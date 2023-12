Come si vede la versione Android

Avete uno smartphone con sistema operativo Android e volete sapere qual è la versione presente sul dispositivo? Potrebbe essere per un aggiornamento che volete fare, che però risulta disponibile solo per alcune versioni. Se è così e siete alla ricerca di informazioni in rete, dovete sapere che vi trovate nel posto giusto, in quanto vi stiamo per spiegare come si fa. Anche se non siete degli esperti di tecnologia e avete timore di addentrarvi nelle impostazioni del vostro dispositivo mobile non vi preoccupate. Vi forniremo delle istruzioni dettagliate, illustrate in pochi e semplici passaggi, e in men che non si dica riuscirete ad avere l'informazione.

Se vi abbiamo incuriosito e state ancora leggendo allora vi consigliamo di ritagliarvi un po' del vostro tempo da dedicare a questa nostra guida che abbiamo scritto proprio per voi. Nei paragrafi a seguire troverete le informazioni che vi servono per vedere la versione Android. Potrete seguirle, un passo alla volta, proprio mentre leggete.

In questo modo riuscirete subito nell'intento e non rischierete di commettere alcun errore e di dover ripetere tutto dall'inizio. Che ne dite, siete pronti per iniziare?