Come scoprire quanto è il tempo trascorso sulle app

Siete curiosi di sapere come scoprire quanto è il tempo sulle app che avete trascorso? Nei paragrafi di questa guida vi spieghiamo come fare.

Vi ritrovate a passare molto tempo con lo smartphone tra le mani, passando da un'applicazione all'altra? Sapere quanto tempo trascorrete sulle app potrebbe esservi utile per ridurre il loro utilizzo e per capire meglio qual è quella che vi crea più "dipendenza". Se state cercando dei modi per scoprire questo dato, allora vi trovate nel posto giusto, in quanto vi stiamo per spiegare come si fa a vedere il tempo sulle app.



Nei paragrafi che seguono troverete le informazioni utili di cui siete alla ricerca. Nel giro di poco riuscirete a vedere il tempo trascorso sulle app e capire così quella che utilizzate più spesso e più a lungo. Se vi abbiamo incuriosito a sufficienza e state ancora leggendo, a questo punto vi consigliamo di prendervi un po' di tempo da dedicare alla lettura di questa nostra guida. In questo modo riuscirete a trovare il dato nel giro di poco e non rischierete di commettere errori. Che ne dite, siete pronti per iniziare?

Indice

StayFree — Screen Time

Avete uno smartphone Android e volete vedere il tempo sulle app trascorso in totale? Dunque, la prima applicazione di cui vi parliamo si chiama StayFree — Screen Time. Potrete cercarla, scaricarla e installarla direttamente dal Play Store del vostro dispositivo. Dunque, dopo averla ottenuta, avviatela con un clic sulla sua icona e cliccate su Per iniziare e poi selezionate il tasto Continua. Vi verrà chiesto di inserire il vostro anno di nascita e poi dovrete procedere con un clic sul comando Continua e su Consenti uso dell'app. In corrispondenza di Consenti accesso uso dovrete spostare la leva su ON e ripetere l'operazione sulla pagina dei servizi di accessibilità. Ecco che cosī vedrete la schermata principale dell'app. Potrete vedere nella parte superiore un grafico. Questo sarà relativo all'uso che fate dello smartphone ogni giorno. Troverete il tempo totale di utilizzo e anche una lista delle app più utilizzate, in ordine di tempo trascorso su ciascuna. Nella parte superiore a destra troverete l'icona di un calendario. Cliccandoci sopra potrete scegliere una giornata in particolare per vedere i dati relativi. L'app in questione vi aiuta anche con l'impostazione dei Limiti di utilizzo. Facendo clic sul menù, indicato con l'icona con le tre linee che si trova in alto a destra, troverete l'opzione Aggiungi un limite di utilizzo. Fateci tap su e premere su una delle seguenti voci: Limite di utilizzo dell'app, Limite di utilizzo della categoriaoLimite di utilizzo del sito Web, in base a ciò che volete impostare. Qui sceglierete il tempo massimo al termine del quale riceverete un avviso.

Tempo di utilizzo

Avete un iPhone e volete scoprire il tempo trascorso sulle app? Apple ha previsto un sistema sui propri dispositivi che permette all'utente di controllare il dato sull'iPhone stesso, senza dover scaricare delle app di terze parti. Questo strumento si chiama Tempo di utilizzo e lo potrete trovare anche sugli iPad e sui Mac per verificare il tempo sulle app e sui vari dispositivi. Dunque, per poterlo utilizzare e consultare i dati dovrete andare sulle Impostazioni, facendo tap sull'icona dell'ingranaggio. Poi cercate nel menù l'opzione Tempo di utilizzo. Dovrete cliccare sulla voce Attiva "tempo di utilizzo", poi premere su Continua e sull'opzione È il mio iPhone. In questo modo avrete appena attivato la funzione. Lasciate trascorrere un po' di tempo per permettere al dispositivo di accumulare dei dati in modo automatico. Tornate poi nella stessa sezione, dunque andando sulle Impostazioni e cliccando su Tempo di utilizzo. Vedrete così il grafico riepilogativo dell'uso del dispositivo nella settimana in corso. Potrete poi andare ad approfondire per vedere i dati sulle varie attività: il tempo sulle app trascorso, quante notifiche avete ricevuto, ecc. In che modo? Dovrete soltanto fare clic sull'opzione Visualizza tutte le attività. Potrete scegliere se visualizzare le informazioni di singoli giorni o della settimana.