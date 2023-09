Come si cambia lingua di Prime Video

Siete appassionati di serie TV e film e avete sottoscritto un abbonamento a Prime Video, la piattaforma di contenuti streaming del colosso dell'e-commerce Amazon? Ora però, magari, avete voglia di guardare un titolo in lingua originale e state cercando informazioni su come cambiare la lingua Prime Video. Può anche darsi che vogliate modificare l'idioma dell'intera interfaccia, ma non siete riusciti a farlo in autonomia fino a questo momento. Se vi rivedere in una di queste situazioni, allora dovete sapere che la vostra ricerca si conclude qui, in quanto vi stiamo per spiegare come si fa.

Se vi abbiamo incuriosito e state ancora leggendo, è giunto il momento di ritagliarvi un po' di tempo da dedicare ai paragrafi a seguire. In questa nostra guida che abbiamo scritto proprio per voi troverete le istruzioni dettagliate per cambiare la lingua di Prime Video. Vi consigliamo anche di eseguire i vari passaggi uno dopo l'altro, proprio mentre ve li illustriamo.

In questo modo riuscirete subito nell'intento senza correre il rischio di commettere errori e di dover ripetere tutto dall'inizio o di modificare altre impostazioni importanti della piattaforma streaming. Che ne dite, siete pronti per iniziare?