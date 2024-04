Sulle piattaforme di incontri online come Tinder, non mancano gli account falsi. Questi profili sono spesso creati con l'intento di ingannare gli altri utenti per vari scopi, come truffe finanziarie, phishing o semplicemente per illudere le persone. In questa guida, scopriremo come segnalare i profili falsi su Tinder.