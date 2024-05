Come si elimina un account Steam?

Se avete deciso di smettere di usare la piattaforma di Valve Corporation, ecco una guida dettagliata su come eliminare il vostro account Steam .

Indice

Cos’è Steam?

Steam è una piattaforma digitale per la distribuzione di videogiochi e software sviluppata da Valve Corporation. Fornisce agli utenti un'ampia libreria di giochi, che possono essere acquistati e scaricati digitalmente. Oltre alla vendita di giochi, Steam mette a disposizione anche diverse funzionalità sociali, tra cui la possibilità di stringere amicizie, creare gruppi, utilizzare chat e condividere contenuti. Gli utenti possono anche scrivere recensioni, pubblicare guide e partecipare a discussioni relative ai giochi.

Steam, richiedere i rimborsi degli acquisti effettuati.

Prima di eliminare l'account, è consigliabile richiedere i rimborsi per gli acquisti idonei seguendo questi passaggi:

Accedete alla pagina ufficiale dell'Assistenza di Steam; Scegliete un prodotto recente; Selezionate il problema relativo e richiedete il rimborso.

Su Steam, è possibile richiedere un rimborso per quasi tutti gli acquisti e per qualsiasi motivo, come ad esempio incompatibilità hardware, acquisti errati o insoddisfazione dopo aver giocato brevemente.

Steam procederà al rimborso per qualsiasi motivo, purché la richiesta venga fatta entro due settimane dall'acquisto e con meno di due ore di gioco. Per maggiori dettagli, consultate le linee guida sui rimborsi (cliccando qui).