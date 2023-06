L' intelligenza artificiale è ormai entrata a far parte della vita di tutti i giorni in molti modi, alcuni "nascosti" - basta pensare al modo in cui interagiamo con Alexa o con Siri , per esempio - altri più evidenti e "strumentali". È il caso di ChatGPT , un modello di intelligenza artificiale sviluppato da OpenAI e basato sull'architettura GPT (Generative Pre-trained Transformer) accessibile da computer che consente di sfruttare l'intelligenza artificiale attraverso una chat su cui porre richieste. Uno strumento molto utile anche per questioni creative: vediamo come scrivere un racconto con ChatGPT .

Come registrarsi su ChatGPT

Chat GPT è uno strumento disponibile sia in versione gratuita - che consente d usare il modello GPT-3.5 - sia in versione premium: sottoscrivendo un abbonamento sarà possibile usare il modello più avanzato GPT-4. La prima cosa da fare per usare l'IA, dunque, è registrarsi.

Per registrarsi a ChatGPT, operazione necessaria per utilizzare l'IA, è necessario avere a disposizione un computer e avviare il proprio browser preferito. A questo punto è sufficiente accedere alla pagina di ChatGPT sul sito di OpenAI e cliccare sul pulsante "Try ChatGPT" in basso a sinistra per essere reindirizzati alla pagina di autenticazione. Cliccando sul pulsante "Sign up" si avvia la registrazione, e nella pagina successiva si verrà invitati a creare l'account. Si può scegliere se farlo attraverso il proprio indirizzo email o, in alternativa, tramite i proprio account Microsoft o Google.

In questi ultimi due casi, è sufficiente inserire i dati del proprio account, ovvero nome utente e password, confermare l'intenzione di accedere tramite eventuale autenticazione a due fattori, e concedere l'accesso a ChatGPT. Successivamente, verrà richiesto di inserire il proprio nome (First name), cognome (Last name) e data di nascita (birthday). Cliccando su "Continue", la pagina chiederà di inserire il numero di telefono per l'invio di un codice a sei cifre via SMS.

Una volta ricevuto, il codice va inserito nel campo richiesto per completare la registrazione.

Se invece per registrarsi si vuole utilizzare la propria email, è sufficiente inserirla nel campo di testo e cliccare sul pulsante verde "Continue". Verrà richiesta una password sicura per l'accesso (che deve essere almeno di 8 caratteri e contenere numeri): una volta fatto basta fare clic su "Continue", aprire la propria posta elettronica e controllare di avere ricevuto la mail da parte di OpenAI in cui si chiede di cliccare su un link per verificare l'indirizzo fornito. Cliccando su "Verify email address", l'indirizzo email è verificato. Nella pagina che si aprirà sarà quindi richiesto di inserire nome, cognome e data di nascita e di accettare i termini del servizio di OpenAI e le loro politiche sulla privacy.