Avete bisogno di sapere come si elimina un canale YouTube? Nei paragrafi di questa guida vi spieghiamo come si fa, da smartphone e da computer.

Avete creato un canale YouTube che, dopo un po' di tempo, non riuscite più a gestire per mancanza di tempo o voglia? In questo caso, probabilmente, vorrete eliminarlo e non sapere come si fa. Se vi rivedete in questa situazione, allora vi trovate nel posto giusto, in quanto vi stiamo per fornire le informazioni necessarie per eliminare un canale YouTube di cui siete alla ricerca.



Se vi abbiamo incuriosito e siete ancora qui, allora continuate a leggere. Nei paragrafi che seguono troverete le istruzioni dettagliate e scoprirete come si elimina un canale YouTube in poche e semplici mosse. Vi consigliamo di ritagliarvi un po' del vostro tempo e di eseguire i vari passaggi uno dopo l'altro, proprio mentre leggete. In questo modo riuscirete subito nell'intento senza correre il rischio di commettere errori e di dover ripetere la procedura dall'inizio. Che ne dite, siete pronti per cominciare?

Indice

Elimina canale YouTube da smartphone

Avete lo smartphone a portata di mano e volete capire come usarlo per eliminare il vostro canale YouTube? Vediamo subito come si fa. Dunque, prendere il vostro dispositivo e sbloccate lo schermo se necessario. Poi, cercate l'app di YouTube tra quelle presenti sullo schermo e avviatela con un clic sulla sua icona. Selezionate l'icona con l'immagine del vostro profilo o con la vostra iniziale che troverete nella parte superiore a destra e assicuratevi di aver fatto il login con l'account Google corretto, cioè quello associato al canale che andrete a eliminare. Dal menù che si aprirà andrete a selezionare la voce Gestisci il tuo account Google. Da qui fate tap sull'opzione Dati e privacy. Cercate poi la sezione Dati relativi ad app e servizi che utilizzi e la voce Scarica o elimina i tuoi dati. Ecco che a questo punto dovrete fare clic su Elimina un servizio Google. Selezionate il tasto Continua ed effettuate la verifica dell'identità che vi verrà richiesta. In corrispondenza della dicitura YouTube dovrete cliccare l'icona del cestino. Tra le opzioni che avrete troverete quella per eliminare il canale e tutti i contenuti che avete caricato fino a questo momento. Per procedere dovrete espandere la sezione denominata Vorrei eliminare definitivamente i miei contenuti e mettere il segno di spunta su tutte le voce. Poi cliccate su Elimina i miei contenuti.

Elimina canale YouTube da computer

Siete vicini al vostro PC ed è questo il dispositivo che volete utilizzare? Dunque, procediamo con la spiegazione relativa a come si elimina un canale YouTube da computer. Prima di tutto, se il dispositivo è ancora spento, accendetelo e avviate il browser che usate di solito per la navigazione in rete. Andate sul sito web di YouTube e, se necessario, effettuate l'accesso al vostro account. Fate clic in alto a destra sull'icona con la vostra foto profilo o con la vostra iniziale e assicuratevi che sia l'account corretto, quello collegato al canale YouTube che avete intenzione di eliminare. Dal menù che apparirà fare clic sull'opzione Impostazioni e poi su Impostazioni avanzate, presente nella sezione Il tuo canale YouTube. A questo punto selezionate il comando Elimina canale, che troverete in fondo alla pagine. Dovrete procedere con la verifica della vostra identità per poter avanzare. Il resto della procedura è esattamente lo stesso di quello spiegato per la cancellazione del canale da smartphone. Una cosa che dovete sapere è che la cancellazione non è l'unica opzione che la piattaforma vi offre. Potrete scegliere anche di nascondere il canale YouTube. Potrete valutare questa alternativa se volete prendervi una pausa o non siete ancora sicuri della cancellazione definitiva. Per farlo dovere fare clic su Desidero nascondere il mio canale, mettere poi il segno di spunta su tutte le caselle presenti e confermare la decisione con un clic sul tasto Nascondi il mio canale.