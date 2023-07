Come si cambia scrittura su WhatsApp Stories?

Una caratteristica importante delle Storie è che chi le pubblica ha accesso alla lista dei nomi degli utenti che le hanno visualizzate. Questo fa sì che molti si chiedano come vedere le Storie di WhatsApp in modo anonimo , senza far comparire il proprio nome nell'elenco dei visualizzatori. In altre parole, gli utenti desiderano visualizzare le Storie degli altri senza che il proprietario della Storia sappia che sono stati loro a vederle. Questo potrebbe essere utile per mantenere una maggiore privacy o per evitare di essere scoperti mentre si visualizzano le Storie di qualcun altro.

Cosa sono le WhatsApp Stories

Il fatto che le Storie siano visibili solo per 24 ore incentiva l'interazione tempestiva tra gli utenti, poiché crea un senso di urgenza per vedere e commentare i contenuti prima che scompaiano . Le Storie di WhatsApp sono diventate uno strumento molto popolare per condividere momenti di vita quotidiana, eventi speciali e attività in modo rapido e coinvolgente. L'aspetto temporaneo e l'interattività che offrono le rendono una componente chiave dell'esperienza di socializzazione su WhatsApp .

Le Storie di WhatsApp rappresentano degli aggiornamenti di stato avanzati e creativi disponibili sulla piattaforma. Consentono agli utenti di condividere immagini, video e brevi frasi con i propri contatti, creando un piccolo diario quotidiano delle attività, dell'umore e altro ancora. Questa funzionalità offre una comunicazione immediata con i contatti, permettendo di fissare pensieri su "post it virtuali" e di condividerli in tempo reale. Le Storie su WhatsApp hanno una durata massima di 24 ore , dopo di che verranno automaticamente eliminate. Questo aspetto temporaneo le rende ideali per condividere momenti istantanei e aggiornamenti giornalieri senza sovraccaricare il profilo dell'utente con contenuti permanenti.

WhatsApp Stories, come crearle e visualizzarle

Sempre da qui è possibile aggiornare lo stato personale e visualizzare i nomi dei contatti che hanno pubblicato e aggiornato le loro Storie. I nomi dei contatti appariranno nella parte inferiore dell'interfaccia. Per visualizzare la Storia di un contatto specifico, fare clic sul suo nome nella lista. Adesso è possibile visualizzare e interagire con i contenuti della Storia del contatto in modo completamente privato.

Per visualizzare le Storie degli altri utenti bisogna accedere a WhatsApp e selezionare nuovamente la voce Stato. Qui è presente una lista che indica Il mio stato in cima.

Per creare una Storia occorre accedere a WhatsApp e selezionare la voce Stato. Toccare l'icona + per iniziare a creare una nuova Storia. Scegliere se utilizzare una foto esistente dalla tua galleria o scattarne una nuova utilizzando la fotocamera dell'applicazione. Dopo aver selezionato la foto, premere Invio in basso a destra per pubblicarla come Storia.

WhatsApp Stories, come cambiare la scrittura

Per cambiare carattere e scrittura su WhatsApp, esistono due metodi. Il primo è utilizzare gli strumenti di formattazione nativamente forniti dall'applicazione di messaggistica, che è ampiamente utilizzata in tutto il mondo e conta oltre due miliardi di utenti scambianti circa 100 miliardi di messaggi ogni giorno. Nel primo caso, per formattare il testo, è sufficiente selezionare il testo desiderato (o una parte di esso) con un doppio tocco e poi scegliere l'opzione BIU che comparirà tra le opzioni. Da qui, è possibile trasformare il testo in grassetto, corsivo, barrato o in caratteri monospaziati.

La procedura è la stessa sia su dispositivi Android sia su iPhone, con la differenza che su Android occorre accedere al menu delle opzioni tramite i tre puntini in alto a destra dello schermo, mentre su iPhone la formattazione è ancora più immediata.

È anche possibile utilizzare i simboli per ottenere gli stessi risultati, come (*) per il grassetto, (_) per il corsivo, (~) per il barrato e (') per i caratteri monospaziati. Basta inserire il testo fra i due caratteri speciali attaccati alla prima e all'ultima lettera della frase per applicare la formattazione. Il secondo metodo, se l'obiettivo è cambiare il font più che la formattazione, consiste nell'utilizzare applicazioni o piattaforme esterne che consentono di convertire il messaggio secondo le preferenze dell'utente e quindi incollarlo di nuovo nella chat per proseguire la conversazione o personalizzare alcune sezioni dell'app.

Questa soluzione è simile a quella utilizzata per i post su Facebook o per modificare le bio su Instagram o altri social media.

Esistono diverse applicazioni, come Stylish Text, Cool Fonts, Text Font Generator che permettono di utilizzare diversi tipi di carattere e stili per i messaggi. Queste app possono essere utilizzate in combinazione con altre applicazioni o integrarsi direttamente nell'uso quotidiano di WhatsApp per offrire maggiore flessibilità nella formattazione del testo.