Come scrivere un prompt per Midjourney corretto e di sicuro impatto

E, come se non bastasse, la sesta versione di Midjourney ha cambiato tutto, costringendo gli utenti a ripensare il modo in cui si descrive un soggetto.

In un prompt bisogna tenere a mente una precisa struttura linguistica, e anche la scelta dei sinonimi è importante. Non solo, ma si possono anche aggiungere dei parametri, o persino delle immagini da usare come base per la creazione.

Per poter però ottenere un risultato di qualità, la chiave di tutto diventa quindi il prompt, ovvero la descrizione testuale. Ma come scrivere un prompt per Midjourney ?

Con Midjourney non dovete saper disegnare o usare Photoshop: basta inserire un testo e il bot IA creerà un'immagine per noi. Ormai siamo circondati da modelli IA di questo tipo, come DALL-E , Stable Diffusion o altri.

Indice

Cos'è un prompt

Inoltre non dovete pensare che un prompt per ChatGPT possa andare bene per Midjourney. Questo perché il bot di Midjourney funziona in modo diverso , eliminando tutte le parole di riempimento. Poi scompone le parole e le frasi in pezzi più piccoli, chiamati token, che vengono confrontati con i suoi dati di allenamento. A questo punto vengono utilizzati per generare un'immagine.

Una volta che avete effettuato l'accesso a Midjourney, dovrete iniziare a usarlo, quindi scrivere un prompt. Un prompt è una breve frase di testo che un bot di intelligenza artificiale interpreta per formulare una risposta. Nel caso di Midjourney , come per DALL-E o altri modelli IA text-to-image, la risposta è un'immagine.

Con Midjourney V6 è cambiato tutto

Ora il modello segue in maniera molto più accurata il prompt, e per questo bisogna essere estremamente precisi . Non solo, Holz ha addirittura affermato che gli utenti avrebbero dovuto "imparare di nuovo a scrivere un prompt".

Come ha dichiarato il fondatore David Holz, Midjourney v6, oltre ai miglioramenti, ha cambiato il modo in cui si scrive il prompt.

Il linguaggio per il prompt "perfetto"

Un modo per farsi ispirare è usando il comando /describe e dando a Midjourney un'immagine da descrivere. In questo modo potremo avere un'idea di cosa si aspetta da noi il bot.

Descrivete in maniera esatta gli oggetti, se possibile, e lasciatevi ispirare da vari stili artistici . Per esempio potete chiedere al bot Midjourney di creare un quadro in stile impressionista o cubista. O a un'epoca o a un pittore preciso.

Un altro aspetto importante quando si crea un prompt è di cercare di essere il più specifici possibile. Cercate sinonimi che descrivano meglio quello che avete in mente, come "enorme" al posto di "grande". Oppure specificate il numero di oggetti , come "tre gatti" al posto di "gatti". Se non potete specificare un numero, usate nomi collettivi , come "stormo di uccelli" al posto di "uccelli".

C'è un altro aspetto importante, la lingua. Midjourney comprende correttamente l'italiano, ma come tutti questi strumenti di intelligenza artificiale funziona meglio in inglese. Il motivo? Semplicemente, è stato addestrato meglio con l'inglese. Ma questo è un problema per tutti i bot di intelligenza artificiale, non solo Midjourney.

Evitate frasi lunghe, ma optate per la maggiore semplicità possibile , con frasi brevi. Gli sviluppatori consigliano di evitare una frase del tipo: "Mostrami una foto di un sacco di papaveri in fiore della California, rendili luminosi e arancioni vivaci e disegnali in stile illustrato con matite colorate".

Come strutturare il prompt

Non è finita: potete pensare ad altri particolari, come un'immagine da cui partire, o i parametri .

Il comando per escludere gli oggetti

Quando scrivete un prompt, dite sempre al bot cosa volete, non cosa "non volete". Se scrivete di volere un'immagine con una vista di città "senza auto", probabilmente aggiungerà delle auto.

Per dire al bot che non volete un oggetto, dovete usare il parametro --no, specificando poi l'oggetto che non volete includere.

In alternativa, potete usare il separatore "::". Come vedremo nel capitolo dedicato, questo strumento viene utilizzato per associare i concetti. Se lo si usa con un numero negativo, si possono rimuovere elementi indesiderati in un'immagine. Questa funzione viene chiamata "peso negativo".

Per esempio, se si scrive un prompt del tipo "still life painting", si otterrà della frutta all'interno, molto probabilmente. Ma come eliminarla? Con il separatore, usando un prompt del tipo "still life painting:: fruit::-.5". In questo modo si otterrà meno, o affatto, frutta.

Tenete presente che la somma di tutti i pesi deve essere un numero positivo. Come mai il prompt sopra ha una somma a numero positivo? Perché i pesi sono normalizzati, quindi il prompt può essere scritto come "still life painting::1 fruit::-.5". Il che dà come somma un numero positivo (0.5).

Usando il parametro --no in questo esempio si sarebbe dovuto scrivere "still life painting:: --no fruit".