Come scrivere una recensione su Google Play

Utilizzate spesso Google Play per scaricare nuove app e trovare consigli utili su come utilizzarle? Non solo, controllate anche le classifiche per vedere le migliori e sfruttate anche la funzione delle categorie per scovare delle applicazioni che vi possono essere utili nei vari momenti della giornata. Vi ricevete in queste descrizioni? In questo caso, sicuramente fate attenzione alle recensioni lasciate dagli utenti. I commenti di chi ha già utilizzato un'app possono risultare utili agli altri utenti per capire se vale la pena o meno scaricarla e utilizzarla. Sapete come fare per lasciare una recensione Google Play? Se state cercando delle informazioni in merito, allora dovete sapere che vi trovate nel posto giusto, in quanto vi stiamo per spiegare come si fa.



Se vi abbiamo incuriosito e siete ancora qui, allora ritagliatevi un po' di tempo da dedicare alla lettura di questa nostra guida che abbiamo scritto proprio per voi. Nel giro di poco saprete come lasciare una recensione su Google Play e avrete la possibilità di scrivere dei commenti sulle applicazioni utilizzate. Vi consigliamo, inoltre, di provare a seguire la procedura proprio mentre leggete, in questo modo riuscirete nell'intento senza rischiare di commettere alcun errore di dover eventualmente ripetere tutto dall'inizio. Che ne dite, siete pronti per iniziare?

Indice

Scrivere una recensione su Google Play da app

Volete lasciare una recensione su Google Play dal vostro dispositivo mobile? In questo caso, per prima cosa, assicuratevi di avere l'app installata correttamente. Di base, questa è presente sempre sui dispositivi che hanno il sistema operativo Android. Avviate l'app con un clic sulla sua icona e assicuratevi di aver effettuato il login al vostro account di Gmail. Senza questo passaggio fondamentale, non potrete poi pubblicare la recensione col il vostro nome. A questo punto, dalla schermata principale dell'app andrete a fare clic nella barra di ricerca che vedrete in alto. Scrivete il nome dell'app che avete scaricato e che volete recensire. Apparirà una lista con varie opzioni, selezionate quella corretta e si aprirà la pagina specifica dell'applicazione che cercavate. Scorrete in basso fino a visualizzare la voce Valuta quest'app, con cinque stelle in bianco subito sotto. Appena al di sotto delle stelle vedrete l'opzione Scrivi una recensione. Cliccateci su e si aprirà una nuova pagina. In alto vedrete il vostro nome, con l'avviso che le recensioni sono pubbliche e compariranno con la vostra firma. C'è poi la sezione delle stelle, per valutare la qualità dell'app. Scegliete da una a cinque stelle cliccando su quella corrispondente. Poi, sotto, c'è il riquadro in cui andare a scrivere la vostra recensione. Dopo averla scritta potrete anche aggiungere altri dettagli nella sezione Fornisci altre informazioni (facoltativo). Al termine, non vi resta che fare tap sul tasto Pubblica in alto a destra.

Scrivere una recensione su Google Play da PC

Siete al PC e volete lasciare una recensione su Google Play relativa a un'app che avete scaricato e utilizzato? Bene, scopriamo subito come procedere da questo dispositivo. Per prima cosa avviate il browser che usate di solito per navigare su internet. Andate sulla pagina di Google Play e assicuratevi di aver effettuato il login al vostro account Gmail. Così come nel caso precedente, senza questo passaggio non potrete pubblicare la vostra recensione. Dalla pagina principale fate clic sulla sezione App e cliccate sulla lente d'ingrandimento che vedrete a destra in alto. Digitate il nome dell'app da valutare nel campo Cerca app e giochi e selezionate l'opzione corretta dalle opzioni che compaiono in lista. Si aprirà così la scheda propria dell'applicazione. Scorrete verso il basso fino alla voce Valuta questa app. Vedrete, oltre alle stelle, anche il tasto Scrivi una recensione. Cliccateci su e si aprirà una nuova finestra. Qui troverete la sezione delle stelle per la valutazione da 1 a 5 e il riquadro in cui scrivere la vostra recensione. Al termine dovrete solo fare clic sul tasto Invia e questa verrà pubblicata. Nulla di complicato, vero?