Come si salva una mail in PDF

Avete un'indirizzo email di lavoro su cui ricevete spesso delle comunicazioni importanti? Se ne avete molte nella casella di posta in entrata, alle volte ritrovare quelle che vi servono può risultare difficile, anche se vengono contrassegnate come importanti. In alcune situazioni può capitare di ricevere delle comunicazioni importanti a tal punto che diventa necessario salvarle come documento PDF. In questo modo sarà possibile conservarle come file sul vostro dispositivo e magari condividerle con altre persone. Sapevate che si può salvare una mail come file PDF?



Se vi interessa e non sapete come si fa, non preoccupatevi, in quanto vi stiamo per spiegare come procedere. Dunque, se vi abbiamo incuriosito a sufficienza e state ancora leggendo, prendetevi del tempo per questa nostra guida che abbiamo scritto proprio per voi. Nei paragrafi a seguire troverete le istruzioni dettagliate su come salvare una mail in PDF. Vi consigliamo, inoltre, di eseguire la procedura proprio mentre ve la illustriamo, anche con una mail di prova.

In questo modo riuscirete a capire direttamente come si fa e non rischierete di commettere errori e di dover ripetere tutto dall'inizio. Che ne dite, siete pronti per iniziare?