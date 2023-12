Avete attivato il servizio Premium di YouTube e non siete sicuri che faccia più al caso vostro? Oppure state usufruendo della prova gratuita e non volete che si rinnovi e pagare così l'abbonamento? In entrambi i casi c'è chiaramente la possibilità di disattivare il servizio . Non sapete come si fa? Se è così allora dovete sapere che vi trovate nel posto giusto, in quanto vi stiamo per spiegare come procedere. Se vi abbiamo incuriosito e state ancora leggendo, allora vi consigliamo di ritagliarvi un po' del vostro tempo da dedicare a questa nostra guida che abbiamo scritto proprio per voi. Nei paragrafi a seguire troverete le istruzioni dettagliate da eseguire per scoprire come si disattiva YouTube Premium e cancellare l'abbonamento al servizio. Nel giro di poco riuscirete a farlo senza problemi se seguirete i vari passaggi uno dopo l'altro, proprio mentre leggete. Dunque, siete pronti per iniziare?

Indice

Disattivare YouTube Premium da computer

Utilizzate YouTube dal vostro PC ed è questo il dispositivo che avete a portata di mano? Bene, in questo caso vediamo come si disattiva YouTube Premium da computer. Prima di tutto accendete il vostro PC e avviate il browser che utilizzate di solito per la navigazione in rete. Andate sulla pagina principale di YouTube e fate clic sul tasto Accedi, che vedrete nella parte superiore a destra dello schermo per procedere con il login al vostro account. Poi dovrete cliccare sull'icona del vostro profilo, che può avere la vostra iniziale o una foto. Selezionate tra le voci presenti nel menù Acquisti e abbonamenti. Vedrete comparire una nuova pagina, su cui andrete a trovare la sezione Premium. Cercate Gestisci abbonamenti e premete sul tasto Disattiva che vedrete in corrispondenza dell'informazione relativa alla data di rinnovo dell'abbonamento al servizio, o al termine della prova gratuita.

Poi dovrete premere l'opzione Prosegui per annullare e cliccare su Avanti. Confermate il tutto con un clic su Si, annulla. Se tutto è andato a buon fine vedrete comparire la voce Abbonamento annullato. Premete su Chiudi per concludere.

Esiste anche un altro modo per disattivare YouTube Premium, vediamo insieme qual è. Dunque, dovrete accedere al vostro account Google dalla pagina principale del motore di ricerca. Assicuratevi di aver fatto l'accesso e poi cliccate sull'icona con la vostra iniziale o la vostra foto profilo. Poi, dal menù, selezionate la voce Gestisci il tuo Account Google e premete su Pagamenti e abbonamenti. Fate riferimento alla sezione Abbonamenti e premete su Gestisci abbonamenti. Fate clic su Disattiva in corrispondenza della dicitura relativa al servizio Premium e seguite le indicazioni precedenti per confermare la vostra scelta. Semplice, vero?