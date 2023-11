Avete sentito parlare di Google Assistant , ma non sapete esattamente di cosa si tratta e come funziona? Se ne volete sapere di più in merito e state cercando delle informazioni, allora dovete sapere che vi trovate nel posto giusto, in quanto abbiamo scritto per voi una guida che vi risulterà particolarmente utile. Andremo a vedere insieme che cos'è e come si attiva Google Assistant . Se vi abbiamo incuriosito a sufficienza e state ancora leggendo, allora ritagliatevi un po' di tempo da dedicare ai prossimi paragrafi. Vi consigliamo, inoltre, di eseguire i passaggi necessari ad attivare Google Assistant proprio mentre li leggete. In questo modo riuscirete subito nell'intento e non rischierete di commettere errori e di dover ripetere tutto dall'inizio. Che ne dite, siete pronti per iniziare?

Indice

Che cos'è Google Assistant

Dunque, si tratta di un assistente virtuale sviluppato dall'azienda del celebre motore di ricerca che consente di interagire con il proprio smartphone per avere delle informazioni usando solo la vostra voce. Rispetto ai competitor, Google Assistant è in grado di sostenere delle conversazioni con l'utente, principalmente nella sua versione inglese. A cosa serve? Potrete utilizzarlo con la vostra voce per cercare dei negozi nella vostra zona, far partire delle chiamate, chiedere delle informazioni sul meteo, fare una prenotazione al ristorante, attivare la sveglia, mandare messaggi su WhatsApp e molto altro.

Scaricare Google Assistant e i requisiti

Come attivare Google Assistant

Avviate l'app di Google con un clic sulla sua icona. Fate tap sulla foto profilo, presente in alto a destra e selezionate la voce Impostazioni. Premete poi sull'opzione Assistente Google e sulla voce Generali. A questo punto dovrete soltanto spostare la levetta che si trova in corrispondenza di Assistente Google su ON e poi confermare con un tap su Attiva. Non è finita qui, ora dovrete procedere con la configurazione per il riconoscimento della vostra voce. In che modo? Andate sulla schermata precedente e cliccate su Hey Google e poi su Voice Match.

In alto vedrete la sezione Questo dispositivo e dovrete muovere la levetta in corrispondenza di Hey Google su ON. Poi farete tap su Altro e su Accetto per due volte. Cliccate su Avanti e su Non ora per confermare. È arrivato il momento di generare un modello basato sulla vostra voce, in modo che l'app possa riconoscervi. Apparirà una nuova pagina in cui vi verrà chiesto di pronunciare delle frasi presenti sullo schermo. Pronunciatele e attendete la conferma della registrazione. Alla fine fare clic su Avanti e su Non ora.