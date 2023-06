Come si crea una GIF su iPhone?

Le GIF sono diventate ormai di uso comune all'interno delle migliori app di messaggistica istantanea. Spesso, infatti, le immagini o brevi video animati valgono più di mille parole, oltre ad aggiungere un tocco di personalizzazione dentro le nostre chat con amici, parenti e colleghi. Ed è proprio su quest'ultimo fronte che è possibile sbizzarrirsi, creando una varietà di GIF uniche che ben si adattano al nostro interlocutore. Vediamo, quindi, come creare GIF su iPhone e iPad in modo semplice e veloce.

Come trasformare Live Photo in GIF dall’app Foto di iOS

L'app Foto del sistema operativo iOS costituisce senz'altro un buon punto di partenza, soprattutto per chi vuole trasformare Live Photo in GIF. Per chi non lo sapesse, Live Photo è un'immagine in movimento della durata di tre secondi che si attiva mediante una pressione prolungata sul display (potete sempre disattivare questa funzione seguendo la nostra guida dedicata).

Sfruttando, quindi, l'app Foto installata su iPhone e iPad, è possibile convertire Live Photo in GIF, creando, quindi, simpatici brevi video da scambiare con i nostri contatti. Ecco come fare: