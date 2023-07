Come si segnala una foto su Facebook

Utilizzate i social network abbastanza spesso e, in particolare, accedere a Facebook per fruire dei contenuti postati dai vostri contatti? Sono molte le immagini a cui siamo esposti tutti i giorni sui vari social. Può capitare che qualche foto postata possa urtare la nostra sensibilità e che risulti offensiva nei nostri confronti o per qualcun altro. Avete mai pensato che un'immagine postata debba essere rimossa? In questi casi potrete procedere a segnalare la foto in questione in modo che venga visualizzata da un team di esperti e, in caso, valutino la sua eliminazione. Alcune immagini violano le policy del social network, ma vista l'enorme quantità di utenti iscritti alcune possono comunque essere pubblicate. Nei paragrafi di questa guida che abbiamo scritto appositamente per voi vi spieghiamo come fare per segnalare una foto su Facebook. Se vi abbiamo incuriosito a sufficienza e state ancora leggendo, allora prendetevi un po' di tempo per i contenuti che seguono. Nel giro di poco scoprirete come si segnala foto Facebook per richiedere un controllo. Vi consigliamo anche di provare a eseguire la procedura passo dopo passo, proprio mentre ve la illustriamo. In questo modo, appena vedrete un'immagine che risulta offensiva o che credete violi le regole del social network saprete già come fare per segnalarla. Che ne dite, siete pronti per iniziare?

Indice

Segnalare una foto su Facebook dall'app

Utilizzate principalmente Facebook sul vostro dispositivo mobile? In questo caso sicuramente avrete l'app del social network di Zuckerberg. Non sapete come segnalare una foto? Ve lo spieghiamo subito. Prendete lo smartphone e sbloccate lo schermo per iniziare. Poi fate clic sull'app del social per avviarlo. Se non avete il login automatico con le credenziali salvata allora dovrete procedere con la digitazione del vostro indirizzo email e della vostra password, che avete scelto in fase di registrazione. Ecco che dopo l'accesso vedrete la classica bacheca, con i vari post dei vostri amici e conoscenti. Non solo potrete anche vedere i contenuti dei gruppi e delle pagine che seguite. Magari tra questi vedrete una foto che volete segnalare, perché pensate che non debba stare sul social network. Come fare? Allora una volta individuata l'immagine fate clic sull'icona con i tre puntini disposti in orizzontale, presente a destra in alto della foto. Nel menù che comparirà dovrete fare tap sull'opzione Segnala foto. Qui potrete scegliere se optare per Invia segnalazione direttamente o se aggiungere delle informazioni che potranno essere utili agli esperti che valuteranno il caso, indicando il motivo per il quale state segnalando l'immagine. Premete su Aggiungi informazioni e indicate una tra le opzioni a disposizione come motivo. Al termine fate clic su Invia per confermare. Se volete controllare lo stato della segnalazione fare tap sull'icona con le tre linee in orizzontale che vedrete a destra in alto, premete su Aiuto e assistenza, selezionate Messaggi assistenza e scegliete Segnalazione sugli altri.

Segnalare una foto su Facebook dal PC

Preferite navigare in rete e, dunque, utilizzare i social network dal computer? Anche in questo caso, ovviamente, potrete segnalare una foto su Facebook che non ritenete opportuna e che pensate debba essere rimossa. Come fare? Prima di tutti avviate il browser che usate di solito. Scrivete facebook.com nella batta di ricerca in alto e premete il tasto Invio della tastiera. Inserite le credenziali scelte in fase di registrazione per effettuare il login alla piattaforma. Vedrete successivamente la pagina principale, con tutti i contenuti che sono stati pubblicati. Scorrendo, appena vedrete una foto che volete segnalare, fate clic con l'icona con i tre puntini presente a destra in alto. Dalle varie opzioni selezionate Segnala foto. Dovrete scegliere ora una tra le varie opzioni presenti, per motivare la segnalazione. Una volta indicato premete sul tasto Invia per confermare. Volete verificare lo stato? Andate sul vostro profilo e poi fate clic su Assistenza e supporto, poi su Messaggi assistenza e, infine, su Segnalazione sugli altri.