzare per scoprire i nomi font partendo da un'immagine, da un PDF o da un sito. Inoltre, perché non provarli subito? Se avete già un file a portata di mano o una pagina web sperimentate direttamente questi metodi, per verificarne direttamente il funzionamento. Dunque, che ne dite di iniziare subito?

Indice

Fontanello

Iniziamo con il primo strumento utile a riconoscere i nomi font. Si chiama Fontanello ed è un'estensione per browser. Funziona con Chrome, Firefox ed Edge e potrete scaricarlo gratuitamente. Con Fontanello potrete individuare i caratteri che avete trovato su un sito web e scoprire subito il nome del font usato. Per ottenerla dovrete andare sulla rispettiva sezione del vostro browser utile a scaricare i componenti aggiuntivi. Fate la ricerca sfruttando l'apposita barra e una volta individuato Fontanello potrete dare clic su Aggiungi o Installa. Il procedimento è molto semplice, così come l'utilizzo di questa estensione. Una volta presente sul browser potrete andare sul sito di riferimento, selezionare la parola di cui volete conoscere il font e fare clic con il tasto destro del mouse. Nel menù che appare fate clic sulla voce Fontanello e apparirà una finestra con il nome del font, il colore, le dimensioni e la formattazione. Semplice, vero? Con qualche clic potrete risolvere il vostro dubbio.

WhatTheFont

Passiamo ora alla seconda opzione di questa nostra guida. In questo caso partiremo da un'immagine contenente il font che vi interessa. Il sito a cui potete fare riferimento si chiama WhatTheFont. Il servizio è disponibile anche via app, che potrete scaricare dal Play Store o dall'App Store a seconda che abbiate uno smartphone Android o iOS. Il funzionamento di questo servizio è davvero semplice. Per usarlo da browser dovrete accedere alla pagina ufficiale e una volta aperte vedrete un pulsante a forma di freccia che punta verso l'alto, in corrispondenza della voce or upload un image. Cliccateci su e vedrete comparire una finestra da cui andrete a selezionare l'immagine con il font che vi interessa. Trovatela e caricatela. Se l'immagine è in rete potrete aggiungere il link di riferimento nella sezione Type or paste your image URL here. Quando sarà pronta nell'editor potrete utilizzare gli strumenti a vostra disposizione per selezionare la parola di cui vi interessa scoprire il font. Fate poi clic su Identify font, che apparirà in corrispondenza del termine che avrete evidenziato. Nel giro di qualche secondo vedrete una pagina con tutti i font considerati compatibili. Se volete ottenerlo potrete fare clic su Get this font e capirete se è scaricabile gratuitamente o a pagamento.

ExtractPDF.com

Se il font che vi interessa si trova su un file PDF allora ecco l'opzione che fa per voi. Si chiama ExtractPDF.com, uno strumento online utile, funzionale e gratuito. Dunque, andate sulla sua pagina principale e fate clic sul tasto Scegli file, che farà apparire una finestra da cui selezionerete il file PDF dal vostro dispositivo. Se si tratta di un file online, allora potrete incollare il link in corrispondenza della voce Or enter a URL. Fate poi clic sul tasto Start e aspettate che il servizio svolga la sua funzione. Al termine selezionate la scheda Fonts e scoprite quali sono quelli individuati nel PDF. Se vi interessa potrete scaricarli dai link che saranno visibili e disponibili per voi.