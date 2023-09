Avete bisogno di sapere come si cambia la carta su PayPal? In questa guida vi spieghiamo come fare per modificare la preferita e sostituire una scaduta.

Avete creato un account su PayPal con cui effettuate pagamenti? Trovate comodo usare questa piattaforma, in quanto rapida e pratica? Magari avete collegato una carta di credito che è scaduta, che avete perso, che si è smagnetizzata o che non utilizzate più. Magari ne avete una nuova che volete solo aggiungere e usare per alcuni dei pagamenti per cui usate PayPal. Se state cercando delle informazioni in merito allora dovete sapere che vi trovate nel posto giusto, in quanto vi stiamo per spiegare come si fa. Se vi abbiamo incuriosito e state ancora leggendo allora ritagliatevi un po' del vostro tempo da dedicare ai prossimi paragrafi. In questa nostra guida che abbiamo scritto proprio per voi troverete le istruzioni dettagliate per cambiare la carta PayPal. Vi suggeriamo anche di eseguire i passaggi proprio mentre li leggere, in modo tale da riuscire subito nell'intento e non correre cosi il rischio di commettere degli errori e di dover ripetere l'intera procedura dall'inizio. Che ne dite di iniziare?

Indice

Cambiare la carta PayPal preferita

Avete impostato una carta preferita su PayPal e ora la volete cambiare con un'altra? Nessun problema, vediamo subito come fare. Dunque, prima di tutto, se state utilizzando il computer avviate il browser con cui di solito navigate in rete. Andate sul sito di PayPal ed effettuate il login con le credenziali che avete scelto in fase di registrazione. Poi dovrete cliccare su Wallet, che vedrete nel menù in alto. Vedrete cosi i vari metodi di pagamento a vostra disposizione, in particolare troverete contrassegnato come Preferito quello attuale. Scegliete la nuova carta che volete utilizzare per i pagamenti e fateci clic su, poi premete su Imposta come preferito. Se si tratta di una carta nuova dovrete premere sul comando Collega una carta e inserire i dati. Potrete anche cliccare sulla carta che risulta attualmente come preferita e poi premere su Modifica in corrispondenza della voce Metodo preferito per pagare online e mettere il segno di spunta su un'altra delle carte presenti, saldo PayPal o conto bancario collegato. Per confermare dovrete fare clic su Conferma. State utilizzando il vostro dispositivo mobile? In questo caso allora sbloccate lo schermo e avviate l'app d PayPal con un clic sulla sua icona. Se necessario, dovrete procedere con il login, digitando le credenziali che avete indicato al momento della registrazione. Fate poi clic sulla voce Wallet, presente nel menù in basso sullo schermo e selezionate l'opzione Preferenze. Fate tap su Acquisti online e poi, nella sezione Metodo preferito per pagare online dovrete mettere il segno di spunta in corrispondenza della nuova carta che volete utilizzare. Per confermare dovrete solo fare clic sulla voce Salva preferenze. Nulla di complicato, non è vero?

Sostituire una carta PayPal scaduta

La carta che avete impostato su PayPal come preferita per i pagamenti è scaduta? Allora è arrivato il momento di aggiungerne una nuova. Non sapete come si fa? Vediamolo subito insieme. Se siete al computer, pronti a eseguire la procedura, allora avviate il browser che usate di solito. Andate sul sito di PayPal e fare clic su Accedi per effettuare il login. Dopo aver scritto le vostre credenziali dovrete premere di nuovo su Accedi. Fate clic sulla voce Wallet, presente in alto e premete sulla carta scaduta, poi selezionate l'opzione Rimuovi la carta. Cliccate poi su Collega una carta e scrivete i dati che vi vengono richiesti: Numero carta, Tipo di carta, Scadenza e Codice di sicurezza. Premete poi su Collega carta per confermare. Se state utilizzando il vostro dispositivo mobile, allora avviate l'app di PayPal con un clic sulla sua icona. Premete poi sull'opzione Wallet, selezionate la carta scaduta, cliccate su Rimuovi per due volte. Poi tornate su Wallet e fate tap sul tasto + in corrispondenza della voce Conti bancari e carte. Premete su Carte di debito e credito e inserite i dati richiesti, per poi confermare con un tap su Collega carta.