Come scrivere una recensione su Google Maps

Utilizzate spesso Google Maps per consigli su come spostarvi, con i mezzi pubblici, o per scoprire il tragitto più breve in auto o in bicicletta? Magari, utilizzate questa applicazione anche per cercare gli indirizzi di ristoranti o negozi. In quest'ultimo caso, fate attenzione alle recensioni lasciate dagli utenti? I commenti di chi ha già visitato un posto o mangiato in un locale possono essere utili agli altri utenti per capire se vale la pena o meno recarcisi o cercare un'altra opzione. Sapete come fare per lasciare una recensione Google Maps? Se state cercando delle informazioni in merito, allora dovete sapere che vi trovate nel posto giusto, in quanto vi stiamo per spiegare come si fa.



Se vi abbiamo incuriosito e state ancora leggendo, allora ritagliatevi un po' di tempo da dedicare alla lettura di questa nostra guida che abbiamo scritto proprio per voi. Nel giro di poco saprete come lasciare una recensione su Google Maps e potrete scrivere i vostri commenti sui luoghi che avete frequentato. Vi consigliamo, inoltre, di provare a seguire la procedura proprio mentre leggete, in questo modo riuscirete nell'intento senza commettere alcun errore e senza rischiare di dover ripetere tutto dall'inizio. Che ne dite, siete pronti per iniziare?

Indice

Scrivere una recensione Google Maps da smartphone

Volete lasciare una recensione su Google Maps dal vostro dispositivo mobile? In questo caso, per prima cosa, assicuratevi di avere l'app installata correttamente. Se non ce l'avete potrete cercarla sul Play Store o sull'App Store, a seconda del dispositivo che avete, e procedere con il download. Avviate l'app con un clic sulla sua icona e assicuratevi di aver effettuato il login al vostro account di Google. Senza questo passaggio fondamentale, non potrete pubblicare una recensione con il vostro nome. Fate riferimento alla barra di ricerca in alto. Cliccateci dentro e iniziate a digitare il nome del posto che avete visitato e che volete commentare. Selezionate l'opzione corretta dalla lista che apparirà. Si aprirà così la pagina corrispondente al luogo che cercavate. Scorrete in basso fino a visualizzare la sezione Recensioni e fate tap per visualizzarle. A questo punto vedrete subito la sezione Valuta e lascia una recensione. Ci sarà a sinistra l'icona del vostro account (con la vostra foto o l'iniziale del vostro nome) e a destra cinque stelle. Selezionate il numero di stelle in base alla valutazione che volete lasciare e apparirà una nuova schermata, su cui vedrete le stelle indicate di colore giallo e al di sotto il campo di testo Condividi la tua esperienza in questo luogo in cui scrivere la vostra recensione. Dopo aver scritto il testo potrete fare clic sul tasto in blu Pubblica, presente in basso. Ecco che avrete appena lasciato la vostra prima recensione su Google Maps. Semplice, vero?

Scrivere una recensione Google Maps da computer

Volete utilizzare i vostro computer per lasciare una recensione su Google Maps? Perfetto, vediamo insieme come procedere. Prima di tutto avviate il browser che usate di solito per navigare in rete. Andate sulla pagina di Google Maps. Assicuratevi, anche in questo caso, di aver effettuato il login al vostro account Google. Fate riferimento alla barra di ricerca che vedrete in alto. Cliccateci su e scrivete il nome del luogo o dell'attività commerciale che volete recensire. Appariranno varie opzioni in lista e dovrete selezionare quella corretta. Si aprirà così la scheda relativa a quel luogo. Fate clic sulla sezione dedicata alle recensioni e premete sul tasto Scrivi una recensione. Comparirà una finestra a centro schermo, su cui andrete a scegliere il numero di stelle che il luogo si merita, scrivere il testo della recensione e potrete aggiungere altri dettagli, come ad esempio: Quando l'hai visitato? Quanto hai aspettato per entrare? Hai mangiato sul posto, ordinato da asporto o a domicilio? Quanto hai speso a persona?. Il tipo di domande cambierà in base alla natura del luogo scelto. Appena finito non vi resta che fare clic su Pubblica in basso a destra.