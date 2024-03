In questa guida, scopriremo come seguire qualcuno su Threads . Successivamente, il feed inizierà a mostrare gli aggiornamenti di stato, le foto, i video e qualsiasi altro contenuto pubblicato dall'utente che avete deciso di seguire.

Threads, scaricare l’app e creare un account

Per utilizzare Threads, dovrete creare un account Instagram . Aprite l'applicazione ufficiale di Instagram (disponibile su Google Play Store e App Store) oppure collegatevi al sito web. Fate click su " Iscriviti ".

Come creare un account Instagram utilizzando il computer: la voce "Iscriviti" nel sito web ufficiale del social network.

Digitate tutte le informazioni richieste , tra cui il numero di cellulare/indirizzo e-mail, il nome, il cognome, il nome utente, la password etc.

Il sito web ufficiale di Instagram: le informazioni richieste per creare un account (1, ovvero il numero di cellulare/indirizzo e-mail, il nome, il cognome, il nome utente e la password) e il pulsante "Avanti" (2).

Threads, il social network Meta, in un computer: il pulsante "Continua con Instagram".

Trovare un utente su Threads

Potete individuare un utente in diversi modi.

Seguire qualcuno su Threads

Scopriamo come seguire qualcuno su Threads.

Android, iPhone e iPad

Prima di tutto, aprite l'app ufficiale toccando l'apposita icona ed effettuate l'accesso (digitando le credenziali Instagram, ovvero il nome utente/indirizzo e-mail/numero di telefono e la password).

Esistono vari modi per identificare un utente. Navigando, scoprirete diversi profili selezionati automaticamente dall'algoritmo. Cliccate sull'icona della lente di ingrandimento, situata come secondo elemento nel menu in basso, e inserite il nome dell'individuo che desiderate seguire nel campo dedicato alla ricerca.