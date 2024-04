Come scrivere una PEC

Vi ritrovate con la necessità di inviare un messaggio di Posta Elettronica Certificata (PEC), ma non sapete come fare? Innanzitutto, vi diciamo che si tratta di un sistema di posta elettronica che garantisce l'invio e la ricezione di email che assumono un valore legale. In questo modo, il mittente ha la sicurezza che il destinatario riceverà la comunicazione e quest'ultimo avrà la sicurezza dell'identità del mittente. Come avrete capito o già saprete, la PEC funziona come una normale casella di posta elettronica. Per poter inviare una comunicazione di questo tipo è necessario fare riferimento a dei servizi specifici, che andremo a vedere insieme. Dunque, se eravate alla ricerca di questo tipo di informazione dovete sapere che vi trovate nel posto giusto, in quanto vi stiamo per spiegare come procedere.

Se vi abbiamo incuriosito e siete ancora qui a leggere, allora ritagliatevi un po' di tempo da dedicare a questa nostra guida che abbiamo scritto proprio per voi.

Nei paragrafi a seguire andremo a vedere come scrivere PEC utilizzando vari servizi in rete. Vi consigliamo, inoltre, di dare un'occhiata ai siti che vi consigliamo man mano, proprio mentre leggete a riguardo. In questo modo potrete capire subito come funzionano, se fanno al caso vostro e qual è quello che preferite. Che ne dite, siete pronti per iniziare? Nel giro di poco potrete scrivere e inviare un messaggio di Posta Elettronica Certificata (PEC) in autonomia.